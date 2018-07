Die zur Unilever-Gruppe gehörende Margarine-Union AG, Hamburg, weist für das Geschäftsjahr 1954 einen Gewinn von 30,61 (26,34) – in Mill. DM – aus, der sich um den Vortrag auf 31,65 erhöht. Daraus werden lt. HV-Beschluß wieder 8 v. H, Dividende auf das inzwischen von 100,0 auf 115 Mill. DM erhöhte Grundkapital verteilt, über die Verwendung des restlichen Reingewinns von 22,45 soll in einer späteren HV beschlossen werden. Der leichte Rückgang des Rohertrages (nach Organschaftsabrechnung) am 105,43 (106,32) ist vor allem auf die Organschaftsabrechnung zurückzuführen, die wegen Sonderabschreibungen und Kursdifferenzen bei einer Tochtergesellschaft rd 22 weniger zum Gesamtergebnis beigetragen hat. Von den ao. Erträgen von 19,65 (47,92) stammen etwa 14,0 aus der Auflösung von Rückstellungen für Steuern und 2,5 aus der Auflösung von Rückstellungen für Außenhandelsstellengebühren und die Margarineausgleichsabgabe.

Die Rohölgewinnungs- und Veredelungsbetriebe waren 1954 gut beschäftigt. Das Berichtsjahr war durch die Wiedereinführung einer bereits früher auf dem deutschen Markt bekannten Margarinemarke gekennzeichnet, die sehr gute Umsatserfolge erzielt hat. Auch der Absatz von Speiseölen und Speisefetten hat sich befriedigend entwickelt. Der Umsatz in Schmelzkäse ist weiter gestiegen. Die Geschäftsentwicklung bei den Tochtergesellschaften wird als zufriedenstellend bezeichnet.

Von dem Anlagevermögen, das nach 6,54 (6,20) Abschreibungen mit 108,29 (103,08) zu Buch steht, entfallen 47,58 (47,59) auf Beteiligungen. Das Umlaufvermögen ist um rd. 37 auf 281,86 gestiegen, darunter Vorräte auf 179,94 (165,82). Die leichte Zunahme der Konzernforderungen auf 24,62 (22,17) ist auf den größeren Geldbedarf bei Tochtergesellschaften zurückzuführen. Die Zunahme der sonstigen Forderungen auf 21,27 (18,91) hängt mit den im Berichtsjahr gewährten 7c-Darlehen zusamnahmen auch die Verbindlichkeiten auf 197,28 (149,86) zu. Unter Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen von 135,60 (92,95) erscheinen neben Dividenden-Verpflichtungen höhere Schulden im Zusammenhang mit der Rohstoff-Finanzierung. Verbindlichkeiten gegenüber Banken, die im vergangenen Jahr mit 5,62 ausgewiesen waren, bestanden am Bilanzstichtag nicht mehr? die restlichen unter das Stillhalteabkommen fallenden Remboursverpflichtungen aus der Vorkriegszeit sind inzwischen abgedeckt worden. N.