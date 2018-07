In der vergangenen Herbstsaison wurde vom New-Yorker Büchermarkt berichtet, daß eine Afrikamode vorherrsche. Die Ursache, so schreb ein Korrespondent, sei in dem neu belebten Interesse der weißhäutigen Amerikaner an ihren dunklen Mitbürgern zu suchen, die in ihrem Kampf um Gleichberechtigung Erfolge errungen hatten. Der Europäer kann seine Liebe zur Afrikaliteratur nicht so aktuell begründen. Für ihn scheint es der noch immer geheimnisvolle Kontinent Afrika selbst zu sein, der eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausstrahlt. Der kürzlich erschienene Südafrikaroman des englischen Autors

Gerald Hanley: Das Jahr des Löwen; Wolfgang Krüger Verlag, Hamburg, 278 S., 12,30 DM.

versucht mit naturalistisch breiter Schilderung die Fülle von Stoff zu bewältigen, die Südafrika anbietet: das Leben der weißen, meist englischen Farmer und das der heruntergekommenen Buren, das Gewimmel von Rassen, Glaubensbekenntnissen und politischen Meinungen, die Lebenssphäre der Eingeborenen und ihre dem Weißen offenbar noch immer unverständliche Mentalität, die Gefahren des lauernden Dschungels, aus dem plötzlich der Löwe hervorbricht und die Gefahren einer in ihrem Gleichgewicht gestörten Natur. Durch maßloses Abknallen der Löwen haben weiße Sportjäger den grausig zweckvollen Haushalt der afrikanischen Steppe durcheinandergebracht. So wurde es für die Farmer zur Lebensnotwendigkeit, jene mörderischen Treibjagden auf Zebras zu veranstalten, von denen Hanley erzählt, denn die Zebras sind zur Landplage geworden – früher sorgten die Löwen dafür, daß die Zebraherden das saftige Weideland der Farmer nicht überschwemmten.

Ein so mannigfaltiger Stoff, wie er hier dargeboten wird, erfordert Disziplin und Beschränkung. Solange Hanley, von der Großartigkeit Afrikas überwältigt, einfach erzählt, was er sah, bezaubert sein Buch durch eine Fülle starker Bilder, und sein Stil gewinnt eine hinreißende Kraft. Ist es das Verlangen des modernen Lesers nach dokumentarischer Richtigkeit und theoretischer Auseinandersetzung und Begründung, das Hanley veranlaßt, unvermittelt von der Höhe der dichterischen Ebene abzugleiten in immer wiederkehrende, belehrende und geschwätzige Diskussionen über das Für und Wider der Zivilisierung Afrikas? Neue Ausblicke bietet er damit um so weniger, als es immer nur die Weißen sind, die ihre Ansichten über dieses Thema verkünden. Auch die Fabel selbst weist einen ähnlichen bedauerlichen Bruch auf. Die prächtige Geschichte des machtvollen und listigen Löwen, der einen Menschen gerissen hat und zur Strecke gebracht werden soll, weil er vermutlich sozusagen auf den Geschmack gekommen ist und Appetit nach mehr von dieser Sorte verspürt, diese Geschichte wird von einer dürftig trivialen Ehe- und Liebesepisode überwuchert. Durch die ausführliche Schilderung eines nicht eben geschmackvollen Ehestreites, den der junge Liebhaber mit anhören muß, erfährt sie eine grausig-banale Wendung und beweist wie so mancher breit ausgewalzte Roman, daß die Stilmittel des Realismus und des Naturalismus einer besonders starken Mitwirkung des Kunstverstandes bedürfen. Knapp umrissene Nebenfiguren, wie der indische Kaufmann Abdul, die beiden als Löwenjäger engagierten Buren, der vom Löwen angefallene Viehhüter Charanga und der schöne junge Neger Asmani, der einem ägyptischen Königsbild gleicht, sind stärker als manche Hauptfigur. Der eigentliche Held des Buches jedoch, derdas Herz des afrikahungrigen Lesers im Fluge erobert, ist vielleicht nicht der sympathische junge Engländer Jervis, der als Eleve auf die Farm eines alten Sonderlings kommt und sich Hals über Kopf in die schöne, mit einem Trunkenbold verheiratete Helena Brinden verliebt, sondern der schlaue Löwe, der im Hintergrund der Erzählung sein Unwesen treibt, der Tiere und Menschen zerreißt und dessen Stimme das Blut in den Adern erstarren macht – mit Kugeln, Speeren, tückischen Fallen und Gift verfolgt, behauptet er sich zäh und listig, bis er schließlich erliegen muß: der besiegte man-eater, Symbol Afrikas, in dem das wilde und heiße Blut seiner Geschöpfe schlägt. Johanna Moosdorf