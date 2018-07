Wer die Armee hat, dem gehört der Staat – diese Meinung spielt augenblicklich in Deutschland eine große Rolle, obwohl niemand sie auszusprechen wagt. Alles, was sich gegenwärtig um die Verabschiedung des unseligen Freiwilligengesetzes, die Frage des Oberbefehls, den Vorrang von ziviler oder militärischer Verwaltung oder die Form des zukünftigen Soldateneids abspielt, ist in erster Linie innenpolitische Auseinandersetzung, ist Kampf der Parteien, der darum geführt wird, den Staat noch mehr oder ganz in die Hand zu bekommen. Allerdings für Adenauer geht es vor allem um eine trockene Konsequenz aus der Politik des Westbündnisses. Der Bundeskanzler, der auf das Tempo in der Wehrgesetzgebung mit Vehemenz drückt, empfindet die Machterweiterung, die durch die Aufstellung der Armee entstehen muß, wohl am allerwenigsten. Er läßt einfach das Gefäß, das er gebaut, volllaufen – mit solchem Ungestüm, daß es selbst großen Teilen seiner eigenen Fraktion den Atem verschlug. Die Regierungspartei dachte offensichtlich mehr als der Regierungschef an die politischen Fragen, die sich aus der Aufstellung-der Armee für die innere Struktur ergeben, während es Adenauer hauptsächlich darauf ankommt, daß die Ergebnisse der Vertragspolitik möglichst schnell sichtbar werden. Der Kanzler, der aus seiner außenpolitischen Sicht hinter den Terminen herjagt und hierbei seine eigenen Freunde überrumpelt, denkt nicht an eine Armee mit diesen oder jenen Vorzeichen, sondern einfach an Soldaten.

Der Streit um die EVG und ihr Scheitern haben wertvolle Jahre gekostet. Nun soll etwas von den großen Zeitverlusten durch den schnellen Aufbau der deutschen Kontingente nachgeholt werden. Aber es zeigt sich, daß offensichtlich die deutschen politischen Instanzen erst jetzt beginnen, sich über Sinn, Konstruktion, Aufbau, Legitimation dieser Truppen in heftigen Debatten klarzuwerden. Es wäre viel Zeit gewesen, diese Frage in den Jahren seit 1950 gründlich zu überdenken, seit es nämlich klar war, daß Deutschland zur militärischen Verteidigung Europas herangezogen werden solle. Das Amt Blank hat in diesen Jahren gewiß viele Vorarbeiten und Prüfungen unternommen, aber es hat sich in dem Auf und Ab der deutschen Debatten, ob Deutschland remilitarisiert werden solle oder nicht, ermüdet und zermürbt. Und die Parteien haben es, wenn sie überhaupt nach einer Einstellung suchten, ihren Militärexperten überlassen, sich rein informativ mit diesen Fragen zu beschäftigen. Jetzt aber werden sie von Erinnerungen überkommen, die bisher im Unterbewußtsein ruhten und überbieten sich gegenseitig mit Warnungen und Kassandrarufen.

Am deutlichsten ist das Unbehagen zu spüren, mit dem die SPD der Wehrgesetzgebung begegnet. Sie hat es ganz gewiß schwer, denn jetzt, wo es nicht mehr um das „Ob“, sondern um das „Wie“ des Wehrbeitrags geht, muß sie die Schwelle ihrer ideologischen Zerrissenheit endgültig überschreiten, Ihr erster Empörungsschrei galt der Schnelligkeit, mit der gehandelt werden soll. Doch hinter dem Verlangen nach Zeitgewinn, das so oft zum Element ihrer Opposition geworden ist, wurde die größere Spannung erkennbar, die aus manchem geistigen Relikt in den eigenen Reihen entstanden ist. Zwar sagte Dr. Arndt in der Bundestagsdebatte, die SPD sei keine pazifistische Partei, aber es ist keine Frage, daß der streng pazifistische Flügel zusammen mit einer Gruppe alter Funktionäre der Militärpolitik ablehnend gegenübersteht. Das Empfinden, das Militär sei stets ein Faktor des „Klassengegners“, ist in diesen Kreisen der Sozialdemokratie noch lebendig.

Das treue Funktionärsgewissen malt sich selbst den bösen Teufel an die Wand, der die SPD zwingen könnte, sich der Mitwirkung an den Wehrgesetzen zu entziehen und damit aus der wichtigsten innenpolitischen Auseinandersetzung auszuscheiden. Noch versucht die FDP, die Sozialdemokraten zur weiteren Mitarbeit an den Wehrgesetzen anzuregen. In manchen ihrer besonderen Konzeptionen – dem Oberbefehl etwa – sieht sie in der SPD einen Helfer an ihrem Bemühen, die Macht der Armee im Staate anders zu konstituieren, als die Regierung es plant. Es wäre gewiß wünschenswert, wenn es ihr gelänge, die SPD aus ihrer starren Opposition zu lösen. K. W. Beer