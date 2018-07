Zum 65. Geburtstag von Carl Georg Heise, den er selber zum Tag seines Ausscheidens als Direktor der Hamburger Kunsthalle bestimmt hat, veranstaltet der Hamburger Kunstverein eine der Kunst nach 1900 gewidmet ist, völlig neu aufzubauen. Soweit dies die deutschen Expressionisten angeht, ist es ihm hervorragend gelungen. Da gibt es jetzt eine Reihe Kirchnerscher Bilder, wie man sie sich in der Zusammenstellung nicht eindrucksvoller vorstellen kann, frühe, wie das Selbstporträt an der Staffelei, und späte aus sehem Schweizer Exil, Ebenso glücklich ist Heckel 7ertreten mit dem sehr bezeichnenden schwärzlichen Bild "Zwei Männer am Tisch" aus der Zeit vor dem ersten Kriege, in der gerade die BrückeKünstler ein erstaunliches Ahnungsvermögen für die kommende Katastrophe offenbarten. Auch bei seinen Bildern ist die Entwicklung von der jugendlichen Erregung bis zu der etwas trockenen Meisterschaft, die mit dem Ende der zwanziger Jahre beginnt, abzulesen. Von Nolde ist ein Hauptwerk zu sehen "Das Triptychon der Maria Ägyptiaca". Man mag der nordisch mystischen Exstatik dieses Bildes ablehnend gegenüberstehen, aber so wi< es in dieser Ausstellung hängt, wirkt es auf jeien Betrachter als farbige Komposition überzeugtnd und großartig. Und dann Otto Müller, der Zigmnermüller! Es gibt keine Galerie in Deutschland, in der er so strahlend in seiner liebenswerten Kunst zum Ausdruck käme wie in dieser Ausstellung. Von Schmidt Rottluff endlich sind neben drei frühen zwei seiner späteren Bilder vertreten. "Man sollte immer ein Bild von Schmidt Rottluff in seinem Zimmer hängen haben, es gibt dem Räume Weite und Atem", sagte Heise anläßlich der ersten Ausstellung moderner Kunst, die er nach dem Kriege int Jahre 1946 in den Räumen der Hamburger Galerie Bock veranstaltete. Von Munch sind jetzt drei Bilder vorhanden, darunter das verhältnismäßig frühe und nodi impressionistische der Frau Maximilian Hardens von 1894, dazu das große Doppelbildnis Albert Kollmann und Sten Drevsen, das bereits im Anfang seines ganz persönlichen Stils steht. Und schließlich die "Mädchen am Meer", in dem er über den Jugendstil hinaus in jene hintergründigen Gefilde vorstößt, die wir mit seinem späten Werk verbinden. Auch Kokoschka ist jetzt wieder vertreten mit einem Porträt der Frühzeit, einer Darstellung des Louvre aus der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre und dem jüngst gemalten Porträt des Hamburger Bürgermeisters Brauer, vor allem aber mit einem Doppelporträt, einer "Dauerleihgabe", die hoffentlich eines Tages erworben werden wird, einem Bild aus dem Anfang der zwanziger Jahre, als Kokoschka großflächig und sehr starkfarbig malte. Gemälde dieser Art waren 1924 im Kronprinzenpalais in Berlin ausgestellt "Sie gehören zu den Bildern", sagte damals Wilhelm Uhde, "von denen man zunächst nicht weiß, sind sie eigentlich ganz, großartig oder ganz abscheulich, aber ich glaube, sie sind großartig.

Wir haben den Aufbau dieser Abteilung ausführlicher geschildert, als wir es bei anderen tun können, und dabei doch wichtige Künstler überhaupt nicht erwähnt: Marc, Jawlensky, Kandinsky, Beckmann, Feininger, Klee — um nur einige zu nennen. Aber es lag uns daran, einmal zu zeigen, wie Heise da, wo er sich auf einen bestimmten. Themenkreis beschränken konnte, von jedem Künstler nicht nur höchst qualitätsvolle sondern auch für seine Entwicklung besonders charakteristische Bilder erworben hat. So deucht uns, sollte allerdings ein Museumsdirektor überhaupt verfahren, und das meinten wir, als wir zu Beginn sagten, daß diese Ausstellung lehrreich und vorbildlich sei.

Noch eine weitere Abteilung hat Heise von Grund aus aufgebaut, das ist die der "abstrakten Malerei", die man auch "gegenstandslos", "gegenstandsfremd" oder neuerdings Abstraction Creation nennt. Er selber hat erklärt, als ihm jemand begeistert sagte, seine Expressionisten Abteilung habe mehr Glanz als die ehemalige, von den Nazis vernichtete: "Das zeigt, daß man nicht zu früh kaufen soll So ist er denn auch bei dem Ankauf der zu der "abstrakten" Richtung gehörigen Bilder — und wie wir glauben mit Recht — vorsichtig verfahren. Jedenfalls kann man ihm das Kompliment machen, daß die erworbenen Bilder in ihrer malerischen Qualität über dem Durchschnitt des heutigen Schaffens stehen.

Aber neben dem Vorzug des Zögerns gibt es auch die Möglichkeit, daß die Chance, rechtzeitig zu kaufen, verpaßt wird. Heise hat dies zu seinem Schmerz erfahren müssen. Bald nach dem Kriege hätte man noch — wenn die Mittel und die Devisen zur Verfügung gewesen wären — Werke von wichtigen ausländischen Künstlern — Picasso, Braque, Matisse, Le"ger, Gris, Chagall — erwerben können. Heute wird es große Opfer kosten, wenn man diesen Weg, wie es eines Tages nötig werden wird, beschreiten will (Heises Vorgänger Pauli und Geheimrat Justi von der Nationalgalerie Berlin haben die gleiche Erfahrung gemacht, als ihnen ein van Gogh fehlte ) Heise nun hat in diesem Dilemma den Weg beschritten, den ihm seine Mittel erlaubten. Er hat von den Großen der französischen Modernen besonders bedeutende und monumentale Blätter ihrer Graphik erworben und somit einen Bestand geschaffen, der es eines Tages ermöglichen könnte, mit dem Hinzufügen weniger Gemälde Kabinette aufzubauen, die ein sehr eindrucksvolles Bild der heutigen französischen Malerei vermitteln.

Nun gehört es aber zu den Aufgaben eines Museumsdirektors nicht nur, neue Abteilungen aufzustellen, sondern auch die vorhandenen zu ergänzen und zu verbessern. Das kann planmäßig geschehen oder aus jenem Zufall heraus, den Kunsthandel oder Entdeckerfreude darbieten. Da sind zwei Holzschnitte von Dürer. Die Sammlung seiner Graphik im Kupferstichkabinett der Kunsthalle ist an sich komplett, aber diese zwei Exemplare waren in schwachen Abzügen vertreten. So wurde die Gelegenheit ergriffen, die Qualität der Sammlung zu verbessern. Und ebenso verfuhr Heise bei der Ergänzung der Gemäldegalerie. Die Nazarener waren, fast gar nicht vertreten. Heise kaufte Hauptwerke von Overbeck und Schnorr von Carolsfeld. Adererseits gibt es seit Lichtwerks Zeiten sehr große Kollektionen von Kalckreuth, Liebermann und Corinth. Dennoch hat Heise von allen drei Malern Bilder gekauft. Vorn Grafen Kalckreuth besitzt die Kunsthalle nur Gemälde aus seiner späten — Hamburger — etwas trockenen Periode. Heise hat von diesem, Künstler, dessen Geburtstag sich gerade jetzt zum hundertsten Male jährt, ein malerisch besonders zartes Bild aus der Weimarer Zeit gekauft, den am Boden hockenden Sohn, wie er Gedichtszeilen aufs Papier wirft, den begabten jungen Dichter, der sich so früh das Leben nahm. Andererseits fehlten bei Liebermann Zeugnisse der späten Entwicklung: sie sind jetzt vorhanden mit dem Bild von Professor Sauerbruch und einer Studie aus dem Walinsee Garten. Von Corinth ist das herrliche späte Bildnis Pasternak in New York von seiner Witwe erworben worden, und auch späte Landschaften vom Walchensee und von dem Luzerner See. In gleicher Weise ergänzt wurde! die Bestände der alten Malerei, der holländi sehen insbesondere durch einen großen typische und sehr qualitätsvollen Abraham Bloemae und ein Stilleben von Gerard Dou. Aber auc — was nach dem Verlust des Guardi be sonders dankenswert ist — die italienisch Abteilung hat einen Zuwachs erhalten durch den Erwerb eines Magnasco — eines Künstlers, mit dem der internationale Kunsthandel vor 1914 durch gepoolten Ankauf einen Boom zu erreichen suchte wie kurz zuvor mit Greco — und außerdem mit einer Landschaft von Salvator Rosa. Es wäre noch vieles zu erwähnen: die Abteilung, moderner Hamburger Künstler, von der man getrost sagen kann, daß außer Berlin keine deutsche Stadt ihr heute den Rang ablaufen könnte, oder die Sammlung von Handzeichnungen, Aquarellen und Drucken, die jedem Sammler das Herz höher schlagen läßt, unter denen sich ein großartiger Boucher, ein Hubert Robert und die Kreidezeichnung einer Blumenvase von Jan vanHuysum befinden, von der Heise sagt, daß sie in ihrer Gestaltung wie in ihrer Qualität so einmalig ist, daß sie ebensogut von Cezanne sein könnte, Und dann ist da noch eine Abteilung, die sich zwar als Ergänzung manifestiert, die der Plastik des 19, und 20. Jahrhunderts, die aber in Wirklichkeit eine Neuschöpfung ist. Man kann mit Sicherheit sagen, daß sie für diesen Zeitraum heute dank Heise die beste, ist, die es in Deutschland gibt. Die Neuerwerbungen beginnen mit herrlichen Originalgipsen von Schadow, führen über Bozetti und Büsten von Hildebrand zu den Modernen, den Blumenthal, Scheibe, Kolbe, Marcks, Mettel, Kirchner, Lehmbruck, Ruwolcit. Hier fehlen auch die Ausländer nicht, wie Rodin, Maillol, Despiau, Minne, Brancusi, Marini. Und weil es mit den vorhandenen Mitteln unmöglich war, diese Sammlung auch noch rückwärts auszubauen bis zur Antike, hat Heise hier das gleiche Mittel angewandt, das er benutzte, als er die mo, derne französische Malerei — durch Graphik vertreten ließ: er hat zur Ergänzung eine umfan reiche Sammlung griechischer und römisch"; Münzen und von Medaillen des 15 bis 20. Jäh hunderts zusammengebracht, über die gelegen lieh noch im einzelnen referiert werden soll. Wir sagten zu Beginn: diese Ausstellung ist eine Rechenschaftslegung "Hätte Heise dies doch früher von Jahr zu Jahr getan, dann hätte man ihn bestimmt verehrt und nicht so albern an gegriffen", sagte ein Hamburger Künstler, als er durch diese Ausstellung ging, die jeden künstlerisch, einfindenden Menschen begeistern muß.