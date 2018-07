Von Thomas Münster

Es sieht von der Straße her so aus, als sei das Haus beim vierten Stock schon zu Ende. Man sieht die vorspringende Dachtraufe noch, und darüber nur Wolken und Blau... das heißt, man würde darüber die treibenden Wolken erkennen, wenn man seinen Blick so weit nach oben richten wollte. Aber warum soll man nach dem vierten Stock hinaufblicken – es ist soviel wichtiger, auf den Straßenverkehr zu achten.

Denn so interessant sind ja diese Vorstadthäuser wirklich nicht. Kaum, daß die Zeitungsfrau einmal bis in den vierten Stock vordringt, denn sie hat im dritten ihre letzten Kunden – das ist der technische Angestellte Möhlmann, der immer neue Witze zu erzählen hat, die er hinter vorgehaltener Hand sogar der Zeitungsfrau mitteilen muß, obwohl die immer in Eile ist – und da ist die Familie Klix, ihrer fünf, denen es von Jahr zu Jahr besser geht, weil jetzt sogar der Jüngste schon mitverdient.

In den vierten Stock klettert gelegentlich der Briefträger hinauf – allwöchentlich auch ein Bote, der die Ausgabe drei des Lesezirkels verteilt und jedes halbe Jahr die jugendliche Pflegerin vom Amt. Aber noch höher hinauf steigt nicht einmal der Hausmeister. So dumm ist er ja gar nicht – schließlich wünscht die Besitzerin eines Rentehauses von ihm die pünktlich eingebrachte Miete zu erhalten, nicht aber ständig mit neuen Reparaturforderungen belästigt zu werden. Und wer an Regentagen einmal unten auf der Straße gestanden hat, etwa vor dem Kindlerschen Tabakladen (Wettannahme – Toto – Lotterielose), der weiß genau, daß da oben zumindest die Dachrinne nicht ganz in Ordnung ist. Herr Kindler hat sich schon mehrfach beim Hausmeister beschwert, aber der, wie schon gesagt, wird sich sehr hüten!

Das Haus ist aber nicht zu Ende im vierten Stock. Wenn man es von einem Hubschrauber aus betrachten könnte, würde man auf dem Dach jene besondere Art von Ausbauten erkennen, die man Gaupen nennt – Dachfenster, so weit aus der schrägen Ebene des Daches herausgerissen, daß ihre Scheiben senkrecht stehen. Von einem solchen Fenster aus kann man beinahe bis in die Dachrinne hinunterlangen, aber man kann nicht – eben der vorspringenden Traufe wegen – auf die Straße blicken. Einem jungen Menschen könnte das als Nachteil erscheinen, ältere Leute jedoch wird es sicherlich freuen, daß sie hier oben vom Straßenlärm nur ein leises Gemurmel hören, das von einem Wasserfall herrühren könnte oder vom Blätterrauschen in hochstämmigem Buchenwald. Wer an einem sonnigen Nachmittag eines der Gaupenfenster öffnet, der kann sich einbilden, ganz allein auf der Welt zu sein – nur umgeben von Sonne und Wolken, und mit keiner anderen Gesellschaft als hin und wieder ein paar Spatzen oder eine Taube, die sich auf der Dachrinne ausruht.

Zwischen zweien der Gaupen, gerade an der Stelle, unter welcher sich der Eingang zum Kindlerschen Tabakladen befindet, hat sich in der Dachrinne einiger Schmutz gesammelt. Weiß man, wie solcher Unrat dahin kommt? – Ein faulender Papierfetzen war vielleicht zuerst da – ein paar herbstliche Blätter, die der Wind aus den Vorgärten der Nebenstraße heraufwehte, kamen hinzu – später siedelte sich dann irgendein Moos, eines dieser kurzstieligen Lebermoose an, und schließlich liegt ein großer, grüner Flecken in der Dachrinne, auf dem man sogar einige Gräser, Vogelmiere und ein winziges Birkenstämmchen erkennt.

Neuerdings gibt es dort auch größere Pflanzen, seltsam fremdartige Gewächse, und es scheint wirklich sehr an der Zeit, die Dachrinne einmal gründlich zu säubern. Darum ist es kein Wunder, daß sich eines Tages aus einer der Gaupen eine Hand reckt – eine Hand, die mit einer Kohlenschaufel bewaffnet ist. Aber bevor diese Schaufel noch so recht in das spärliche Erdreich eingedrungen ist, fährt eine zweite Hand aus der Gaupe nebenan – aus der rechten, wenn man die Aufbauten von außen betrachtet –, und diese Hand, heller und nicht so sehnig wie die erste, unterbricht die kaum begonnene Aufräumungsarbeit der Kohlenschaufel.