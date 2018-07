Die HV der Mannesmann AG, Düsseldorf – vertreten waren 59,1 v. H. des AK –, genehmigte den Abschluß 1954 mit 7 1/2 v. H. Dividende auf 320 Mill. DM Grundkapital. Ferner wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien bis zum Nennbetrage von 80 Mill. DM bis zum 30. Juni 1960 zu erhöhen. Generaldirektor Zangen führte aus, daß durch die Aufnahme verschiedener Steinkohlenbergbaufirmen in die Konsolidation Bergbau AG und durch die Fusion mit der STAMAG sich der Umsatz auf Grund des derzeitigen Produktionsstandes auf 2,8 Mrd. DM erhöht hat gegenüber 1,8 Mrd. DM im Jahre 1954. Die Zahl der Beschäftigten beträgt nach dem Wiederzusammenschluß jetzt 63 500 Personen. Mannesmann ist nunmehr zu 50 v. H. an der westdeutschen Produktion von nahtlosen Röhren, zu 8,6 v. H. an der Rohstahlerzeugung, zu 6,3 v. H. an der Walzeisenerzeugung, zu 11,2 v. H. an der Blecherzeugung und zu 5 v. H. an der Kohlenförderung beteiligt.

Die Beteiligung der Mannesmann AG an der neugegründeten Essener Steinkohlenbergwerke AG wurde erstmals mit 76,4 v. H. angegeben. Das Kapital der Essener Steinkohle sei dabei im Hinblick auf die Ertragslage mit 105 Mill. DM bei 120 Mill. DM Rücklagen bewußt niedrig gehalten worden. Die Jahresförderung der neuen Essener Steinkohlenbergwerke dürfte sich auf Grund der bisherigen Monatsergebnisse auf 6,6 Mill. t Steinkohle und auf 2,02 Mill. t Koks stellen. Die Kohlenförderung soll auf 7,5 Mill. t und die Kokserzeugung auf 2,25 Mill. t gebracht werden. Zur Deckung des erheblichen Investitionsbedarfs und zur Vermeidung weiterer Verschmelzungen sei die Zusammenarbeit mit Hoesch angestrebt worden. Dir, Zangen teilte dabei neue Einzelheiten über die Beteiligung von Mannesmann an der neuen Breitbandstraße mit, die Hoesch für Mittel- und Feinbleche baut. Mannesmann beteilige sich an der Finanzierung der Anlage, die 75 Mill. DM erfordere, zu einem Drittel und erhalte ein Drittel der Jahresproduktion? damit sei der Bedarf an warmgewalztem Breitband bei Mannesmann sichergestellt.

Im Verlauf der HV wurde von Seiten einiger Aktionäre, so auch von einem Vertreter der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, zum Ausdruck gebracht, daß sich die Dividendenerhöhung doch in einem recht bescheidenen Rahmen gehalten und den Erwartungen der Aktionäre nicht entsprochen habe. Die Verwaltung wies demgegenüber darauf hin, daß die Dividende von Jahr zu Jahr erhöht worden sei. Ferner wandten sich die Aktionäre dagegen, daß die Mannesmann-Verwaltung eine Blankovollmacht erhalte, durch die das Bezugsrecht der Aktionäre in das Belieben der Verwaltung gestellt werde. Zangen gab die Erklärung ab, daß die Aktionäre erneut gefragt werden sollen, falls durch die Vorschläge der Verwaltung das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder zum Teil entfallen sollte. Bei dieser Gelegenheit wies der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Bankdir, Oswald. Rösler (Vorstandsmitglied Rhein-Westf. Bank AG), darauf hin, daß die in der letzten Zeit von einigen Gesellschaften den Aktionären zu besonders günstigen Bedingungen angebotenen Bezugsrechte doch zu einem Teil als ein Ausgleich für die seinerzeit erlittenen Einbußen bei der DM-Umstellung zu verstehen seien. Derartige Gesichtspunkte könnten bei Mannesmann nicht mitsprechen. Z.

Die HV der Mannesmannröhren-Werke AG, Düsseldorf (Tochtergesellschaft der Mannesmann AG), genehmigte den vom Vorstand vorgelegten und vom Aufsichtsrat festgestellten Abschluß zum 31 12. 1954. Die Gesellschaft, die ihren früheren Firmennamen „Deutsche Mannesmannröhren-Werke Aktiengesellschaft“ änderte, konnte 1954 ihren Umsatz um 16 v. H. gegenüber dem Jahre 1953 steigern. Die im April einsetzende Belebung des Auftragseingangs aus dem In- und Ausland hielt bis zum Jahresende unverändert an. Während die Inlandpreise für nahtlose Rohre durchweg fest blieben, war der auftretende Bedarf in geschweißtem Gasrohr teilweise preislich umkämpft. Im Export war das Preisniveau für geschweißte Gasrohre, insbesondere aber für Ölfeldrohre, unzureichend. Die Zahl der Belegschaftsmitglieder stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,5 v. H. an und betrug am Ende des Geschäftsjahres insgesamt 7952 Arbeiter und Angestellte.