Die Macht der Verbände, nämlich der Wirtschaftsgruppen, Gewerkschaften, Bauernorganisationen, und ihr Einfluß auf den Staat ist in den letzten Jahren zu einem umstrittenen Thema geworden. Besonders der Kampf um die Verkehrsgesetze, in dem die wirtschaftlichen Interessen hart aufeinanderprallten, hat dieser Auseinandersetzung zeitweise eine große Schärfe verliehen. Um dieses Problem und seine Entwicklung seit der Existenz der Bundesrepublik zu klären, hat die Redaktion der ZEIT unter dem Titel „Staat und Verbände“ ein Rundgespräch zwischen Vertretern der Wissenschaft, der Politik und der Verbände veranstaltet, das am 24. Juni in Köln stattfand. Eine ausführliche Analyse der Diskussionsergebnisse veröffentlichen wir auf den Seiten 8 und 9 dieser Ausgabe.