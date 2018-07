Die HV der Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG und der mit der Gesellschaft im Organschaftsverhältnis stehenden 100 %igen Tochtergesellschaften Hütten – werk Rheinhausen AG und Bergwerke Essen-Rossenray AG genehmigten die Abschlüsse 1954. Die Rechte des einzigen Aktionärs der Holdinggesellschaft Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, wurden gem. den Bestimmungen der Krupp-Entflechtung von den eingesetzten Treuhändern wahrgenommen. Die Holdinggesellschaft weist für 1954 einen Gewinn von 0,28 aus, der sich um den Vortrag auf 0,39 erhöht und weiter vorgetragen wird. In der konsolidierten Ertragsrechnung entfallen von 272,86 (Rumpfgeschäftsjahr vom 1. 4. bis 31. 12. 1953: 191,94) – in Mill. DM – Gesamterträgen 258,95 (162,21) auf den ausweispflichtigen Rohüberschuß, 13,65 (29,57) auf ao. Erträge und 0,26 (0,16) auf Beteiligungserträge. Demgegenüber erforderten Löhne und Gehälter 112,52 (79,82), ges. Sozialabgaben 17,48 (12,36), zusätzliche soziale Aufwendungen 19,08 (11,61), Wertberichtigungen gem. § 7c 1,54 (0,7), normale Abschreibungen 41,42 (29,14), Sonderabschreibungen 31,0 (22,07), Zinsen 9,77 (7,95), Ertragssteuern 14,85 (9,79), sonstige Steuern 23,74 (17,86) und ao. Aufwendungen 1,07 (0,52).

Die Hüttenwerke Rheinhausen AG, Rheinhausen, das größte in sich geschlossene Hüttenwerk der Bundesrepublik, hat seit der Währungsreform bis Ende 1954 insgesamt 194 Mill. DM investiert, wovon 157 Mill. DM aus eigenen und 37 Mill. DM aus fremden Mitteln aufgebracht wurden. Das laufende Investitionsprogramm sieht für etwa drei Jahre die jährliche Investition von rd. 100 Mil. DM vor. Die wichtigste Neuanlage ist das vollkontinuierliche Drahtwalzwerk. Die Rohstahlproduktion betrug im Monatsdurchschnitt des Geschäftsjahres 1953/54 (30. 9.) rd 123 000 t gegenüber 125 600 t im Vorjahr. Die monatliche Rohstahlproduktion im Rumpfgeschäftsjahr 1954 (1. 10.–31. 12.) betrug 143 800 t.

Die Bergwerke Essen-Rossenray AG, die bei der Krupp-Entflechtung Ende August 1953 gegründet wurde, förderte im Jahre 1954 in den Essener Anlagen 1,86 Mill. t Kohlen, das sind im Tagesdurchschnitt 6147 t gegenüber 6000 t im Vorjahr. Die Kokserzeugung der Gesellschaft ist geringfügig auf 515 000 t zurückgegangen. In Rossenray sind zwei neue Schachtanlagen mit einer Tagesförderung von je 7000 t geplant. Bis man an die Kohle herankommt, was in etwa drei Jahren der Fall sein dürfte. müßten etwa 40 Mill. DM investiert werden. N

Die Bergbau AG Constantin der Große, Bochum, legt nach der Neuordnung jetzt die Berichte für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1953 und für das Geschäftsjahr 1954 vor. Für das Rumpfgeschäftsjahr ist ein Verlust von 0,38 – in Mill. DM –, für das Geschäftsjahr 1954 ein Gewinn von 0,04 ausgewiesen, so daß sich der Verlustvortrag auf 0,34 ermäßigt; er wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bekanntlich ist die frühere Gewerkschaft Vereinigte Constantin der Große im Rahmen der Neuordnung in die Bergbau AG Constantin der Große umgewandelt worden, wobei die früheren Gewerken für eine Kuxe eine Aktie zum Nennwert von 5000 DM und wahlweise eine Schuldverschreibung oder eine Aktie von 4000 DM erhalten haben. Der Umtausch erfolgte in der Weise, daß Aktien im Nennwerte von 37,575 und Schuldverschreibungen im Nennwerte von 7,425 ausgegeben wurden. Hauptaktionär der Gesellschaft ist Fried. Krupp mit einem Anteil von gut 60 v. H.; ein weiterer erheblicher Anteil des Aktienkapitals befindet sich im Besitz der Luzerner Gruppe Meyer. Die Verhandlungen über den Verkauf von etwa 85 v. H. des Aktienkapitals an die Italienische Staatsbahn sind bekanntlich gescheitert. – Bei Gesamterträgen von 85,23, davon 80,56 Rohertrag und 4,25 ao. Erträge (in der Hauptsache durch Entnahme aus der Rücklage), denen u. a. 49,37 Löhne und Gehälter gegenüberstehen, ferner 12,83 ges. soziale Abgaben, 2,87 sonstige soziale Aufwendungen, 2,91 Mehraufwandszinsen und 2,44 Ertragssteuern, ist 1954 ein Gewinn von 0,04 ausgewiesen.