Dieselbe Distanz besteht aber nicht zu den Verbänden. In den Verbänden, die ein Vielfaches der Mitgliederzahl der Parteien buchen – man denke zum Beispiel nur an den Deutschen Gewerkschaftsbund und die SPD –, besonders aber in den Wirtschaftsverbänden, nehmen die Mitglieder an der Verbandswillensbildung teil. Diese Teilnahme ist um so intensiver, je unmittelbarer das Wirtschaftliche Interesse der Mitglieder von dem Verband vertreten wird. Und so strömen die Verbände automatisch in das Vakuum, das zwischen der Bevölkerung und den Parteien – mit ihren hauptsächlich unspezifischen, allgemeinen, nicht an besondere Interessengruppen, sondern an die ganze Bevölkerung appellierenden Programmen – besteht. Es wächst ihnen die Aufgabe zu, als ein Filter die Willensbildung zu den Parteien nach oben zu leiten, ein Filter besonderer Art allerdings, der die chemische Eigenschaft hat, die gefilterte Flüssigkeit zu aktivieren und zu mobilisieren.

Der Einfluß der Verbände auf die Parteien ist also da, und er ist notwendig. Es entscheidet sich nach den Mitteln, die er wählt, ob er als legitim zu betrachten ist oder nicht. Zum Beispiel ist es zweifellos eine legitime Teilnahme an der Willensbildung, wenn ein Verband seine Mitglieder auffordert, die eine Partei zu wählen und die andere abzulehnen. Damit übt er keineswegs Macht in dem vorher formulierten Sinn aus, sondern er bleibt im demokratischen Prozeß.

Es ist natürlich, daß die Verbände sich damit nicht begnügen. Um ihre Aufgabe, die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten, erfüllen zu können, verhandeln sie im konkreten Fall, zum Beispiel vor der Abstimmung über ein Gesetz, direkt mit einer oder mehreren Parteien, das heißt, mit den Funktionärskörpern. Der Kontakt geht in der Praxis darüber hinaus. Man kann Verbandsmitglieder und Verbandsfunktionäre in die Parteien entsenden und kandidieren lassen, um in Fraktionen und im Parlament unmittelbar vertreten zu sein. Auch das ist legitim. Denn wieso sollten Verbandsfunktionäre vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen sein? Man sollte das nicht überschätzen und auch nicht die finanziellen Einflüsse von Individuen oder Verbänden auf Parteien. Zwar könnte man in der Parallele zu dem vorigen sagen, daß die Verbände auch in dieser finanziellen Hinsicht in das Vakuum einströmen, das zwischen der Bevölkerung und den Parteien besteht. Aber Einflüsse dieser Art können sich kaum durchsetzen, weil nicht die Verbände, wohl aber die Parteien eine monooolartige Stellung haben. Ein Verband, der sich nicht ausschalten will, muß, um an der Willensbildung durch die Parteien teilzunehmen, immer wieder zur selben Partei kommen, auch wenn er von ihr enttäuscht wurde. Die Struktur unseres politischen Lebens macht eine Konkurrenz der Parteien gegenüber einem bestimmten Verband so gut wie unmöglich. Und außerdem kann kein Verband mit Aussicht auf Erfolg eine neue Partei gründen. Die finanzielle Einflußnahme von Verbänden auf Parteien ist deshalb wahrscheinlich kein so großes Problem, wie man denkt.

Die Parteien und ihre Fraktionen machen die Gesetze nicht, sie beschließen sie nur. Zu mehr als 90 v. H. werden die Gesetze von der Regierung gemacht, das heißt von den Beamten. Daraus ergibt sich logisch der Kontakt der Verbände mit der Beamtenschaft, vor allem der Ministerialbürokratie. Auch dieser Kontakt und die sich daraus ergebende Einflußnahme ist, wenn sie nicht in Ausnahmefällen mit illegitimen Mitteln erfolgt, berechtigt und notwendig. Warum soll ein Staatsbürger oder eine in einem Verband zusammengeschlossene. Gruppe von Staatsbürgern nicht Argumente für oder gegen ein Gesetz bei den zuständigen Behörder. vorbringen dürfen?

Hier liegt die wichtigste Funktion der Verbände nämlich die Klärung und Beratung. Man könnte geradezu fragen, ob der staatliche Interventionismus in dieser Form überhaupt möglich wäre wenn der Regierung und der Bürokratie nicht die Sachkunde der Verbände zur Verfügung stünde, Herr Beutler hat dies sehr einprägsam dargelegt. Woher soll zum Beispiel die Regierung wissen, wo freie Produktionskapazitäten (für die Rüstung) vorhanden sind und wo sie aufgebaut werden können? Soll sie den Wirtschaftsämtern der Gemeinden den Auftrag geben, das zu ermitteln? Diese Fragen beantworten die Verbände, im gegenständlichen Fall der Bundesverband der Industrie. Wie könnte die Bürokratie überhaupt Kenntnis von den Wirkungen eines geplanten Gesetzes erlangen, wenn nicht aus den Forderungen und Protesten der Verbände, die je nach ihrer Interessenlage von allen Seiten die Argumente zusammentragen? Aus dem Gesetzgebungsprozeß ist die Mitwirkung der Verbände nicht wegzudenken.

Sie wird dennoch kritisiert, weil sie auf Interessen beruht, und weil das Wort Interesse einen negativen Beigeschmack hat, nämlich den des Egoismus. Der Staat, so sagt man, soll das allgemeine Interesse verwirklichen, es kommen aber die Gruppen und wirken auf ihn ein, damit er statt dessen ein Gruppeninteresse verwirkliche, auf Kosten der Allgemeinheit. Es wäre zu simpel, darauf mit dem Hinweis zu antworten, daß das allgemeine Interesse nur die Summe der Einzelinteressen sei. Darin, nämlich in dem Interessenausgleich, liegt nur ein Teil der Wahrheit. Man sieht aber immerhin, daß jede Gruppe versucht, ihr Interesse als das allgemeine Interesse zu formulieren, das heißt also den Ausgleich wenigstens teilweise schon vor dem Vortrag der Argumentation bei der Behörde im eigenen Haus durchzuführen. Wichtiger ist etwas anderes. Das „allgemeine Interesse“ ist wie das bien commun der französischen Revolution gänzlich undefinierbar, so daß man fragen darf, wer für sich in Anspruch nehmen kann, nur im Hinblick auf das allgemeine Interesse, das heißt also interessenfrei zu handeln und zu entscheiden. Kann das der Staat? In Wirklichkeit gibt es keine interessenfreie Sphäre. Auch die Regierung hat Interessen und ebenso die Bürokratie. Nicht erst von den Verbänden werden die Interessen in den politischen Prozeß gebracht, in dem sie schon von Anfang an wirken, sondern die Verbände fügen nur die ihrigen hinzu. Interessen leiten nicht nur den politischen Prozeß, sondern sie setzen ihn überhaupt erst in Gang. Mit vollem Recht prägte daher Herr Scheel die Formulierung: „Die Interessen sind die Dynamik der sozialen Entwicklung.“ Wer überhaupt die soziale Entwicklung bejaht und nicht die Unmöglichkeit eines vollkommenen Stillstandes vorzieht, muß sich daher auch die Interessen und ihr Wirken gefallen lassen, soweit es in legitimen Formen vor sich geht: Interessen sind nicht unmoralisch.