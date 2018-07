Die Sache war so: Der übliche Griff in die Tasche brachte eine Handvoll zutage. Es handelte sich um die Tasche des sechsten von links. Er bemühte sich gar nicht, harmlos zu schauen. Er war deutlich sichtbar erregt, als der Posten das Zeug auf den Tisch warf. Selbstverständlich behielt man ihn für alle Fälle im Auge.

Das Zeug wurde unter die Bürolampe geschoben. Man zerrieb die Probe zwischen Ringfinger und Daumen. „Erde“, sagte der Mann in der Reihe. Zwei Posten zogen ihm das Hemd über den Kopf, fanden aber kein zollpflichtiges Gut. Der Beamte bohrte den Mittelfinger in das Häufchen unter der Lampe. Dann schob er es auseinander, bis jede Krume allein lag. Eine nahm er an seine Nase. In der Reihe wurde gelacht. Er drehte den Lampenschirm um, daß die ganze Reihe im Schein stand. Aber er fand das Lachen nicht mehr. Also lachte er selber.

Er lachte sogar, als er den sechsten zum Tisch rief. Aber niemand lachte hinter den Schranken. Der Türposten bekam den Befehl, die anderen gehen zu lassen. Sie machten linksum und trugen ihr Gut wieder in den Waggon. Der Beamte drehte den Lampenschirm über den Tisch. Er strich das Zeug noch einmal breit und zog mit dem Finger querdurch eine Rille. „Keine Erde“, sagte er nur. Die Hand stellte er senkrecht, um Widerspruch zu verbieten. Er hatte einen Eckzahn aus Gold. Er ließ die Hand wieder sinken. Hierauf beendete er sein Lachen.

Er fragte: „Name?“ und schrieb den Namen auf einen Block. Die Erde gab er in eine Schachtel. Der Zug fuhr aus der Station. Einen Augenblick lang sah der sechste zum Fenster. In der linken Hand hielt er seine Papiere. Er reihte alle unter die Lampe. Der Beamte las die Papiere und legte sie in eine Lade. Die Schachtel stellte er auf die Papiere, Seine Lade sperrte er ab. Als er das Zimmer verließ, sperrte er auch die Zimmertür ab.

Vier Stunden später wurde sie wieder geöffnet. Man führte den sechsten hinaus auf den Bahnsteig. Man ging über Geleise und wieder über Geleise und ging am elften Geleise zweihundert Meter weiter. Die Läufe der Maschinenpistolen waren nach vorn gelegt. Der Soldat zur linken Hand rauchte. Als die Zigarette zur Hälfte abgebrannt war, schenkte er sie dem sechsten. Dann verdeckte ein Lastzug die Gruppe.

Die Erde wurde weitergeleitet. Ein Abendblatt meldete das Aufkommen eines Uranschmuggelringes. Die Nachricht wurde am nächsten Tage dementiert. Trotzdem stieg der Reiseverkehr aus einigen Randstaaten beträchtlich. Zwei Grundstücksmakler etablierten sich neu und in nicht billigen Gassen. Allerdings flaute ihr Geschäft sehr bald ab. Man fand wirklich keine Spur von Uran.

Man schrieb auch nicht mehr über den Fall. Man behandelte ihn geheim unter dem Kennwort E 10 i 50. Verdächtiges hatten die ersten Analysen durchaus nicht zutage gebracht. Das Zeug bestand größtenteils aus Kalk, Lehm und Tonmergel. Die herausgebrachten Spuren von Salpeter und Phosphor konnten Düngerrückstände sein.