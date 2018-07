In diesem Jahr präsentiert die Rundfunkindustrie ihre Neuheiten der Öffentlichkeit zwei Wochen früher als im Vorjahr. Schon am 1. Juli begann die Bemusterung von 120 neuen Rundfunkgerätemodellen und annähernd 50 Typen von Musikschränken und -vitrinen. Entgegen der landläufigen Meinung von der „abgeschlossenen Technik“ enthalten die Neukonstruktionen ganz erhebliche Verbesserungen. Sie konzentrieren sich auf Klang und Bedienungserleichterung. Die im Vorjahr entwickelte Methode der Lautsprechermontage an den Seiten der Gehäuse („3-D“) für eine möglichst vollkommene Rundverteilung aller Tonfrequenzen wird generell beibehalten; lediglich die billigsten Empfänger müssen aus Preisgründen darauf verzichten. Eine echte Neuheit ist die „eisenlose Endstufe“ in zwei Philips-Geräten; hier verzichtet man auf den Ausgangstransformator und ersetzt ihn durch insgesamt vier Endröhren je Gerät. Das Ergebnis ist eine weitere Erhöhung der Klangqualität. Andere Firmen entwickelten Zweikanalverstärker, Laufzeitverzögerungsverfahren bestimmten Tonbereiche, konstruierten neue Lautsprechertypen ... alles zusammen eine neuerliche Steigerung der Tonschönheit, die aus Gründen des Aufwandes naturgemäß im größeren Empfänger besonders zur Geltung kommt.

Vier Empfänger der neuen Saison besitzen eine motorisch angetriebene Abstimmung, manchmal mit Fernbedienung (Saba). Andere Geräte tragen Tasten für fest abgestimmte Sender (u. a. Grundig, Nora). Interessant ist ferner das Nordmende-„Klangregister“ mit fünf zusätzlichen Tasten für die beliebige Auswahl bestimmter Klangnuancen

Äußerlich hat sich das Bild der neuen Empfängerserie wenig geändert, nachdem verschiedene Versuche, moderne Formen und helle Holzarten im größeren Umfange durchzusetzen, an der konservativen Haltung des Publikums gescheitert waren. Kaum fünf bis sieben v. H. der im letzten Jahr verkauften Empfänger gehörten zu diesen Typen. Trotzdem liefern u. a. Loewe-Opta und Siemens recht geschmackvolle „neue Formen“, so daß der kleine Kreis der Liebhaber dieser Richtung nicht vergessen ist. Empfänger der Preisklasse 190 bis 220 DM in interessant gestalteten, recht kleinen Preßstoffgehäusen werden in diesem Jahr verstärkt angeboten, nachdem sich im letzten Jahr eine erhebliche Nachfrage nach diesem sogenannten „Zweitgerät“ gezeigt hatte.

Anfang Juni hatte ein Vertreter der Radioindustrie für die neue Saison eine Preiserhöhung von drei bis fünf v. H. in Aussicht gestellt und sie mit der unbefriedigenden Rentabilität der Rundfunkindustrie begründet. Immerhin liegt das Preisniveau der Radioapparate bei gesteigertem Weit im Vergleich zu den Vorkriegstypen (UKW, Tasten, Ferritantenne) zur Zeit bei rund 95, wenn man das Preisniveau des Jahres 1938 gleich 100 setzt. Löhne und Material sind aber seit damals erheblich angestiegen, so daß man unter Berücksichtigung der relativ hohen Handelsrabatte den Wunsch nach einer begrenzten Preiskorrektur verstehen kann. Nach Kenntnis der ab 1. Juli geltenden Preise für die neuen Typen darf jedoch gesagt werden: Befürchtungen sind nicht am Platze; die nur vereinzelt feststellbaren Preisanhebungen sind durchweg überzeugend mit technischen Verbesserungen begründet.

Nun ist das niedrige Preisniveau der deutschen Industrie bei ihren Exportbemühungen gut bekommen. Zusammen mit der hohen Produktion (1954: 2,8 Mill. Empfänger) ergab sich eine gute Basis, so daß 1954 etwa 870 000 Rundfunkgeräte ausgeführt werden konnten. Neben den erwähnten Faktoren sorgten sehr sorgfältiges Eingehen auf die speziellen Empfangsverhältnisse in Übersee und auf die Wünsche der Auslandskundschaft für das ständige Steigen der Exporte. Nicht vergessen sei auch eine gewisse technische Überlegenheit der deutschen Empfänger, etwa durch den UKW-Teil und den vorbildlichen Klang.

Für Fernsehgeräte gibt es vorerst noch keinen Neuheitentermin; diese kommen vielmehr je nach individueller Lage bei den einzelnen Fabriken in den Handel. Bei den in letzter Zeit neu auf den Markt gebrachten Fernsehempfängern wird dem Es wird allmählich Zeit, daß sich die deutsch Öffentlichkeit für diese und eine Reihe andere Fragen um das alte deutsche Filmvermögen interessiert. Es geht hier um Millionen aus dem ehemaligen Reichsvermögen, zu dem schließlich einmal alle deutschen Steuerzahler beigetragen haben. Soweit diese Werte erhalten geblieben oder realisierbar geworden sind, stellen sie ein Vermögen der gleichen deutschen Steuerzahler der Nachkriegszeit dar. Sie haben ein Recht darauf, über die ordnungsgemäße Verwaltung dieses jetzigen Bundesvermögens unterrichtet zu werden. Es ist nicht einzusehen, warum ein derartiges Gremium von Ministerialbürokraten nach dem Aufhören der alliierten Bf vormundung das Privileg haben soll, mit Film millionen wie mit einer „geheimen Kommando sache“ unseligen Angedenkens umzugehen. Wen dies dennoch geschieht, so darf man es dem Steuer zahlenden Staatsbürger nicht verübeln, wenn mißtrauisch wird. Wie wäre es, wenn die rührige und wendigen Ufa-Liquidatoren recht bald einmal vor dem Bundestag Rechenschaft darüber ablegen würden, was sie unter treuhänderischer Verwaltung von Millionenwerten verstanden haben? Sie haben ihren Auftrag zwar einst durch Befehl der Besatzungsmächte erhalten. Seinem Wesen nach aber – war dieser Auftrag immer treuhänderisch, gns.

Wunsch des Publikums nach dem größeren Bild und dem sorgfältig verarbeiteten Möbel Rechnung getragen. Die 43-cm-Bildröhre ist der Standard, die 53-cm-Bildröhre dringt weiter vor. Allerdings darf man schon heute sagen: die im Februar so plötzlich herabgesetzten Preise für bestimmte Empfängertypen werden sich auf die Dauer schwerlich halten lassen. Karl Tetzner