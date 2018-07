In der Ausgabe der ZEIT vom 7. Juli wünscht der Berliner Korrespondent unter der Überschrift „Karten auf den Tisch“ einige Klarstellungen über das Ufa-Vermögen. Obwohl die von ihm gestellten Fragen mehrfach in der Öffentlichkeit beantwortet sind, nehme ich die Gelegenheit wahr, nochmals auf sie einzugehen.

1. Der Unterzeichnete ist einer der beiden Ufi-Liquidatoren, die auf Grund des Gesetzes über die Entflechtung des ehemaligen reichseigenen Filmvermögens vom 5. Juni 1953 im Herbst 1953 bestellt worden sind. Infolgedessen tragen die Ufi-Liquidatoren keine Verantwortung für die Geschäftsvorgänge, die vor dieser Zeit, nämlich seit 1945 bis zum Sommer 1953 von den durch die Alliierten eingesetzten Treuhändern des Ufi-Ufa/Afifa/Bavaria-Vermögens getätigt wurden. Die Ufi-Liquidatoren haben den gleichen Wunsch wie der Autor des erwähnten Artikels, restlose Klarheit über die Verwendung der ansehnlichen Beträge zu bekommen, die „in den Nachkriegsjahren durch die Wiederaufführung alter, politisch nicht belasteten Ufa-Filme im In- und Ausland“ eingekommen sind. Über die Verwendung großer Teile dieser Erträge besteht Klarheit. Der wesentliche Teil ist zum Wiederaufbau und zur Betriebsführung der Ufa/Afifa-Betriebe sowie der Theaterbetriebe und der Bavaria verwendet worden. Ein weiterer Teil befindet sich im Vermögen der Holding-Gesellschaft der Ufi. Sicherlich sind weitere Beträge aus der Verwertung ehemaligen reichseigenen Filmvermögens in der Nachkriegszeit erzielt worden. Ihre Höhe und ihre Verwendung liegt auch für die Ufi-Liquidatoren zur Zeit noch im Dunkeln, und sie werden sie vermutlich auch niemals restlos aufklären können.

2. Die Notwendigkeit der Einbringung der Berliner Anlagen des Ufa/Afifa-Komplexes und der Wiesbadener Anlagen in zwei verschiedene, neu zu gründende Aktiengesellschaften ist bereits auf der Pressekonferenz des Bundeswirtschaftsministeriums am 12. Mai in Bonn und erneut auf der Berliner Pressekonferenz am 28. Juni eingehend begründet worden. Das Ufi-Gesetz schreibt vor, daß „niemand bei einer Veräußerung auf Grund dieses Gesetzes mehr als ein Filmatelier erwerben darf“. Das Gesetz bestimmt, daß Verträge, die gegen diese Vorschrift verstoßen, nichtig sind. Da der Berliner Komplex und der Wiesbadener Komplex als Atelierbetriebe technisch und wirtschaftlich selbständig geführt werden können, bleibt u. E. nach dem Wortlaut des Gesetzes keine andere Wahl, als die Anlagen getrennt zu veräußern. Würde die Gesetzesbestimmung nicht beachtet und beide Atelierbetriebe in eine Gesellschaft eingebracht, so wäre die Gründung der Gesellschaft und der Verkauf der Anteile dieser Gesellschaft mit Nichtigkeit bedroht, d. h. der von Ihrem Autor zitierte Steuerzahler müßte gegebenenfalls später, nach Feststellung der Nichtigkeit der Verträge, den Kaufpreis an den Erwerber der Aktien zurückzahlen. Daß die Ufi-Liquidatoren nicht bereit sind, solche mit der Nichtigkeit bedrohte Verträge abzuschließen, entspricht nach ihrer Auffassung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

Bei diesen Überlegungen haben also politische Momente keine Rolle gespielt, sie wären auch völlig abwegig, weil bei einer eventuellen Klage der zuständige Richter seine Entscheidung nur von rechtlichen Erwägungen abhängig machen wird. Die einzige Möglichkeit, dieser Konsequenz zu entgehen, wäre u. E. die Änderung des Ufi-Gesetzes durch eine Novelle. Eine andere Frage ist die von Ihrem Autor erwähnte „Doktorfrage“, ob es nach dem Ufi-Gesetz erlaubt sei, daß ganz oder teilweise Personengleichheit für die Kauf er der Berliner Ufa-Anlagen AG möglich ist, oder ob hierin bereits eine Umgehung des Gesetzes mit den oben erwähnten Folgen zu erblicken ist. Daß der Ufi-Abwicklungsausschuß und die Ufi-Liquidatoren die in diesem Zusammenhang, sich ergebenden Fragen durch ein Gutachten des Bundesjustizministeriums geklärt sehen möchten, spricht wohl nur für die Bemühungen, den Berliner Wünschen nach Möglichkeit gerecht zu werden.

3. Obwohl Ihr Autor die „Unschuldsmiene“ des Unterzeichneten in der – angeblich überstürzt einberufenen – Berliner Pressekonferenz bemerkt haben will, behauptet er, daß der Unterzeichnete in dieser Konferenz kein Wort darüber verloren habe, auf Grund welchen Gutachtens der Zusammenschluß von 41 Theatern in einer Gesellschaft möglich sei, da das Gesetz den Erwerb von höchstens drei Theatern in einer Hand gestattet. Ihr Autor muß wohl überhört haben, daß ich auf die Gesetzesbestimmung hingewiesen habe, wonach der Abwicklungsausschuß die gesetzliche Ermächtigung hat (§ 10 Abs. 1 Ufi-Gesetz), von diesem Verbot Ausnahmen zuzulassen. Von dieser Ermächtigung hat der Ausschuß am 12. Oktober 1954 Gebrauch gemacht, so daß die Rechtsgrundlage für den Zusammenschluß der Theater in der neuen Ufa-Theater-Aktiengesellschaft einwandfrei gegeben ist. Eine Ermächtigung zu einer Ausnahmeregelung für den Zusammenschluß mehrerer Atelierbetriebe ist im Gesetz nicht vorhanden.

4. Die im Ostsektor Berlins und in der Ostzone gelegenen Vermögenswerte sollten weder in die Bilanz der Berliner Ufa-Anlagen AG noch der Düseldorfer Ufa-Theater AG aufgenommen werden, weil die Altgesellschaften zur Zeit hierüber keine Verfügungsmöglichkeiten besitzen und außerdem die Bewertung dieser Aktiven auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt. Die Bilanzen der neuen Gesellschaften enthalten weder diese oder andere schwer bewertbare Aktiven noch die zur Zeit unbestimmbaren Risiken. Ihre Verwaltung bleibt den Aktiengesellschaften, die in Liquidation treten werden, bis zur Klärung überlassen. Die Praxis vieler westdeutscher Firmen, ihre Vermögenswerte in der Ostzone mit 1 DM zu bilanzieren, ist uns, wie Ihr Autor richtig vermutet, bestens bekannt. Ich empfehle ihm, bei den ihm bekannten Betrieben einmal anzufragen, ob die Verwaltungen auch bereit sind, ihre ostzonalen Vermögenswerte zum Buchwert von 1 DM an einen Dritten zu verkaufen. Das aber würde geschehen, wenn in den Ufa-Nachfolgebilanzen die Ansprüche auf die Ost werte mit 1 DM übernommen würden – ein Verfahren, gegen das sich der bereits erwähnte Steuerzahler sicherlich ebenfalls mit Recht wehren müßte. Es entspricht nicht der ordnungsmäßigen Verwaltung von Bundes vermögen, solche u. U. erheblichen Vermögenswerte heute zu einem Spekulationswert zu verschleudern. Sinnvoller ist es vielmehr, die Klärung der Verhältnisse abzuwarten und zu gegebener Zeit diese Werte zu einem angemessenen Preis zu verkaufen.

Alle vorgenannten Aufklärungen sind der Öffentlichkeit mehrfach mitgeteilt worden. Die Karten liegen also längst auf dem Tisch. Wenn sie immer wieder verdeckt werden, so liegt das weder im Interesse des ehemaligen reichseigenen Filmvermögens noch im Interesse der Berliner Ufa/Afifa-Betriebe und damit der Berliner Wirtschaft.

Dr. Elmendorff