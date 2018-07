Übrigens bestätigt der vorliegende Monatsbericht der Bank deutscher Länder in einem z. T. geradezu erstaunlichen Maße das, was vor einigen Wochen Generaldirektor Otto A. Friedrich auf der Hauptversammlung "seiner" Harburger Phoenix-Gesellschaft mahnend und warnend vorgetragen hat. Man hat ihn damals nicht überall recht verstanden – wie die Tatsache zeigt, daß in einer Zeitung von "optimistischen Ausführungen" die Rede war, die Herr Friedrich gemacht haben sollte; dabei ist freilich sein positives Urteil über die Geschäftsaussichten bei "Phoenix" in recht unzulässiger Weise isoliert geweitet, aber seine besorgte Beurteilung der wirtschaftspolitischen Gesamtlage völlig übergangen worden. Wie man weiß, wird ja nicht überall in der westdeutschen Wirtschaft der robuste Optimismus gebilligt oder gar geteilt, in dem man sich hierzulande von Amts wegen ("solange ich Wirtschaftsminisier bin, geht die Expansion weiter!") gefällt. Als Beispiel dafür, daß mancher Unternehmer die "beängstigend gute Geschäftslage" nicht ohne (begründete) Besorgnisse ansieht, sei Herr Friedrich zitiert Wie schon im Vorjahre, so verwies er auch diesmal wieder "auf das unbefriedigende Verhältnis von Eigenmitteln zu Fremdmitteln", das sich bei der Masse der deutschen Unternehmungen (und zwar vorwiegend bei den kleineren und mittleren, denen der Kapitalmarkt im allgemeinen nicht, offensteht) als zwangsläufige Folge der raschen Expansion während der letzten Jahre ergeben habe. Langfristige Kreditgewährung auf der Grundlage kurzfristiger Bankeinlagen – das, so meint Herr Friedrich, könne auf die Dauer um so weniger gut gehen, als damit ja in erheblichem Umfange "Substanz" geschaffen worden sei, deren nachhaltige Ertragsfähigkeit noch keineswegs feststehe, vielmehr sich erst in kritischen Zeiten, wenn die Betriebe sich einmal mit Preis- und Absatzschwierigkeiten auseinanderzusetzen haben, bewähren müsse. Dann würde sich vermutlich herausstellen, daß manche Investition, die wohl als kostensparend gedacht gewesen war, in Wirklichkeit doch zu übermäßiger Kapazitätsausweitung geführt habe und also nicht im Sinne einer echten Rationalisierung wirksam werden könne.

Hier liegen sicherlich gewisse Gefahrenpunkte. Das muß auch derjenige anerkennen, der die Investitionsfinanzierung (bei zunehmender Konsolidierung, wobei kurzfristige Gelder gegen mittel- und langfristige ausgewechselt werden) im großen und ganzen – die Existenz vieler Ausnahmen, besonders bei den "mittleren" Betrieben, und da zumal in Handel, sei zugestanden! – für nicht so unsolide hält, wie Herr Friedrich es tut. Weit berechtige aber ist die Sorge, daß viele Unternehmer und Gewerkschaftler bei uns inflations-minded sind: worunter jene Haltung verstanden werden soll, die "natürlich" ein Abgleiten in die offene, turbulente Inflation ablehnt, und eine solche Entwicklung auch (notfalls unter Anwendung drastischer Mittel) verhindert wissen will... die aber "nichts dabei findet" (und vor allem: nichts dagegen einzuwenden hat!), wenn sich nun Jahr für Jahr der allgemeine Preisstand leicht erhöhen sollte. "Falls das ein halbes oder ein volles Prozent pro Jahr ausmacht, hat es ja so gut wie nichts für den Geldwert zu bedeuten; das bringt die Sparneigung in unserem braven Volk noch nicht um" – so oder so ähnlich wird dabei argumentiert, und zwar bis "ganz oben hin": Bonn nicht ausgenommen! Natürlich fehlt dann auch der billige Trost nicht, daß "man" eine derartige allmählich schmerzlos wirkende Aushöhlung des sogenannten inneren Geldwertes, ja werde "unter Kontrolle halten können"; deshalb könne sie ja niemals zu einem Abrutschen in eine "wirkliche, fühlbare Geldentwertung" führen...

Und mit derartig faulen Tröstungen schickt man sich nun an, Unternehmens- und Wirtschaftspolitik unter den neuen Aspekten zu treiben, die sich aus verringertem Zuwachs an Arbeitspotential einerseits ergeben und andererseits aus der Notwendigkeit, die anfallenden langfristigen Mittel weniger zur Konsolidierung der bereits bestehenden Kapitalverschuldung bei den Unternehmen benutzen zu können, als sie vielmehr für solche Investitionen verwenden zu müssen, die der Arbeitsersparnis dienen, um so die Produktivität steigern und die Expansion weiterführen zu können. Wenn aber unter den Leuten, die nun diese Aufgaben anzupacken haben, nicht wenige sind, nach deren Meinung eine "leichte", eine "kontrollierte (und laufend fortgeführte!) Geldwertminderung" gar nicht weiter bedenklich, sondern vielmehr "ganz erwünscht" wäre: dann muß man in der Tat – und nun zitieren wir nochmals Herrn Friedrich – die Besorgnis aussprechen, ob nun auch wirklich "die neuen großen Investitionswagnisse der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand und die hierdurch bedingte weitere Expansion ohne inflatorische Steigerung von Preisen und Löhnen, d. h. durch die richtige allgemeine Nutzung steigender Produktivität durchgeführt werden". Vor einer largen Lohnpolitik, bei der die Früchte erhöhter Produktivität in erster Linie an die Belegschaften "ausgeschüttet" werden sollen, anstatt primär als Kostensenkungen bei den Preisen in Erscheinung zu treten, muß also jetzt (wieder einmal!) ernsthaft gewarnt werden –, und erst recht vor einer largen Preispolitik. Erwin Topf