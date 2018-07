Um Serge Prokofieffs, des 1953 verstorbenen russischen Komponisten, musikalische Persönlichkeit zu erfassen, genügt es nicht, seine künstlerische Stellung innerhalb der musikgeschichtlichen Entwicklung zu kennen, vielmehr muß man in einem tieferen Sinne, als dies sonst vonnöten zu sein pflegt, den persönlichen Lebenslauf mit heranziehen. Dieser umfaßt nämlich zwei wesensfremde Welten und versucht, sie miteinander in Einklang zu bringen: die der freien schöpferischen Betätigung, wie wir sie im westlichen Europa hochhalten, und die von außerhalb her diktierter musikästhetischer Prinzipien, wie sie von der Sowjetregierung in Vorschriften und Verboten niedergelegt werden.

Der 1890 geborene Meister reicht mit den Anfängen seiner musikalischen Bewußtheit noch in die zaristischen Zeiten zurück, und zwar war es bezeichnenderweise nicht etwa ein Vorbild, das seine produktiven Kräfte erweckte, sondern ein Antagonismus: der junge Musiker sträubte sich instinktiv gegen den überzüchteten Romantizismus, gegen die „Gehirnkunst“ eines Skriabin, der damals als eigenwilliger musikalischer Avantgardist Aufsehen erregte, dessen Richtung der jugendliche Prokofieff aber als lähmende Nervenschwäche empfand und verurteilte. So wurde er schon früh zu jenem Enfant terrible, das – in seinen eigenen Worten – „die strenge, schulmäßige Disziplin zum Teufel jagte“ und „nach dem Muster Mussorgskys“ ohne formale Gewissensbisse seine nackten Gedanken austobte.

Die für nahezu alle Kompositionen aus Prokofieffs Frühzeit typische Mischung aus Sarkasmus, Persiflage und gassenjungenhafter Frechheit, die Weigerung, sich und die Dinge um sich herum ernst zu nehmen – dieses „fortgesetzte scherzando“ – geht bewußt und unter Mißachtung aller Vorwürfe wegen Oberflächlichkeit jeder Problematik aus dem Wege; musikalisch ausgedrückt bedeutet es den Verzicht auf feinere, farbenreichere Harmonien oder gar komplizierte Chromatik zugunsten von scharf gemeißelten Konturen der Rhythmen und Motive, von überraschenden Modulationen, von „knalliger“ Instrumentierung. Bei all ihrer Aggressivität fehlt dieser Musik trotzdem eines ganz und gar: das Zersetzende; im Gegenteil erwecken unvermittelte Folgen von zarter Lyrik und Noblesse des Ausdrucks manchmal die Vermutung, als läge dem höhnischen Gelächter eine tiefe Melancholie zugrunde, die es nur übertönen soll; und man geht vielleicht nicht fehl, wenn man den Ursprung dieser eigentümlichen Gegensätze in Mißstimmung über die zwar freiwillige, aber um so bitterer empfundene Emigration suchen will, in einer Gereiztheit, die schließlich in offene Psychose ausartete. Es muß daher als ein Beweis für die innere Wahrheitsliebe des Menschen Prokofieff gelten, daß er im Jahre 1934 plötzlich aus einem wirtschaftlich und künstlerisch freien Pariser Dasein hinter die undurchsichtigen Hecken seines Vaterlandes zurückkehrte. Schöpferisch liegt dieser Bruch zwischen den Opuszahlen 57 und 58. Von den über hundertunddreißig Werken Prokofieffs, auch den späteren, soweit sie technisch überhaupt erfaßbar sind, liegen eine ganze Reihe auf der Schallplatte vor:

In Rußland wurde Prokofieff zunächst kein anderer; bald jedoch machten ihm die Hohen Priester der Parteidogmatik klar, daß es ihnen auch bei einem längst zu Weltberühmtheit gelangten Komponisten mit ihren Forderungen bitter ernst war. Wenn wir indessen das persönliche Bekenntnis lesen, in dem dieser dann de Grundsätze für sein weiteres Schaffen selber, schriftlich niedergelegt hat, so muten manche darin proklamierten Überzeugungen gar nicht so unbedingt kulturfeindlich an. So heißt es dort, daß „die Melodie das wichtigste Element in der Musik“ sei, daß Atonalität und Polytonalität, die Schönberg lediglich in eine Sackgasse geführt hätten, gemieden werden müßten, daß man nach klarer, unkomplizierter musikalischer Sprache zu suchen habe und so fort. Trotzdem mögen diese Prinzipien zunächst nicht gerade Wasser auf Prokofieffs Mühle gewesen sein, und so ist er sozusagen auf „irdirekte“ Weise, unter Ausnutzung inhaltlicher Enischuldigungsgründe, noch oft genug in seine alte Alt zurückgefallen, etwa in der ausgelassenen Orchestersuite „Leutnant Kije“ oder selbst in „Peter und der Wolf“. Bald aber kultivierte er um so eifriger de „gewünschte“ monumentale Form des meist politisci gefärbten Oratoriums und der vaterländischen Opei. Erst gegen Ende seines Lebens gelang es Prokofieff, die „Forderungen des Volkes“ mit den eigenen produktiven Tendenzen zu verschmelzen, Chr.