Nach Überwindung des Halbjahresultimo lebte die Nachfrageauf dem Aktienmarkt wieder auf. Der Geldmarkt war kaum angespannt, früher als sonst wurden die sonst nach größeren Steuerterminen auftretenden Engpässe überwunden, und die zum Zinstermin per 1, Juli freigewordenen Mittel suchten nach Anlage. Sie fanden sie fast ausschließlich bei den Aktien, denn der Markt für festverzinsliche Werte ist trotz der ständigen Kursheraufsetzungen weitgehend unergiebig geblieben. Manche Kundenorder mußte hier zunächst auf Eis gelegt werden.

In Zeiten breiter Kundennachfrage zeigte sich, daß die Aktienmärkte trotz der vielen Kapitalerhöhungen in den letzten Monaten noch immer recht eng sind. So konnten Kurssprünge über viele Punkte hinweg nicht ausbleiben. Sie wären am vergangenen Wochenende noch größer gewesen, wenn nicht der Berufshandel in den ruhigen Vorwochen sich auf ermäßigter Basis im Hinblick auf die nun tatsächlich eingetretene feste Tendenz eingedeckt hätte und deshalb in der Lage war, durch Gewinnmitnahmen Material zur Verfügung zu stellen. Die Spekulation erfüllte also ihre Aufgabe, den Markt ausgleicht zu erleichtern.

Für Ostwerte blieb das Interesse zwar bestehen, doch hielten sich die neuen Kursgewinne in relativ bescheidenen Grenzen, wenn man von den Kalipapieren absieht, wo zum Beispiel Salzdetfurth 20 Punkte gewinnen konnten. Welchen Weg diese Papiere im letzten halben Jahr zurückgelegt haben, veranschaulicht folgende Übersicht: sofort wieder aufgeholt. In den Liquis kam es wieder zu größeren Umsätzen, an denen ebenfalls die ausländische Spekulation nicht unbeteiligt gewesen ist. Der Kurs hat sich auf 53

(51) v. H. erhöht.

Die beiden Standardpapiere des Elektromarktes AEG (277–292 1/2) und Siemens St. (ebenso) waren an der Aufwärtsbewegung beteiligt. 19 Punkte umfaßt der Gewinn bei Bekula, die im Zuge der Nachfrage nach Ostwerten zu ständig steigenden Kursen aus dem Markt genommen wurden. HEW, die lange Zeit auf der Stelle traten, kamen jetzt ebenfalls zum Zuge (157–1671/4). Während das Geschäft in den Banken „resten“ nachgelassen hat, werden nunmehr die Bankennachfolger wiederentdeckt. Gehen die Erwartungen auf zweistellige Dividenden für 1955 tatsächlich in Erfüllung, dann enthalten die jetzigen Kurse noch einige Reserven, wenn man sie mit den Bewertungen derjenigen Aktien vergleicht, die bereits heute 10 v. H. Dividende verteilt haben.

Bei den Lokal - und Spezialwerten gab es wieder eine Reihe Sonderbewegungen. Fest lagen wieder die Werften, wo Dt. Werft (Großaktionär GHH) um 15 Punkte auf 240 v. H. anzogen. Insgesamt ist der Durchschnittskurs der Werften im 1. Halbjahr 1955 von 145 auf 228 v. H. angestiegen. Einige Kurschancen sollten übrigens noch bei Ottensener Eisen (185 v. H.) liegen. Zwar würde die jetzt bewilligte 6prozentige Dividendengarantie an sich keinen höheren Kurs rechtfertigen, doch ist zu berücksichtigen, daß im August dieses Jahres eine Kapitalerhöhung (von 2,5 auf 5 Mill. DM, Bezugskurs 100 v. H.) zur Durchführung gelangt und auch hier schon eine zweite Verbreiterung der Eigenkapitalbasis durch neue Aktien in Aussicht gestellt wurde. Nach Aussagen des AR-Vorsitzenden, Willy H. Schlieker, will seine Gruppe den Anteil von bisher 94 v. H. des AK auf etwa 76 v. H. herabsetzen. Dann würde sich der Markt jedenfalls etwas verbreitern und den Kauf und Verkauf der Papiere flüssiger gestalten.

Am Rentenmarkt hielt die Nachfrage nach Bundes- und Länderanleihen, nach Hypothekenpfandbriefen und Kommunalobligationen an. In den 7 v. H. Industrieobligationen, die im Zusammenhang mit der Investitionshilfe entstanden sind, kam kaum Material heraus. Das Angebot hing mit dem Monatsultimo zusammen, überdies lösen sich solche Besitzer von den Papieren, denen die Anlage in Wertpapieren entweder fremd ist oder die Mittel für ihre Betriebe benötigten. -ndt

senr vier rumiger ist die Entwiclung bei den Montanen gewesen, die auch von der Aufwärtsbewegung der letzten Tage nur bescheiden profitieren konnten. Nach den kursbeeinflussenden Majoritätskäufen war hier eine Entzerrungspause notwendig, die offensichtlich noch nicht ganz überwunden ist, obgleich in den meisten Fällen kaum mehr von überhöhten Kursen gesprochen werden kann. Problematisch ist jedoch weiterhin der Kurs für Zeche Erin, der jetzt auf 555 v. H. gestiegen ist. Die Gefahr, daß es hier zu einem ähnlich unangenehmen Erwachen wie seinerzeit bei Cassella kommen wird, liegt auf der Hand. Wer Aktien als reine Anlagen sieht, sollte sich längst von Erin Bergbau getrennt haben. Das Dunkel um die Mehrheitskäufe bei Cassella scheint sich allmählich zu lüften. An den Börsen vermutete man schon seit geraumer Zeit, daß die Farbwerke Bayer hinter dieser Transaktion stehen. Von den Aktionären auf der HV befragt, hat die Bayer-Verwaltung nur ausweichend geantwortet. Sie hat kein Dementi abgegeben. Die an dieser Stelle bereits angedeuteten angestrebten kapitalmäßigen Verflechtungen zwischen Cassella und Riedel de Haen dürften ebenfalls reale Hintergründe haben, Infolge anhaltender Nachfrage stiegen Riedel de Haen in der vergangenen Woche von 170 auf 190 v. H. – Für die großen IG-Farben-Nachfolger ist das Interesse der In- und Ausländer wieder erwacht. Die Wochengewinne lagen bei 6 bis 7 Punkten. Die Dividendenabschläge bei Bayer und Hoechst wurden also