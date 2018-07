Es heißt, die Sowjets wollen jetzt die noch in ihrem Gewahrsam befindlichen deutschen Kriegsgefangenen entlassen. Ob das mehr ist alt eine täuschende Geste, wird man erst erkennen können, wenn auch diejenigen Deutschen nach Hause kommen, die wegen angeblich in der Gefangenschaft begangener Verbrechen verurteilt wurden.

Einige dieser Fälle sind im Westen genau bekannt. So wurden in den Jahren 1951/52 der General Helmut Becker, der Major Ludwig Schwermann und die Wehrmachtsangehörigen Moster, Merker und Ackermann in einem Schauprozeß in Stalingrad zum Tode, einige andere zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt. Man warf ihnen vor, in einem Stalingrader Neubau eine Granate eingebaut, das Lager aufgewiegelt und eine Widerstandsgruppe gegen die Gewahrsamsmacht gebildet zu haben.

Diese Behauptungen waren unwahr. Wirklich ereignet hatte sich folgendes: Die Polemik der westlichen Presse hatte die Sowjets 1950 veranlaßt, den Gefangenen eine dürftige Korrespondenz mit ihren Angehörigen und den Empfang von Paketen zu gestatten. Sie befürchteten jedoch, daß der aus dieser Maßnahme folgende physische und psychische Kräftezuwachs der Gefangenen zu Arbeitsunwilligkeit, Widersetzlichkeit oder gar größeren Unruhen führen könnte und suchten nach einem Vorwand, die Stimmung in den Lagern auf der Stufe hoffnungsloser Schicksalsergebenheit zu halten. Dieser Vorwand fand sich, als bald darauf im Fundament des mit Hilfe von Gefangenen gebauten Stalingrader Dram-Theaters eine Granate gefunden wurde, ein sogenannter „Ausbläser“, der dem Gebäude nicht mehr Schaden hätte tun können, als die üblicherweise in Fundamente eingemauerten Flaschen. Die Kommissare aber machten daraus einen Fall von Sabotage und weiteten die Anklage auf Verschwörung und Aufwiegelung aus. Die obengenannten Soldaten wurden auf Grund der unwahren Aussagen der ehemaligen HJ-Führer Biaue und Weißleder als Täter, Mittäter oder Rädelsführer „überführt“, verurteilt und zunächst in das Stalingrader Gefängnis geschafft. Es hieß dann, sie seien dort hingerichtet worden. Die nur zu Freiheitsstrafen Verurteilten wurden auf die übrigen sowjetischen Lager verteilt. Ihre Berichte sollten dort die gewünschte abschreckende und deprimierende Wirkung tun.

Tatsächlich wurden die Todesurteile nicht vollstreckt. Die Verurteilten sind zuerst im Jahre 1953 und auch später noch mehrfach in sowjetischen Strafanstalten gesehen worden. Sie dürfen nicht schreiben, aber sie erhalten Pakete. Die Aufhebung der Urteile aus dem Stalingrader Schauprozeß wäre für die Sowjets kein Problem. Man brauchte nur Berija dafür verantwortlich zu machen.

H.B.