Von Christian E. Lewalter

Der Dramatiker der „Hexenjagd“ ist in den Verdacht geraten, er habe am Beispiel der Hexensich im Neinsagen üben darf. Kaum aber hat Newman seine neue Brille auf der Nase, finden all; – und auch er selbst –, daß er jüdisch aussieht. Seine Firma, von der er selbst bisher jeden, der jütisch aussah, ferngehalten hatte, schiebt ihn ab; seine Nachbarn und Sportkumpane fangen an, ihr zu schikanieren. Was hilft es ihm, daß er sagt er stamme nicht von Juden ab und sei, wie alle seine Vorfahren, als Kind getauft? „Das sagen sie alle“, ist die höhnische Antwort.

Der Stein ist im Rollen und nicht aufzuhalten. Newman findet (in einer Firma, deren einer Chef jüdisch ist) einen neuen Job und zugleich eine Frau, die in allem dem Bild seiner Sehnsüchte entspricht. Aber das bequeme Glück, in das er sich einzuwiegen versucht, wird sogleich wieder gestört. Denn diese Frau, physisch ein idealer Partner für ihn, ist eine fanatische Antisemitin – nur daß bei ihr das Motiv nicht, wie bei ihm, Konformismus ist, sondern ganz individuell: sie sah schon immer jüdsch aus und will nun einmal um keinen Preis zu den Verfolgten gehören. Aber Newmans Kumpine werden jetzt noch aggressiver, nachdem er „die Frechheit gehabt hat, mit einer jüdischen Frau anzukommen“. Sie, skrupellose Streberin, drängt ihn, der „Christlichen Front“ beizutreten, die eine „Siuberungsaktion“ vorbereitet – aber bei der Versammlung, an der er teilnimmt, wird er für einen jüdischen Spitzel gehalten und verprügelt...

Mit der sicheren Ökonomie des geborenen Szenikers fügt der Erzähler Miller Glied an Glied, bis für Newman jeder Ausweg versperrt ist. Aus ist es mit der wohligen Mittelmäßigkeit. Er, der sich durch nichts von seinesgleichen unterscheiden wollte, wird gezwungen, eine „Ausnahme“ zu sein. Noch jetzt möchte er am liebsten die Konfliktsituation ignorieren, „einfach tun, als wenn nichts wäre“. Aber die ehrgeizige Frau, der er hörig ist, verschmäht das unscheinbare Glück. Er verliert vor ihr sein Gesicht und könnte es nur wiedergewinnen, wenn er Aktivist und Führer der Antisemiten würde.

Gibt es eine Lösung? Ein Zufall läßt Newman sie finden. Der Polizist, bei dem er einen Überfall anzeigt, zieht nach Polizistenlogik aus der Tatsache, daß Newman überfallen wurde, den Schluß, daß er ein Jude ist. Und Newman bejaht die Frage. Er gibt es auf, der Verfolgung entrinnen zu wollen. Die Antisemiten haben ein gutes Werk an ihm getan: er wird von nun an ein Jude sein, der Verfolgung innerlich gewachsen. „Er hatte das Gefühl, als fiele von ihm ein Gewicht ab, das er ohne vernünftigen Grund bis zu diesem Tage mit sich herumgetragen hatte...“