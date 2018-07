New York, Ende Juni 1951

In den Vereinigten Staaten haben Produktion und Absatz in den letzten Wochen weiter zugenommen. Nach Schätzungen der Guaranty Trust Company of New York dürfte der Produktionsindex des Federal Reserve Board, dessen Veröffentlichung zur Zeit noch aussteht, im Mai am einen weiteren Punkt gestiegen und damit wieder bei 137 v. H. der Durchschnittserzeugung von 1947 bis 1949 angekommen sein, d. h. bei dem bisherigen Höchststande, der im Juli 1953 erreicht worden war. Die Befürchtung eines zu starken Anwachsens der Lager haben sich bisher als unbegründet herausgestellt. Auch den Landwirten geht es besser, als das die Zahlen für das rückläufige Nettogesamteinkommen der Landwirtschaft erkennen lassen. Es ist von 16,8 Mrd. $ im Jahre 1947 auf 12 Mrd. $ im vorigen Jahre gefallen. Es soll nach den neuesten Schätzungen im laufenden Jahre noch um weitere 5 v. H. zurückgehen. Aber in den letzten Jahren hat eine erhebliche Abwanderung aus der Landwirtschaft stattgefunden. So erklärt es sich, daß das Durchschnittseinkommen des einzelnen Landwirts im vergangenen Jahre nahe seinem Höchsteinkommen lag, das im Jahre 1951 erzielt worden war.

Das Tempo, in dem die Gütererzeugung und der Gesamtumsatz innerhalb der amerikanischen Wirtschaft seit Oktober v. J. gestiegen ist, hat sich aber in den letzten Monaten zweifellos verlangsamt. Im vergangenen Winter hat sich der Produktionsindex des Federal Reserve Board in vier aufeinanderfolgenden Monaten, von Oktober bis einschließlich Januar, um je zwei Punkte erhöhen können, im Februar stieg er nur um einen weiteren Punkt, im März noch einmal um zwei Punkte; und je wieder um einen Punkt im April und offenbar auch im Mai. Sehr viel weiter kann die Entwicklung zur Zeit auch nicht mehr gehen. Die Stahl-, Industrie arbeitet zu 96,3 v. H. ihrer Produktionskapazität, im Wohnungsbau rechnet man für die nächsten Monate mit einem leichten Rückgang in der Zahl der Bauvorhaben. Die Hypothekengeber üben offensichtlich etwas mehr Zurückhaltung in der Hergabe von Geldern, wie das schon seit langem aus verschiedenen Gründen von ihnen verlangt worden war, besonders zum Zwecke der Vermeidung einer allzu weitgehenden Verschuldung der neuen Hauseigentümer und zum Zwecke der Verhinderung einer Überproduktion von Wohnhäusern, vor der man schon vor längerer Zeit gewarnt hatte. Das Produktionsprogramm der Autoindustrie für das derzeitige zweite Quartal d. J. sieht zwar die Herstellung von 2,2 Mill. Personenwagen und damit eine Produktion von rund 100 000 Wagen mehr als während der ersten drei Monate d. J. vor, aber diese Produktionszunahme ist gering gegenüber der, die im vierten Quartal v. J. und weiterhin in der Zeit vom Januar bis März 1955 erreicht worden war.

Immer wieder, und so auch im Junibericht der Guaranty Trust Company of New York, wird allerdings die Frage aufgeworfen, ob die derzeitige Konjunktur solide fundiert ist. Dabei denkt man dann an die große Menge der Wohnhausneubauten, die über die Zahl der jährlichen Familiengründungen so weit hinausgegangen ist, man denkt an die große Produktionszunahme in der Autoindustrie und an die liberale, gelegentlich wohl auch zu liberale Kreditgewährung, die den Erwerb von Häusern, von Autos, von Wohnungseinrichtungen und Haushaltsmaschinen u. dgl. so sehr erleichtert hat. Man fragt, ob dadurch nicht Umsätze vorausgenommen worden sind, die andernfalls im nächsten oder im übernächsten Jahre getätigt worden wären, und die dann fehlen könnten. Sicherlich sind solche Vorwegkäufe vorgekommen, sicherlich auch schon deshalb, weil manche Anschaffungen mit den reichlichen Gewinnen aus der Effektenspekulation bezahlt worden sind. Man vergißt über diesen Dingen gelegentlich aber ganz andere Entwicklungen, denen in diesem Zusammenhang eine erhebliche Bedeutung zukommt.

Nach jetzt bekanntgewordenen amtlichen Berechnungen ist die Produktivität in der Industrie, d. h. die Erzeugnismenge je Arbeitsstunde, vom Frühjahr 1954 bis zum Frühjahr 1955 um 4 bis 6 v. H. gestiegen. Auf einer Tagung der AmericanManagement Association erklärte kürzlich der Vertreter der General Motors Corporation, daß erhebliche weitere Produktionssteigerungen während der nächsten fünf Jahre erreicht werden würden und auch erreicht werden müßten, wenn ein höherer Standard of Living im Lande gewährleistet werden soll. Arthur B. Homer, der Präsident der Bethlehem Steel Corporation, hat eine Erweiterung der Produktionskapazität in der Stahlindustrie um durchschnittlich etwa 4 Mill. Tonnen jährlich für die nächsten 15 Jahre angekündigt, was einer fast 50prozentigen Erhöhung der heutigen Kapazität von 125,8 Mill. Tonnen entsprechen würde. Er hat dazu bemerkt, daß die Zunahme im Stahlverbrauch bisher im wesentlichen parallel zur Vergrößerung des Bruttosozialproduktes des Landes verlaufen ist, und daß die Kapazitätserweiterung erforderlich ist, um künftigen Ansprüchen der Abnehmer entsprechen zu können.

Man darf also in Amerika mit wachsender Produktion und mit weiter steigender Produktivität für die kommenden Jahre rechnen, mit einer erhöhten Konsumkraft weiter Bevölkerungskreise und einem entsprechend steigenden Standard of Living. Schon in den vergangenen zehn Jahren sind die Stundenlöhne der Industriearbeiter alljährlich erheblich gestiegen, wie sich aus einer soeben erschienenen Druckschrift der industriellen Interessenvertretung, der National Association of Manufacturers, ergibt. Auch während der Stagnationsperiode des vergangenen Jahres waren die Einkommensverhältnisse der Bevölkerung nicht unbefriedigend, und im Monatsbericht der National City Bank of New York vom April v. J. kam die Auffassung zum Ausdruck, daß es weniger der Mangel an Mitteln, als vielmehr der fehlende Kaufwille war, der zur Einschränkung der Konsumentenausgaben geführt hat. E. R. Singer