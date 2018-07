Die "Zeit" hat mit der Diskussion über energiewirtschaftliche Zukunftsfragen die Erörterung eines Problems eingeleitet, das den Angelpunkt der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung darstellt. Diese grundsätzliche Bedeutung des Energieproblems ist bereits in dem ersten Aufsatz dieser Reihe gewürdigt worden. Die Abhandlung "Das Recht auf Atomkraft" forderte die Deckung des kommenden Mehrbedarfs an Energie durch den Einsatz der Atomkraft. In dem zweiten Aufsatz Die Geburtstunde der Atomindustrie" wurde die technische Entwicklung der Atomkraft in der Wirtschaft behandelt. Im dritten Aufsatz "Stehen wir vor einer Energiekrise" wird die Wirtschaftlichkeit von Atomkraftwerken bezweifelt und eine Energiekrise in Abrede gestellt.

Dem Leser der drei Aufsätze wird die Aufgabe, sich durch das Dickicht der Einzelprobleme hindurchzufinden, nicht leicht gemacht; der erste Verfasser betont mit aller Deutlichkeit die große Gefahr, die der wirtschaftlichen Entwicklung von der erwarteten Energiekrise her droht. Der Verfasser des dritten Aufsatzes verneint nachdrücklich die Frage, ob wir in absehbarer Zeit vor einer Energiekrise stehen, mit der Begründung, daß die deutschen Kohlenvorräte ausreichten, um alle Anforderungen zu erfüllen. Ein Verfasser preist den Segen der Atomkraft — ein anderer bezweifelt, ob wir heute überhaupt schon in der Lage sind, Atomkraftwerke zu bauen, die nach den üblichen Maßstäben wirtschaftlich arbeiten oder wenigstens die Aussicht haben, in Zukunft wirtschaftlich zu werden. Um die Diskussion, die damit an den Fragen "Energiekrise — oder nicht?" (oder auch: "Atomkraft oder Kohle?") festgelaufen zu sein scheint, wieder in Gang zu bringen, ist es zweckmäßig, den Rahmen weiter zu spannen.

Zunächst ist festzustellen, daß Unklarheiten über Hen Begriff "Energie" bestehen. Der Verfasser des ersten Aufsatzes spricht z. B von dem Energiebedarf der Industrie und einer Faustregel, wonach sich dieser alle zehn Jahre verdoppeln soll. Diese Regel bezieht sich (natürlich) nur auf den Bedarf an elektrischer Energie. Der Energiebedarf im umfassenden Sinne, der alle Energiearten enthält, die zur Gewinnung von Wärme, Kraft und Licht herangezogen werden, weist eine wesentlich langsamere Steigerungsquote auf, als der Bedarf an der "veredelten" Energieart Elektrizität. Wer Klarheit über das Energieproblem schaffen will, muß alle Energiearten in seine Betrachtung einbeziehen. Eine isolierte Darstellung eines Energieträgers verbietet sich schon deshalb, weil vielfach die eine Energieart durch eine andere ersetzt werden kann. Für die künftige wirtschaftliche Entwicklung ist daher nicht so sehr die Frage von ausschlaggebender Bedeutung, ob der Anteil dieser oder jener Energieart mit der steigenden Industrieproduktion Schritt hält, sondern ob die Gesamtversorgung mit Energie sichergestellt werden kann.

Es ist eigenartig, daß es in Deutschland, wie Oberhaupt in Westeuropa, an einer umfassenden Erforschung des Energieproblems bisher noch fehlt. Man darf jedoch annehmen, daß sich hier ein grundsätzlicher Wandel anbahnt. Einmal wird auf Grund der Beschlüsse der Montan Union eine zusammenfassende Untersuchung über Produktion, Versorgung und Verbrauch für alle Energiearten durchgeführt werden. Andererseits zwingen die Erklärungen maßgebender Bergbausachverständiger dazu, angesichts der gegebenen Situation des deutschen Steinkohlenbergbaues nach Auswegen zur Deckung des künftig steigenden Energiebedarfs zu suchen. Auch hieraus leitet sich der Zwang zu einer Untersuchung der Energieversorgung als Gesamtproblem ab.

Die Steinkohlenförderung ist von 1950 bis 1954 um 16 v. H gestiegen, während die Zunahme der Industrieproduktion im gleichen Zeitraum rund 75 v. H betrug. Die Versicherung, daß die deutschen Kohlenvorräte ausreichend sind, um alle Anforderungen zu erfüllen, ist theoretisch zwar unbestritten, praktisch aber völlig unbefriedigend. Was nützen uns die Vorräte unter der Erde, wenn die Sachverständigen des Bergbaues feststellen müssen, daß die maximale Grenze der Förderung annähernd erreicht ist, wenn neue Schachtanlagen schon zur Erhaltung der gegenwärtigen Förderkapazität erforderlich sind, wenn neue Schachtanlagen erst nach 20 Jahren voll produktiv werden und wenn schließlich die Finanzierung der dafür erforderlichen Investitionen problematisch bleibt? Die Einfuhr von (nordamerikanischer) Kohle mag als vorübergehende Notmaßnahme dienen; sie löst jedoch nicht das grundsätzliche Problem der Energieversorgung in den nächsten Jahren. Der entsprechend der rasch wachsenden Industrieproduktion steigende Energiebedarf würde Kohlenimporte erfordern, deren Umfang die Sätze für die Oberseefrachten und damit die Kohlenpreise in ungeahnte Höhen hinauftreiben müßten. Schon hierbei zeigt sich, daß das Energieproblem nicht nur ein Mengenproblem ist. Allein die westdeutsche Industrie hat für ihre Versorgung mit Kraft, Wärme und Licht im Jahre 1954 weit über 7 Mrd. DM aufwenden müssen. Dieser Betrag entspricht fast 40 v. H der Summe, die von der Industrie für Löhne zu zahlen ist. In einzelnen Industriezweigen, vor allem in den Grundstoffindustrien, ist der Energieaufwand besonders hoch und erreicht dort bis zu 25 v. H des Umsatzwertes. Durch die Wiederholung der Energiekosten in allen Produktionsstufen ist der gesamte Anteil der Energiekosten an den Fertigprodukten sehr erheblich. Mit der Verschärfung des Wettbewerbs auf den Auslandsmärkten — von unserer Gesamtausfuhr entfallen mehr als drei Viertel aaf