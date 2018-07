Seit Herbst 1950 wird ein Paritäts- oder Grundgesetz für die Landwirtschaft gefordert, mit dem Ziel, das Einkommen in der Landwirtschaft anzuheben. Geschieht das, ohne die Lebenshaltungskosten dadurch zu erhöhen, so kann diese Absicht nur begrüßt werden. Die durchschnittliche Nettoarbeitsproduktivität in der westdeutschen Landwirtschaft ist mit 1,02 DM je Stunde und Vollarbeitskraft (Wirtschaftsjahr 1952/53) ungefähr die Hälfte der vergleichbaren Arbeitsproduktivität industrieller und gewerblicher Wirtschaftszweige. Um den notwendigen Fortschritt nicht dadurch zum Einrosten zu bringen, daß eine globale Einkommensgarantie angestrebt wird, etwa auf der Basis des Einkommens je Kopf in der übrigen Wirtschaft, ist vorgeschlagen worden, die Parität nicht auf einer Aufwandertragsrechnung der gesamten Landwirtschaft basieren zu lassen, sondern nur auf derjenigen von Testbetrieben, die ihrer Betriebsstruktur und Betriebsführung nach als vorbildlich angesehen werden. Hierdurch soll ein Anreiz zu erfolgversprechender Rationalisierung geschaffen werden. Wenn auch agrarpolitische Gruppen den Gedanken dieser Paritätsbasis verwerfen, weil ja gerade den Betrieben geholfen werden müsse, denen es gegenwärtig so schlecht geht, daß sie aus Mangel an Mitteln nicht rationalisieren können, so ist doch allen Vorschlägen die Erkenntnis gemeinsam, daß rationalisiert werden muß, und diese Rationalisierung durch ein neues Gesetzeswerk zu fördern ist. Die Meinungen gehen aber nicht nur darüber auseinander, wie die gewünschte Rationalisierung herbeizuführen ist, sondern sogar darüber, was unter der gewünschten Rationalisierung zu verstehen ist.

Einmal kann Rationalisierung bedeuten, daß die vorhandenen Arbeitskräfte eine höhere Nettoleistung erbringen auf Grund verbesserter Tier- und Pflanzenzüchtung, Landtechnik und Betriebswirtschaft. Was die Verbesserung der Betriebswirtschaft anbetrifft, so ist sie vor allem zu suchen in der Ausbildung des landwirtschaftlichen Nachwuchses, der Beratung und nicht zum wenigsten der Flurbereinigung. Zum anderen ist unter Rationalisierung zu verstehen, daß das gleiche Nettoprodukt unter verringertem Arbeitsaufwand erwirtschaftet wird. In beiden Fällen kann der Lebensstandard der landwirtschaftlichen Erzeuger durch gesteigerte Arbeitsproduktivität gehoben werden, ohne daß der Konsument oder Steuerzahler es bezahlen muß.

Seit der Zeit vor dem letzten Krieg hat sich der Arbeitsaufwand in der westdeutschen Landwirtschaft wahrscheinlich nicht verringert. Eine brauchbare Schätzung für den tatsächlichen Einsatz von Familienarbeitskräften gibt es für die Vorkriegsjahre nicht: nur für heute (2,3 Mill. Vollarbeitskräfte in der Bundesrepublik). Deshalb kann diese Vermutung nur auf eine Verallgemeinerung der Entwicklung bei den ständigen fremden Arbeitskräften in der Landwirtschaft (ohne Forst und Fischerei) von 1938/39 (851 000 Arbeitskräfte) bis 1953/54 (828 000 Arbeitskräfte) gestützt werden, wofür brauchbare Statistiken verfügbar sind. Bei Unterstellung der Richtigkeit dieser Vermutung kann die Zunahme der landwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität seit der Vorkriegszeit also vornehmlich nur auf der ersten der obengenannten Rationalisie ungsmöglichkeiten beruhen. Die Zuwachsrate steht aber, bedingt durch biologische Faktoren, hinter derjenigen im industriellen und gewerblichen Bereich zurück. Wenn man nicht an irgendwelche Wunder glauben will, wird dieser unterschiedliche Trend auch weiterhin bestehen bleiben; d. h. die jetzt schon bestehende Kluft zwischen der Arbeitsproduktivität der Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaft wird fortwährend weiter auseinanderklaffen, wenn nicht der zweite Weg zur Rationalisierung, die Verringerung des landwirtschaftlichen Arbeitseinsatzes, verstärkt gegangen wird. An diese Möglichkeit wird aber heute nur wenig gedacht, und es wird sogar noch versucht, durch die Schaffung von Siedlerstellen zusätzlich Menschen in die Landwirtschaft zu pumpen. Hierdurch mag man wohl einem gegenwärtigen Bedürfnis vertriebener Bauern aus den Ostgebieten entsprechen. Hat man sich aber schon einmal mit dem Gedanken über das Glück der landwirtschaftlichen Bevölkerung in 50 Jahren befaßt? Hat man bei der Ansiedlung von Flüchtlingen und weichenden Bauernsöhnen auf Nebenerwerbssiedlungen schon einmal an deren Enkel gedacht und noch mehr an ihre Frauen, wenn sich überhaupt dann noch jemand findet, der auf einen solchen Hof heiraten will?

Das gleiche gilt für die Flurbereinigung. Man schätzt die umlegungsbedürftige landwirtschaftliche Nutzfläche Westdeutschlands auf bis zu 67 v. H. Die Fortschritte in der Bereinigung gehen leider nur sehr langsam voran. Wesentlicher ist aber noch, daß das, was endlich bereinigt wird, im allgemeinen nach heutigen Gesichtspunkten umgelegt wird. Das hat man in der Zeit von 1934 auch schon so gemacht, mit dem Ergebnis, daß inzwischen für einen guten Teil der Ländereien eine zweite Bereinigung notwendig geworden ist. Sollte man nicht versuchen, das so langwierige Programm auf die Zukunft abzustellen, vielleicht auf die Erfordernisse des Jahres 2000? Wagt man einen Blick in diese Zukunft, wird man 30 ha landwirtschaftliche Nutzfläche je Vollarbeitskraft veranschlagen müssen, um die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft nicht hinter derjenigen der übrigen Wirtschaft zurückstehen zu lassen. Das würde bedeuten, daß bei der Umlegung einmal solche betrieblichen Einheiten geschaffen werden müßten, und im Laufe von vielleicht einer Generation die landwirtschaftlich tätige Bevölkerung auf eine entsprechende Zahl durch eine Abwanderung in die gewerbliche Wirschaft reduziert werden müßte. Was das heißt, wird einen klar, wenn man bedenkt, daß heute die durchschnittliche landwirtschaftliche Betriebsgröße 7 ha beträgt und auf eine Vollarbeitskraft in der Landwirtschaft rd. 4,4 ha landwirtschaftliche Nutzfläche entfallen. Alle weniger drastischen Darstellungen verschleiern die wirkliche Lage der westdeutscher. Landwirtschaft und führen zu halben Maßnahmen mit denen die gefährliche Landflucht der wertvollsten Teile der Landjugend nicht aufgehalten werden kann. Wie zurückliegende Untersuchungen ergeben haben, sind z. B. in einer Gemeinde nach der Schulentlassung dreimal so viele mit „sehr gut“ bewertete Bauernkinder abgewandert als geblieben, und dagegen achtmal so viele „nicht genügende’ Kinder geblieben als abgewandert. Für die übriger. Kinder des Dorfes ergab sich das gleiche Bild, mit dem einzigen Unterschied, daß von den „nicht genügenden“ Kindern sogar neunmal so viele geblieben sind, als abgewandert sind. Und gerade der Verbleib der begabten Jugendlichen in der Landwirtschaft ist für deren Rationalisierung von ausschlaggebender Bedeutung.

Das Problem der westdeutschen Landwirtschaf: ist struktureller Art und nicht vom Preis her, d. h. nicht mit künstlich festgesetzten Agrarpreisen zu lösen. Wenn man sich fragt, wer der Leidtragende solcher halben Lösungen sein würde, so bleibt nur die eine Antwort: vor allem der Bauer selbst und seine familieneigenen und fremden Hilfskräfte denn sie müssen ja für ihre einmal getroffene und später schwer zu ändernde Berufswahl dann zeitlebens mit einem tieferen Lebensstandard als die industriell-gewerblich tätige Bevölkerung vorliebnehmen – und weiter der Konsument, und der Steuerzahler, der dann die Last tragen muß, wenn die geringere landwirtschaftliche Arbeitsproduktivität durch Preiserhöhungen teilweise derjenigen der übrigen Wirtschaft in Westdeutschland angepaß: werden soll. F. Stangen