Der ganze Streit, mittlerweile fast vergessen, wäre kaum mehr das Aufwärmen dessen wert, was damals zu Ostern geschrieben worden ist, wenn sich nicht, gleich nach Pfingsten beginnend — also im Laufe des Monats Juni — erneut eine Reihe recht bedenklicher konjunktureller Symptome gezeigt hätten. Um was handelt es sich da? Versuchen wir, einen Überblick in Stich Worten zu geben: Zuwachsrate des Sozialprodukts: in den nächsten Monaten voraussichtlich geringer werdend (p 16); Kreditexpansion: seit April offenbar wieder stärker als in der gleichen Zeit des Vorjahres; Wirtschaftskredite der Banken im April und Mai plus 140 Mill. DM, gegenüber minus 155 Mill i. V — für Juni voraussichtlich eher noch stärkere Divergenz gegenüber der Vorjahresentwicklung (p 3); Konsolidierung von Bankkrediten durch AktienEmissionen: keine fühlbaren Fortschritte; die Bankkredite haben ajuch nach größeren Emissionen bisher in den meisten Fällen nicht oder doch nicht nennenswert abgenommen, sind vielfach sogar weiter gewachsen, bedingt durch zunehmende Investitionen: Anlagenausbaw, Lageranbau (p 4); Rückflüsse aus Zwischenkrediten zur Finanzierung von Neubauten: trotz erheblicher, gegenüber dem Vorjahr stark vermehrter Hypothekenauszahlungen im Bilde der Statistik nicht hervortretend (p 5); Tendenz zur Überliquidität: Netto Devisenzugänge beim Zentralbanksystem wieder erheblich; für die drei ersten Juniwochen erreichte das Mehr an D M Auszahlungen auf den Konten zur Abwicklung des Auslandsgeschäfts rd. 220_Mill, gegen 150 Mill in der gleichen Zeit des Mai, und gegen 44 Mill. Mehr Einzahlungen in der gleichen Zeit des April (p 12); Kohlenversorgung als Engpaß: Einfuhrbedarf für das laufende Jahr voraussichtlich 13 Mill t, gegen knapp 9Mill i. V, dabei mindestens Verdoppelung des i. V. 1 8 Mill t betragenden Anteils der USA Importe, die bei erhöhten Frachten wesentlich teurer einstehen als Inlandskohle — also: Preisauftriebstendenzen (p 28, 29); Knappheitserscheinungen im Baubereich: teilweise empfindlicher Mangel an Arbeitskräften; Schwierigkeiten in der Versorgung mit Baustahl, Mauersteinen, Natursteinen; Preise für Ziegel wieder etwas anziehend (p 26); Versorgungslage bei Eisen und Stahl: vorläufig weiter angespannt, da trotz Proddstionshöchststand im Mai (plus 25 v. H gegenüber Mai 1954) und trotz Stornierung eines Teiles der Bestellungen immer noch Auftragsbestände von über 6 MilL t vorliegen, was reichlich den AusHeferungen innerhalb eines Zeitraums von fünf Monaten entspricht — Folge des beinahe hektischen Anstiegs der Awftragskurve im Winter! Also: noch immer lange Lieferfristen, gelegentlich Versorgungsklemmen, wenn auch nur vereinzelt tatsächliche Materialengpässe (p 27); Spannungen auch in den Investitionsgüter , Industrien: ähnliche Lage wie für Stahl und "Walzwerkprodukte, also 25 v. H. Mehrerzeugung gegenüber Frühjahr 1954, allmähliche Normalisierung der Auftragseingänge (im April 12 v. H höher als der Umsatz, gegen plus 18 v. H im März, plus 30 v. H im NovemberDezember 1954); seit anderthalb Jahren übersteigt die Nachfrage dauernd die Lieferfähigkeit (p 27).

Soweit der Überblick. Die einzelnen Angaben stammen übrigens nicht aus unserer eigenen Werkstatt, sondern sind dem soeben erschienenen Monatsbericht der Bank deutscher Länder (wörtlich, soweit das irgend angängig war, und unter Angabe der Seitenzahlen für die Zitate) entnommen. Wenn also unseren Freunden von der Zeitschrift "Konjunkturpolitik" die Formulierungen übertrieben erscheinen, mögen sie darüber nicht mit uns rechten, sondern mit der Bank deutscher Länder. Daß der Bericht, soweit er die konjunkturellen Vorgänge der letzten sechs oder acht Monate retrospektiv behandelt, sie dabei z. T wortwörtlich ebenso charakterisiert, wie wir das früher getan haben (etwa mit den Formulierungen "Auftragsboom", "hektische, exzessive Nachfrageentwickhmg") — und wofür wir also heftig gescholten worden sind — sei nur