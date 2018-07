m. s., München

Sanft und hübsch, wie einer von Boticellis lieblichen Engeln, mit blauen Augen unter blonden Locken, so wirkt der 13jährige Erwin Schrott aus Ingolstadt, der zur Zeit den Richtern und Jugendamtsleitern des bayerischen Staates das größte Rätsel aufgibt. 39 Tage trennten ihn an dem Tag, an dem er vor einer Woche seinen elfjährigen Freund Ludwig Ammon durch zwei Genickschüsse tötete, von seinem 14. Geburtstag am 4. August. Das rettet den jugendlichen Mörder vor einem richterlichen Urteil und vor Gefängnis. „Da ist eine Lücke im Gesetz“, sagen jetzt ratlos die verantwortlichen Jugendamtsleiter. Denn weil es im ganzen Bundesgebiet keine ausbruchssichere Erziehungsanstalt mehr gibt, muß der Junge, der zunächst einmal sechs Wochen lang in der Heil- und Pflegeanstalt auf seinen Geisteszustand untersucht werden soll, freigelassen werden.

Erwin, der bereits einen Trommelrevolver und eine Tränengaspistole besaß, hatte die Mordwaffe wenige Tage zuvor im Haus seiner Eltern gefunden. Ein blinder Onkel, dem eine Haussuchung drohte, weil er Hausbewohner im Streit mit der Waffe verängstigte, hatte sie den Eltern Schrott zur Aufbewahrung gegeben. „Du kannst sie haben, wenn du mir deine goldene Armbanduhr gibts“, sagte Erwin zu seinem zwei Jahre jüngeren Freund Ludwig Ammon. Seit einem halben Jahr waren die beiden Buben immer zusammen. Der kleinere verfügte über viel Taschengeld. Oft hatte er den älteren Freund dreimal am Tag ins Kino eingeladen. „Natürlich sahen wir immer nur Filme, in denen geschossen wird“, berichtete jetzt Erwin.

Sie machten Schießversuche. Aber dem kleinen Ludwig, der sich ungeschickt anstellte, wurde die Waffe immer wieder aus der Hand geschlagen. Da wollte er den Tausch nicht mehr. Ahnungslos saß der Kleine im Gras und putzte seine Schuhe, während Erwin Schrott noch dreimal um ihn herumging. Dann lud er durch und schoß dem Elfjährigen ins Genick.

Lächelnd, die Hände in den Hosentaschen, ließ er sich wenig später an der Leiche des toten Freundes photographieren. Die Waffe, die er in einen Wassergraben geworfen haben wollte, konnte mehrere Tage nicht gefunden werden. Am Samstag verriet Erwin auch dieses Versteck: nachdem er sie nach der Tat im Bett der Eltern verborgen hatte und der Mord bekanntgeworden war, trug der Vater sie in einen Vorort und warf sie, wenige Meter von seinem Schrebergarten entfernt, in ein morastiges Gelände.

„Gebt euch gar nicht erst die Mühe mit der Irrenanstalt“, erklärte jetzt der Junge mit den sanften, blauen Augen, „ich weiß, daß ich normal bin und werde dort unter allen Umständen wieder weglaufen.“ Viermal ist er bisher aus Erziehungsanstalten wieder ausgebrochen. Jetzt will er freiwillig dort bleiben, sofern er eine Lehrstelle als Automechaniker bekommt. Wegen der Gesetzeslücke wird den Jugendamtsleitern gar nichts übrigbleiben, als den „Bedingungen“ des Mörders zu entsprechen.