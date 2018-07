Es ist noch nicht so sehr lange her, daß Carl Orff, der am 10. Juli zu den „Sechzigern“ zählt, aufgehört hat, zwar ein bekannter, aber immerhin doch nur ein „typisch deutscher Gegenstand“ zu sein und nunmehr auch im Ausland als gültiger Wert des modernen internationalen Musikbetriebs notiert wird. Das liegt an jenem Vorurteil, dem außerhalb unserer Kunstsphäre fast überall die deutsche Spezialmischung artistischer und didaktischer Impulse begegnet, für die gerade Orff ein besonders prägnantes Beispiel liefert. Bei ihm ist immer das Schöpferische pädagogisch und das Pädagogische schöpferisch gewesen, und darum geht es nicht an, den Komponisten der szenischen Oratorien (von denen die „Carmina burana“ zweifellos der lebendigste, der unverwüstliche Teil bleiben werden) und der Opern „Der Mond“, „Die Kluge“, „Agnes Bernauerin“ – jede in ihrer Art ein Lehrstück – von dem Autor des „Schulwerks“, dem Lehrer für „tänzerische Musikerziehung an der Münchener Günther-Schule zu trennen. Alles was Orff tut, ist deswegen so sehr aus einem Guß, weil es aus dieser einen Quelle kommt: dem pädagogisch betonten Schaffenstemperament. Sein gesamtes – quantitativ nicht überreichlich bestelltes – bisheriges Lebenswerk kann gewissermaßen ein „Schulwerk“ genannt werden.

Was man als Erfolgsgeheimnis der Orffschen Kunst – durchaus zutreffend – „raffinierte Primitivität“ genannt hat, entspringt in diesem Fall keiner unlauteren Berechnung, sondern ist wirklich ein individuelles Prinzip, ein persönlicher Stil, der bewußt vertreten und verantwortet wird. So könnte man schließlich überhaupt die Idee, alle Fragen des künstlerischen Lebens und Gestaltens nahezu einseitig vom „Rhythmus“ her lösen zu wollen, paradox als „intellektuelle Naivität“ bezeichnen. Nach der Seite einer möglicherweise negativen, jedenfalls gerade als Beispielfall unfruchtbaren Grundsatzüberspannung wird dem primär musikalischen Menschen das Experiment der „Antigone“ im Sinne dieser Paradoxie trotz seiner achtunggebietenden Strenge als künstlerisch suspekt erscheinen dürfen und müssen. Denn hier ist die „Strenge“ schon keine schöpferische Tugend mehr, sondern eine didaktische Marotte. Hier wird der Künstler sichtlich zum Präzeptor, zum „Professor“.

Aber mit dieser kritischen Umgrenzung soll die wirkliche und wahre Bedeutung des Komponisten Carl Orff nicht geschmälert werden. Der heutige Welterfolg der Camino burana besagt etwas! Unbestreitbar ist durch Orff in die große allgemeine Öde modischer Tendenzen, die Kunstübung vom eigentlich menschlichen Lebensbereich, vom Rhythmus des Elementaren mehr und mehr hinwegzuspintisieren und zu -organisieren, ein Antrieb von sozusagen selbstverständlicher Lebensunmittelbarkeit des künstlerischen Wirkens gekommen, den man beileibe nicht missen möchte. Daß es, ungeachtet des angeborenen volkstümlich-bajuvarischen Ausdrucksvermögens und Musiziertalents, oft auch eine bewußte und gewollte Unmittelbarkeit ist, deren Absichtlichkeit nicht verborgen bleibt, liegt eben im Wesen des pädagogischen Ursprungs. Aber auch dieser ist schließlich ein Humanum und zeugt von einem hohen Glauben an die Bildekraft und den Bildungsauftrag ästhetischer Werte. Wo solcher Glaube sich mit Meisterschaft des Könnens paart, wie bei Orff, darf die Berufenheit als erwiesen gelten. A-th