Wiederum bestimmen bedenkliche Spannungen das konjunkturelle Bild

„Die Gefahr der ‚Überhitzung‘ der Konjunktur Westdeutschlands, die, wie immer im Stadium der Steigerung des Wachstumstempos, so auch im Herbst und Winter 1954/55, tatsächlich etwas gegeben, aber dabei nicht sehr erheblich war, ist vorbei.“

A. W. in der „Konjunkturpolitik, Zeitschrift für angewandte Konjunkturforschung“, Heft 4 des Jahrgangs 1954/55, Ostern 1955.

Das also ist zu Ostern geschrieben worden – mit einem bösen Fußnotenseitenhieb auf die „Zeit“ übrigens, der vorgehalten wurde: sie habe in Sachen Konjunkturpolitik „zu guter Letzt noch die Nerven verloren und geglaubt, andere anstecken zu müssen“. Nun haben wir freilich insofern ein denkbar gutes Gewissen. Denn unsere ersten Warnungen vor den Gefahren einer Übernachfrage, Überexpansion und Überhitzung der Konjunktur datieren von Anfang Dezember 1954. Somit kamen sie gewiß nicht „zu guter Letzt“, sondern im Gegenteil so früh wie nur möglich: nämlich als das „Warnzeichen“ der steil ansteigenden Kurve bei den kurzfristigen Krediten noch gar nicht sichtbar war! Erst im Laufe des Januar ist ja bekanntgeworden, daß der Dezember eine erschreckende Ausweitung des Kreditvolumens gebracht hatte. Ehe – Mitte oder Ende Januar – die genauen Daten hierfür vorlagen, hat die Bank deutscher Länder dann (in ihrem Monatsbericht für November/Dezember) alle die Faktoren aufgezählt, die gegen eine Überhitzung der Konjunktur wirksam waren. Dieser Hinweis, in dem es hieß, man möge doch gewisse partielle Spannungen, („wie sie sich aus dem Übergang von Käufermärkten zu Verkäufermärkten zu ergeben pflegen“) nicht dramatisieren, ist bei uns mit größter Aufmerksamkeit gelesen worden – schon deshalb, weil wir ihn ja geradezu als Antwort auf unsere Warnungen betrachten konnten, und das um so mehr, als wir seinerzeit mit unserer kritischen Beurteilung des konjunkturellen Geschehens noch völlig isoliert standen.

In der Folgezeit haben unsere Warnungen ein vielfältiges Echo gefunden: in fast jeder der Betrachtungen zur Konjunkturlage, die während der ersten Monate des neuen Jahres erschienen sind, ist die Frage behandelt, ob denn wirklich von einer Überhitzung der Konjunktur jetzt noch die Rede sein könne – was dann in aller Regel verneint wurde, mit dem (verspäteten!) Zugeständnis freilich: „vorübergehend“, gegen Ende 1954, habe es tatsächlich recht bedenklich ausgesehen. Nun – das nachträglich zu erkennen, war ja weiter kein Kunststück; mittlerweile lagen ja die Dezemberzahlen über die so bedenkliche Ausdehnung des Volumens der kurzfristigen Kredite vor; mittlerweile war aber auch bekannt, daß der Januar insoweit eine Normalisierung der Expansionskurve gebracht hatte. Man meinte also, einigermaßen beruhigt feststellen zu können: es sei im Dezember (aus bestimmten Gründen, speziell solchen steuertechnischer Art) eine echte Vorwegnahme von Käufen und Bestellungen, namentlich für gewisse Grundstoffe und Investitionsgüter, erfolgt, und nun, im neuen Jahr, vollziehe sich ganz offensichtlich ein „entsprechender Ausgleich“. Die „Zeit“ hat freilich auch solchen Beurteilungen gegenüber eine gewisse Skepsis bewahrt; Beweis dafür ist u. a. eine Glosse unseres Frankfurter Mitarbeiters, die (in der Ausgabe vom 7. März) unter dem Titel „Auf des Messers Schneide“ erschienen ist. Diese Formulierung hat nun in ganz besonderem Maße den Zorn unserer alten Freunde in der „Konjunkturpolitik“ herausgefordert; der Kommentar jener Zeitschrift lautete infolgedessen:

„Wenn die Dinge in den letzten Monaten wirklich einmal... auf des Messers Schneide gestanden hätten, oder wenn gar eine solche Gefahr jetzt noch einmal akut werden sollte, so dann nur, wenn und soweit man die Nerven verlor oder zu verlieren noch immer im Begriff ist. Darin – und nur darin – liegen die wirklichen Gefahren.“

an Rande vermerkt. Und ebenso: daß wir heute nicht ganz so besorgt über den Stand der Dinge urteilen, wie die Bank deutscher Länder es tut – obwohl uns manche Züge des gegenwärtigen Bildes bedenklich erscheinen, die von der Bank als relativ harmlos angesehen werden. So etwa die Neigung der Börse – die ja zweifellos in übertriebener Weise „expansion-minded“ (man kann also auch sagen: ein wenig „inflation-minded“) ist – auf jeden Anlaß zu einer Sachwert-Hausse entsprechend zu reagieren... man denke nur an das Hochtreiben der Kurse bei den sogenannten Ostwerten! Im übrigen aber darf in diesem Zusammenhang gleich noch klargestellt werden, daß uns der Vorwurf, die konjunkturelle Entwicklung dramatisiert und damit zugleich „die“ Inflationsgefahr, an die Wand gemalt zu haben, keinesfalls trifft. Wir haben immer wieder als unsere Auffassung betont: es ist ohne weiteres möglich, eine Überexpansion, ehe sie zur Gefährdung der Währungsstabilität führt, mit allgemein-wirtschaftspolitischen und speziell mit kreditpolitischen Mitteln zurückzudämmen... aber die Folgen, eines solchen drastischen Eingriffs werden schmerzlich sein, und deshalb ist es geboten, rechtzeitig zu warnen, und mit Maßnahmen „von leichter Hand“, mehr psychologisch als massivrestriktiv, dämpfend zu wirken, um eben zu vermeiden, daß eines Tages „Alarm“ gegeben werden und die Feuerwehr ausrücken muß...