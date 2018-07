wo. dn., Schlochau

In aller Stille wurde im Juni 1955 das Häftlings-Durchgangslager von Schlochau in dem Regierungsbezirk Grenzmark Posen–Westpreußen aufgelöst. Das hiesige kleine KZ war von den Polen als Arbeitslager für politische Häftlinge gedacht. Vor einigen Jahren jedoch wiesen die Sowjets die polnischen Justizbehörden an, in Schlochau ein Durchgangslager einzurichten, um von hier aus Deportationen in die UdSSR vornehmen zu können.

In der Folgezeit wurden etwa 160 deutsche politische Häftlinge aus der Sowjetzone nach Schlochau gebracht, wo sie zu Sammeltransporten zusammengestellt und nach Rußland gebracht wurden. Ferner mußten von hier fast 400 Deutsche aus den polnisch verwalteten Ostprovinzen die Fahrt in die UdSSR antreten. Sie waren von sowjetischen oder polnischen Militärgerichten in den deutschen Gebieten jenseits der Oder und Neiße verurteilt und dazu bestimmt worden, ihre Haftzeit in Rußland zu verbüßen. Den größten Teil der Häftlinge stellten jedoch mit über 1500 Gefangenen die Polen. Von diesen politischen Häftlingen wurden bis zur Auflösung des Lagers 900 in die UdSSR abtransportiert. Der letzte Schub ging im Mai 1955 ab; die letzten Deutschen wurden 1954 von Schlochau aus deportiert. Es handelte sich dabei um den Transport von Personen, die in der Sowjetzone wegen Teilnahme am Juni-Aufstand verurteilt worden waren. Seitdem wurden weder Landsleute aus Mittel- oder aus, Ostdeutschland in das Durchgangslager eingeliefert.

Die jetzige Auflösung kam völlig überraschend. Ohne vorherige Ankündigung erschienen im Juni mehrere Lastwagenkolonnen, auf die die noch im Lager auf ihren Abtransport wartenden über 600 polnischen Häftlinge verladen wurden. Augenzeugen berichten, daß viele Gefangene auf die Knie sanken und laut beteten. War doch bekannt, daß Transporte in die UdSSR mittels Spezialwaggons der Eisenbahn vorgenommen wurden, die man von Schlochau nach Firchau an die Hauptstrecke nach Schneidemühl brachte.

Mit den Häftlingen konnte auch das gesamte Wachpersonal sein Bündel schnüren. Während die Häftlinge zu KZ-Außenkommandos in der Tucheier Heide gefahren wurden, wo sie in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sollen, erhielten die Wachbeamten Reisepapiere zur Fahrt in ihre Heimatorte. Dort sollen sie in die allgemeine Schutzpolizei eingereiht werden. Diese Ereignisse spielten sich innerhalb einer einzigen Nacht ab – am nächsten Morgen besaß Schlochau kein KZ mehr. Die Einwohner waren darüber genauso erfreut wie die der Deportation buchstäblich in letzter Minute entgangenen Häftlinge. Auch das Wachpersonal verließ, wie Einwohner berichten, augenscheinlich sehr gern Schlochau.

Das Schlochauer Lager soll nun für den polnischen Arbeitsdienst hergerichtet werden, der noch vor der Ernte ein Kommando schicken will. Eine Vorabteilung ist bereits dabei, altes Inventar zu verbrennen und Ordnung zu schaffen. Auch zwei Baracken wurden eingeäschert. Die Einwohner nehmen an, daß sich in diesen beiden Unterkünften KZ-Einrichtungen befanden, die niemand sehen soll. Die Wachanlagen, wie Zäune, Stacheldrahtverhaue und Türme werden fortgeschafft.

Der polnische Kreisrat in Schlochau entwickelt seit Auflösung des Lagers ebenfalls Initiative. Er versprach der Bevölkerung, daß die Arbeitsdienstler im Winter nach der Ernte für den Wohnungsbau und die besonders dringliche Straßenrenovierung eingesetzt würden. Gleichzeitig soll die total vernachlässigte Abwässerung wieder in Ordnung gebracht werden. Man will zukünftig verhindern, daß viele polnische Einwohner wie bisher Unrat und Schmutz einfach in den Amtssee werfen.