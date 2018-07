Die Buderus’schen Eisenwerke können auf ein erfolgreiches Jahr 1954 zurückblicken. Viele Pläne für den Ausbau des Unternehmens sind herangereift, andere zeichnen sich in ihren großen Umrissen ab. Durch die hessische Sozialisierung hat Buderus sein Hochofenwerk verloren, es wurde in die neugegründeten Hessischen Berg- und Hüttenwerke AG, an denen Buderus mit 26 v. H. beteiligt bleibt, eingebracht. Auf der anderen Seite haben bei der finanziellen Auseinandersetzung mit dem Staate Hessen die Buderus’schen Eisenwerke eine Barzahlung von 15 Mill. DM erhalten. Dieser außerordentliche Zufluß von Mitteln hat dem Unternehmen die Möglichkeit verschafft, in der Eisenverarbeitung Fuß zu fassen. Bereits im April d. J. hat Buderus den Erwerb der Aktienmehrheit der Krauss-Maffei-AG bekanntgegeben. Die Verbindung der beiden Unternehmen wirkt sich im Sinne einer gegenseitigen Befruchtung und Zusammenarbeit aus. Die dem Werke vorgeschalteten Hochöfen sind so gegen weiterverarbeitende Betriebe ausgetauscht worden, was sicherlich kein schlechtes Geschäft ist.

Die Buderus’schen Eisenwerke können als Gießerei-Unternehmen nicht davor die Augen verschließen, daß durch die technische Entwicklung auf dem Kunststoffgebiet Einbrüche in die alten traditionellen Märkte zu erwarten sind. Im Augenblick ist dieses allerdings noch nicht praktisch geworden. Die Dinge werden aber anders aussehen, wenn die großen Investitionsvorhaben der Chemie auf dem Kunststoffgebiet realisiert sein werden. Den Kunststoffen werden sich dann neue große Märkte erschließen. In klarer Beurteilung dieser Entwicklungstendenzen hat Buderus sich bereits jetzt in die entsprechende Entwicklung eingeschaltet, und zwar dadurch, daß sie gemeinsam mit der Halberger Hütte GmbH, Brebach/Saar, die Omniplast GmbH & Co KG in Frankfurt/M gegründet haben. Das neue Unternehmen beschäftigt sich insbesondere mit der Herstellung von Kunststoffrohren aus PVC und aus Polyäthylen. Weitere Gründungen sind für verschiedene andere Erzeugnisse vom Aufsichtsrat genehmigt und zum Teil schon durchgeführt, so die Gesellschaft ür Baumaterial und Rohrherstellung mbH, deren Gesellschafter die Eisenwerke Gelsenkirchen AG, die Buderusschen Eisenwerke, die Halberger Hütte GmbH und die Luitpold-Hütte, Amberg, sind. Im Zusammenhang mit dieser Gründung werden für einzelne Erzeugnisse jeweils gemeinsam durch die Dachgesellschaft und den gleichen Interessentenkreis gegründet: Hagewe, eine Gesellschaft für die Produktion von Spannbeton-Druckrohren nach dem französischen Socoman-Verfahren, Deutsche Premo GmbH & Co., eine Produktionsgesellschaft für Spannbeton-Druckrohre nach dem norwegischen Premo-Verfahren Azet, eine Produktionsgesellschaft für Druckrohre aus Asbestzement und für Bauplatten, die mit Maschinen nach dem italienischen Magnani-Verfahren gefertigt sind. Der Kapitalbedarf für die fünf Gesellschaften zusammen darf auf mindestens 20 Mill. DM geschätzt werden. – e b.