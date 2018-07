Wie auf einer Pressekonferenz zum Geschäftsbericht 1954 mitgeteilt wurde, konnten die Aschaffenburger Zellstoffwerke AG, Aschaffenburg (Hauptverwaltung Redenfelden), in 1954 die Produktivität stark aufbessern, den Abbau der Schulden weiter fortsetzen und auf Grund der Rationalisierungserfolge den Gesamtumsatz ohne Ausweitung der Kapazitäten nochmals steigern. Das Werk erzeugte 165 300 t (135 844 in 1953) Zellstoff, 51 801 (43 658) t Papier, 6505 (3900) t Holzstoff und 94 785 (69 422) hl Spiritus. Der Gesamtumsatz stieg von 133,22 auf 166,43 Mill. DM, der Export von 8,19 auf 17,88 Mill. DM. Diese preislich weniger interessante Ausfuhrerhöhung wurde durch die infolge der Liberalisierung verstärkten Zellstoffimporte (363 000 t gegenüber 296 000 in 1953) erzwungen. Das als unbefriedigend bezeichnete Ergebnis der Zellstoffabriken wurde auch durch die Holzpreisentwicklung beeinflußt. Die Verteuerung des Holzpreises, der 60 v. H. der Kostenfaktoren des Zellstoffes ausmacht, betrug im Berichtsjahr rund 50 v. H. und zwang zu einer Papierzellstoffpreiserhöhung von rund 8 v. H Dies machte anderseits erhebliche Holzeinkaufe (bei Aschzell 50 v. H.) im Ausland notwendig, wobei erstmals auch russisches Holz importiert wurde. Daneben wurden auch Vorkehrungen für eine dauerhafte Sicherung der Holzbeschaffung aus den kanadischen Einschlagsrechten getroffen. Obwohl Aschzell jährlich etwa 1,2 Mill. Raummeter Holz benötigt, beträgt der Bedarfsanteil der Papierindustrie am gesamten Holzaufkommen nur 9 v. H. Die Einwirkung der Zellstoffindustrie auf eine Normalisierung der Holzpreise ist deshalb gering.

Durch den Ausbau verschiedener Werke soll dem Papier- und chemischen Sektor mehr Gewicht verliehen werden. Für diese Investitionen und zur weiteren Konsolidierung der Schuldenverhältnisse hat Aschzell die Auflegung von 11 Mill. DM Wandelschuldverschreibungen beantragt. Gleichzeitig soll die HV am 14. Juli über eine bedingte Erhöhung des AK um bis zu 11 Mill. DM zum Zwecke der Gewährung von Umtauschrechten an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen beschließen. Der Zinssatz der Anleihe steht noch nicht fest: er soll der HV mit bis zu 5,5 v. H. vorgeschlagen werden, wobei an eine dividendenabhängige Zusatzverzinsung von bis zu etwa 2 v. H. gedacht wird. Der Emissionskurs soll 100 v. H., das Bezugsverhältnis 5:1 für 8,2 Mill. (2,8 Mill. DM bleiben vom Bezug ausgeschlossen) betragen. Trotz der entscheidend gebesserten Produktivität und auch besseren Liquidität sieht die Verwaltung noch keine Möglichkeit, mit einer stabilen Dividendenpolitik zu beginnen. Dabei wird auf den Wertzuwachs des Unternehmens, das seit 1948/49 insgesamt 161,90 Mill. DM investierte, und auf die Irl-Umstellung hingewiesen Mit 6,6 Mill. DM Investitionen blieb man 1954 bewußt unter den rund 8,4 Mill. DM Abschreibungen, um die Konsolidierung der Kapitalverhältnisse zu beschleunigen. Die HV soll 101 728 DM Gewinn vortragen, so daß sich ein Gesamtgewinn von 762 945 DM ergibt.

Einschl. Organschaftsabrechnung beträgt der Überschuß (in Mill. DM) 43,02 (39,68). Beteiligungserträge erbrachten 0,43. (0,86) und ao. Erträge 0.25 (0,50). Dagegen erforderten Löhne und Gehälter 23,66 (20,43), ges. Sozialabgaben 2,34 (2,05), Anlageabschreibungen 8,39 (6,58), Zinsmehraufwand 4,87 (4,99), Steuern 2,75 (1,79), ao. Aufwendungen 1,41 (9,37).

Vorübergehend etwas rückläufige Aufträge ermöglichten im neuen Geschäftsjahr eine Verkürzung der teilweise beträchtlichen Papierlieferfristen. Gleichwohl wird auch im zweiten Halbjahr mit einer durchgehend guten Beschäftigung gerechnet, nachdem die Betriebe in 1954 während des ganzen Jahres voll ausgenutzt waren Zur Erweiterung des Zellstoffeigenverbrauches für die Papiererzeugung wurde im Frühjahr 1955 die Papierfabrik Salach bei Göppingen mit rund 9000 t Jahresproduktion übernommen. Der Gesamtumsatz von Januar bis Mai betrug 77,61 Mill. DM.