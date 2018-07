vi., Koblenz

Alle Bemühungen der Stadtverwaltung um eine angemessene Vergütung der bei Militärparaden am französischen Nationalfeiertag entstandenen Schäden seien fehlgeschlagen, teilte vor knapp einem Jahr der zweite Bürgermeister von Koblenz, Rummel, im Stadtrat mit. Jene Schäden vom 14. Juli 1954 betrugen nach Ermittlungen einer deutsch-französischen Kommission 28 615 DM, vergütet wurden jedoch nur 261 DM.

In diesem Jahr wird am Nationalfeiertag der Franzosen keine Militärparade in Koblenz stattfinden. Der frühere Kreisdelegierte, Meyer, teilte jetzt mit, daß die traditionelle Parade nicht mehr im Stadtinnern, sondern auf dem Flugplatz Karthause abgehalten wird.

Mit der Genehmung des Aufmarsches durch den Oberbürgermeister, die nach der Souveränitätserklärung der Bundesrepublik erforderlich wäre, hätte nicht gerechnet werden können.