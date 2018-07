Inhalt Seite 1 — Oberhalb der Interessenkonflikte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Laufe der Diskussion wurde von Herrn Breitling die Frage gestellt: Von welchem Staatsbegriff ist hier eigentlich die Rede? Eschenburg antwortete: „Bei allen Wandlungen muß unser Staatsbegriff davon ausgehen, daß zwar politische Richtungen in den Gesetzen zum Ausdruck kommen können, daß aber diese Gesetze durch objektive Handlungen ausgeführt werden müssen.“ Es müsse eine feste Stütze da sein, sagte Eschenburg, jemand, der gegebenenfalls sagen kann: Halt, es gibt Fragen, die oberhalb der Interessenkonflikte gelöst werden müssen. Eschenburg sieht hier, in diesem Punkt, die Verbandseinflüsse als gefährlich an, obwohl er an der Notwendigkeit der Verbände nicht zweifelt. Vor allem besteht das Problem der Doppelverantwortlichkeit, das von den Verbänden in den Staat getragen wird. Eschenburg nannte ein aktuelles Beispiel, nämlich die Ernennung des Hauptgeschäftsführers des Bauernverbandes zum Staatssekretär im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium.

Tatsächlich muß ein solcher Beamter, um seine Doppelverantwortung tragen zu können, die vollkommene Identität der Interessen seines Verbandes und der Interessen der Allgemeinheit behaupten, obwohl diese Identität bestenfalls eine Ideologie ist. Die Belastung mit einer solchen Doppelverantwortung wird noch dadurch vergröbert, daß viele Verbände schon zum Zweck der eigenen Integration fortwährend Forderungen stellen. Es entsteht dann die schwierige Frage, nach welcher Richtung der Ausgleich der beiden Verantwortungen – und Interessen – in der Brust des Staatssekretärs stattfindet, der zunächst jedenfalls viel fester im Verband wurzelt als im Staat.

Ein anderes Problem in der Gefahrenzone ist, wie Herr Hellwig sagte, die Beauftragung von Verbänden mit staatlichen Aufgaben, woraus sich ein Koalitionszwang ergibt. Eine solche Beauftragung erfolgt zum Beispiel im Personalvertretungsgesetz, das Eschenburg als einen der größten Erfolge der Gewerkschaften bezeichnet: „Die Gewerkschaften übernehmen die staatliche Personalpolitik...“ Solche Einflüsse waren allerdings auch schon früher wirksam, wenn sich die mit personalpolitischen Aufgaben betrauten Beamten zur Rücksichtnahme auf die Beamtenorganisationen verpflichtet fühlten. Folgendes Beispiel erzählte Prof. Eschenburg: Ein Amtmannposten war ausgeschrieben worden. Dafür hatte sich unter vielen Bewerbern auch ein nicht dem betreffenden Lande angehörender Beamter beworben, der nach Leistung und Fähigkeit allen anderen weit überlegen schien. Als die ausschreibende Dienststelle dem Sachbearbeiter des Ministeriums die Bewerbung des landfremden Bewerbers vorlegte, erklärte der Sachbearbeiter, daß er die Ernennung eines Landfremden auch bei noch so hoher Qualifikation gegenüber seiner Beamtenorganisation, in deren Vorstand er säße, nicht verantworten könne. Es gibt eine ganze Reihe von Personalsachbearbeitern, wenn nicht sogar von Personalreferenten, sagte Eschenburg, die gleichzeitig Funktionärsstellen in den Beamtenorganisationen oder in den Gewerkschaften bekleiden, wodurch eine zweckwidrige Verantwortungsverlagerung entsteht.

Herr Stolz bemerkte dazu: „Sollten wir nicht froh sein, daß diese Einflüsse jetzt im Personalvertretungsgesetz legalisiert werden? Der Personalausschuß, der berufen wird, kommt ja um die Verantwortung nicht herum. Sie müssen dann doch selbst in diesem Gesetz einen Fortschritt sehen ...“

Hier zeigt sich jedenfalls ein Unterschied im Grundcharakter der Verbände. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der seinen Integrationsprozeß nicht nur mit wirtschaftlichen Forderungen, sondern sehr stark mit ideologischen und politischen Argumenten betreibt, strebt offenkundig die Beauftragung mit staatlichen Aufgaben an. Ganz anders die relativ ideologiefernen Wirtschaftsverbände. Herr Beutler – der übrigens einräumte, daß jeder Politik, auch der der Wirtschaftsverbände, schließlich eine Philosophie zugrunde liege – berichtete, daß zur Diskussion stand, ob die Regierung seinem Verband die Entscheidung über die Zulassung von Firmen zur beschränkten Ausschreibung von Rüstungsaufträgen übertragen sollte. Der Verband hat das abgelehnt, weil die Übernahme eines solchen Auftrages, die ihn nötigen würde, das eine Mitglied vor dem anderen Mitglied zu bevorzugen, notwendigerweise seinen Zusammenhalt erschüttern müßte: „Sobald wir so etwas machen, fliegen wir mit Eleganz in die Luft...“

Im Dritten Reich übernahmen die Verbände solche Aufträge, sie konnten staatliche Aufgaben, durchführen, weil sie Zwangsverbände waren. Die Gewerkschaften können sich das auch heute leisten, weil sie zahlenmäßig viel größer, selbst schon hauptsächlich nur noch Apparatur sind und weil ihr Solidarismus viel stärker ist als der eines Verbandes, dessen Mitglieder im Konkurrenzverhältnis, also in einem Verhältnis gegensätzlicher. Interessen, stehen und nur in einzelnen Bereichen gemeinsame Interessen haben.

Zu den Problemen der Doppelverantwortlichkeit, des Verbandseinflusses auf die staatliche Personalpolitik, des Übergangs von Staatsfunktionen auf Verbände kommen noch verschiedene andere Gefährdungen der „staatlichen Objektivität“ durch die Gruppen. Wir nennen beispielsweise die Möglichkeit von Tauschgeschäften mit Gesetzen, wenn sie durch einen oder durch zwei Verbände in die Parteien hineingetragen wird, etwa Tausch der Gesetze über Mitbestimmung und Montan-Union, Andere Möglichkeiten sind vorhanden, keine Aufzählung könnte vollkommen sein.