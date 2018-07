Die HV der Cassella Farbwerke Mainkur AG‚ auf der 25,2 v. H des 34,1 Mill. DM betragenden Aktienkapitals vertreten waren, genehmigte debattelos den Abschluß 1954 mit 8 v. H. Dividende. Prof. Dr. Zerweck, der Vorsitzende des Vorstandes der Gesellschaft, kam nach Darlegungen über die allgemeine Situation des Unternehmens und einer optimistischen Prognose für 1955 auf Grund der Ergebnisse des ersten Halbjahres u. a. auf die Frage des PAN-Abkommens mit Leverkusen zu sprechen. Die Erwägungen, so führte Prof. Zerweck aus, die zur Übernahme von Produktion und Verkauf der PAN-Faser durch Leverkusen geführt haben, waren sowohl betriebswirtschaftlicher als auch volkswirtschaftlicher Natur, Das kaufmännische Wagnis für Cassella wäre bei den ungewöhnlich hohen Investitionen, die für die Errichtung einer im internationalen Maßstab konkurrenzfähigen Anlage erforderlich sind, entschieden zu groß gewesen. Die Größenordnung der Investitionen – bei früheren Gelegenheiten ist von 80 bis 100 Mill DM die Rede gewesen – einerseits und des Eigenkapitals von Cassella andererseits liegen, wie Zerweck betonte, soweit auseinander, daß nach gesunden kaufmännischen Grundsätzen der Risikoverteilung diese Aufgabe von Cassella nicht übernommen werden kann. Volkswirtschaftlich gesehen aber wäre die Errichtung einer Großfabrikation für PAN in Mainkur parallel zu einer Produktionsanlage in Dormagen sehr wahrscheinlich eine Fehlleitung von Kapital gewesen. Die Vereinbarungen wegen der Übernahme der PAN-Großversuchsanlage in Mainkur mit der großen Schwesterfirma Leverkusen – an den Beratungen haben auch die beiden anderen großen IG-Nachfolgegesellschaften Hoechst und Ludwigshafen teilgenommen – hätten zweifellos zu der zweckmäßigsten Lösung für die PAN-Großproduktion geführt. Die beiden vertragschließenden Parteien bezeichneten die gefundene Regelung als fair und befriedigend? was Sie finanzielle Seite der Transaktion anbelangt, so sei es für den Cassella-Aktionär beruhigend, zu wissen, daß durch das Abkommen die wirtschaftliche Substanz von Cassella keine Einbuße erleide.

Die Cassella Farbwerke Mainkur AG hat im Laufe der letzten Monate mehrere Pakete Riedel-de Haën AG Aktien erworben, deren Gesamtnominalwert Cassella das Schachtelprivileg sichert. Cassella verspricht sich hiervon eine Ausweitung seiner Produktion und Absatzinteressen. Riedel hat im Wiederaufbau beachtliche Fortschritte zu verzeichnen. Trotzdem ist eine Beengung der Liquidität unverkennbar. Die Zusammenarbeit wird eine sinnvolle Ergänzung der beiderseitigen Möglichkeiten gewährleisten. Darüber hinaus hat sich Cassella bereit erklärt, Riedel im Wege einer Erweiterung neue Mittel zuzuführen. Der Aufsichtsrat von Riedel hat daher beschlossen, der HV eine Kapitalerhöhung um 4 Mill. DM auf 15 Mill. DM vorzuschlagen. 2 Mill. DM der neuen Aktien sollen den Aktionären im Verhältnis von 5 : 1 zum Kurs von 100 angeboten werden. Die restlichen 2 Mill. DM werden von Cassella zum Kurs von 140 v. H. übernommen, mit der Maßgabe, daß sie erst ab 1957 dividendenberechtigt sind. R.

Die HV der Chemische Werke Th. Goldschmidt AG, Essen, genehmigte den Abschluß 1954 mit 6 (i. V. 4) v. H. Dividende auf 16,5 Mill. DM AK. Ferner wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft um 3,5 auf 20,0 Mill. DM mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30. Juli 1960 zu erhöhen Der Vorsitzende des Vorstandes, Prof. Dr. Goldschmidt, teilte mit, daß der AR beschlossen habe, die Kapitalerhöhung durchzuführen, sobald die erforderlichen Formalitäten hierfür erledigt seien. Die Kapitalerhöhung diene den Ausbauplänen des Werkes. Im neuen Geschäftsjahr sei der Umsatz bisher in gleichem Umfange gestiegen wie im Vorjahr. Im Berichtsjahr war der Absatz sämtlicher Goldschmidt-Erzeugnisse durchweg höher als 1953; das gilt insbesondere für Schwerchemikalien, Bleimennige und Zündsteine. Die Konkurrenz, vor allem im Ausland, habe sich allerdings weiter verschärft, wobei zum Teil (Zündsteine) ein Preisverfall zu verzeichnen war. Die weiteren Aussichten für das Jahr 1955 beurteilt die Verwaltung günstig. – Bei einem erheblich höheren Rohertrag – nach Organschaftsabrechnung – von 20,21 (14,42) – in Mill. DM –, 0,09 (0,69) Beteiligungserträgen und 0,31 (0,78) ao. Erträgen, denen u. a. 3,65 (1,95) Abschreibungen, 0,81 (0,89) Mehraufwandszinsen, 10,01 (8,51) Löhne und Gehälter sowie 1,68 (1,41) Ertragssteuern gegenüberstehen, ist für 1954 ein Gewinn von 1,00 (0,68) ausgewiesen, der sich um den Vortrag auf 1,01 erhöht.