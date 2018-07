Im Juni ist die Arbeitslosenzahl im Bundesgebiet auf rund 650 000 gleich unter 4 v. H. der Beschäftigtenzahl gesunken; damit ist theoretisch die Vollbeschäftigung erreicht worden. Der Juni-Bericht des Landesarbeitsamtes Berlin hat gleichfalls von einem Nachkriegstiefstand der Arbeitslohn zahl in den Westsektoren gesprochen, der zwar mit rund 140 000 erheblich unter dem bisher günstigsten Ergebnis im Oktober letzten Jahres liegt, der aber – angesichts der besonderen Lage Berlins – noch immer ernste Sorgen bereitet und bei weitem noch nicht die Aussicht auf eine baldige Vollbeschäftigung eröffnet.

Der Gedanke liegt nahe, ob hier nicht in einem gewissen Umfang Ausgleichsmöglichkeiten bestehen – zumal der Bund ja erhebliche Mittel zur Unterstützung der Arbeitslosen (und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze) in Berlin aufwendet. Freilich handelt es sich dabei um Menschen, die sich nicht beliebig wie Schachbrettfiguren verschieben lassen. Der Grundgedanke der umfangreichen Bundeshilfe für Berlin ist ja auch nicht der, der Stadt hinter dem Eisernen Vorhang jeweils im Augenblick aus einer Verlegenheit zu helfen, sondern ihr auf lange Sicht die Möglichkeit zur Existenz aus eigener Kraft zu geben. Erste Voraussetzung dafür ist der Ausbau der Berliner Industrie weit über den Vorkriegsstand hinaus, um der Stadt durch den Absatz von deren Produktion die Deckung des eigenen Bedarfs zu ermöglichen. Dieses Ziel ist zur Zeit erst zu etwa 84 v. H. erreicht. Für den Rest des Weges besteht ein Plan, der sich über etwa vier Jahre erstreckt. Während dieser Zeit soll die Industrie so erweitert werden, daß sie nach den Schätzungen des Senates etwa 100 000, nach denen der Industrie- und Handelskammer etwa 160 000 neue Arbeitsplätze und damit das Problem der Berliner Arbeitslosigkeit aus der Welt schaffen kann.

Es ist einleuchtend, daß die Grundlage einer auf die Dauer gesicherten Existenz nicht zu schaffen ist, wenn Berlin durch die Abwanderung aller jetzt und in Zukunft verfügbaren Arbeitslosen einen Faktor der wirtschaftlichen Gesamtrechnung verlieren würde. Das bedeutet allerdings nicht, daß Berlin sich etwa dagegen sträubt, mit Rücksicht auf eine fernere Zukunft seine jetzigen Reserven an den Bund abzugeben. Das ist nach der Verfassung Berlins und des Bundes auch gar nicht möglich, die jedem die Freizügigkeit des Arbeitsplatzwechsels garantieren. Berlin denkt nicht daran, auf dem Arbeitsmarkt eine Autarkie anzustreben, und außer der überwiegenden Mehrzahl aller Flüchtlinge aus der Sowjetzone, die in den Westsektoren anlaufen, gehen im Rahmen des überbezirklichen Stellenausgleiches allmonatlich Hunderte von Fach- und Nachwuchskräften in alle Gegenden des Bundes.

Die wirklichen Schwierigkeiten werden klarer, wenn man die besondere Struktur der Berliner Arbeitslosigkeit kennt. Von den jetzt etwa 145 000 registrierten Arbeitslosen entfallen 54 000 auf Angestellte, 48 000 auf ungelernte Berufe und die restlichen 43 000 auf alle übrigen Berufe. Noch deutlicher wird die Problematik durch die Tatsache, daß über 87 000 oder 60 v. H. aller Arbeitslosen Frauen sind, davon bei den Angestellten 63, bei den Ungelernten 82(!) und bei den übrigen fast 50 v. H. Sieht man einmal davon ab, daß von diesen theoretisch verfügbaren Arbeitskräften nur wenige zu den Berufsgruppen gehören, die im Bundesgebiet gebraucht werden, so sprechen verständlicherweise gerade bei den Frauen, die oftmals Witwen sind, familiäre Gründe gegen einen Wechsel des Arbeitsortes. Auch das Alter der Arbeitslosen spielt dabei eine wesentliche Rolle. Nach den letzten Erhebungen (vom August 1954) war von den arbeitslosen Männern etwa ein Drittel älter als 55 Jahre, während die Frauen etwa je zur Hälfte auf die Altersgruppen über und unter 45 Jahren entfielen. (Die neuesten Vergleichszahlen für das Bundesgebiet lauten: 47 v. H. der Männer unter 45 Jahre, 53 v. H. der Frauen unter 35 Jahre alt.)

Ein schematischer Ausgleich ist also praktisch unmöglich. So wäre der Berliner Arbeitsmarkt nur sehr bedingt als eine Reserve für den Bund anzusehen, zumal auch hier in Berlin schon in etwa den gleichen Berufsgruppen wie in Westdeutschland ein Mangel an Fachkräften besteht. Dennoch gibt es indirekt Möglichkeiten eines Ausgleichs zwischen beiden Gebieten. Produktionssteigerung, Fachkräftemangel, Aufnahme einer eigenen Rüstungsproduktion und vorübergehender Ausfall junger Arbeitskräfte infolge des Militärdienstes werden in den nächsten Jahren die westdeutsche Wirtschaft vor die Notwendigkeit stellen, Produktionsreserven zu suchen. Diese Reserven aber wird Berlin dann haben, jedenfalls in vielen Zweigen der zivilen Fertigung. Dabei wird es leichter sein, die noch vorhandenen Arbeitskräfte durch Anlernen und Umschulen auf die Bedürfnisse der Berliner Industrie umzustellen, als jetzt in das Bundesgebiet zu vermitteln. Eine Gewähr dafür, daß ausreichende Fachkräfte zur Verfügung stehen, ist dadurch gegeben, daß die Bundesmittel für Berlin in den letzten Jahren zu erheblichen Teilen dafür verwendet worden sind, in den z. Zt. wichtigsten Berufen durch eine weit über den augenblicklichen Bedarf hinausgehende Lehrlingsausbildung Reserven bereitzustellen.

Im übrigen hat gerade die Entwicklung des Westberliner Arbeitsmarktes seit dem Jahre 1950 bewiesen, daß die natürlichen Kräfte einer expansiven Wirtschaft stärker sind als alle statistischen Vorbehalte. Trotz der schwierigen Lage der Stadt ist es in dieser Zeit nicht nur gelungen, die Zahl der registrierten Arbeitslosen von über 300 000 auf weniger als die Hälfte zu senken, sondern rund 275 000 neue Dauerarbeitsplätze zu schaffen, in die außer den in Berlin ansässigen Arbeitslosen viele Sowjetzonenflüchtlinge „einrücken“ konnten. Eine unmittelbar wirksame Reserve an Arbeitskräften für das Bundesgebiet hätte Berlin allerdings noch immer anzubieten: die etwa 13 000 männlichen und 5000 weiblichen (arbeitsfähigen) nicht anerkannten“ politischen Flüchtlinge, die sich zum großen Teil schon seit Jahren in Westberlin aufhalten und (unter den bisherigen Bestimmungen des Notaufnahmeverfahrens) nur in Ausnahmefällen in das Bundesgebiet vermittelt werden können. Diese Kräfte stellen bisher für Berlin eine schwere Belastung dar, da sie das Gros der Schwarzarbeiter bilden. Es ist für diese bisher von der Arbeit ausgeschlossenen Menschen wie auch im Interesse Berlins und des Bundes dringend zu wünschen, daß Möglichkeiten der Legalisierung gesucht werden, sofern nicht etwa im Einzelfall politische Gründe dagegen sprechen. gns.