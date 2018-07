Zu dem in der letzten Ausgabe der ZEIT erschienenen Aufsatz „Erneut in der Gefahrenzone“ wird uns von befreundeter Seite geschrieben:

Es ist sicherlich zweckmäßig, und es dürfte auch im Sinne der BdL sein, wenn darauf hingewiesen wird, daß der (von Ihnen so ausführlich behandelte) letzte Monatsbericht der Bank sein Hauptmotiv („Konjunkturanspannung in Sicht“) durchaus nicht vom Anfang bis zum Ende mit einem Fortissimo der Pauken und Trompeten zum Vortrag bringt, sondern auch das Gegenmotiv gelten läßt. Als Beispiel hierfür ist die Stellungnahme zu der Frage der Auflösung der „gehorteten. Ausgabenreste“ aus Besatzungskosten anzuführen.

Was die Bank dazu sagt, steht in einem wohltuenden Gegensatz zu dem Inflationsgerede, das schon jetzt alle Teufel an die Wand malen möchte für den Fall, die bisherigen Besatzungsmächte würden den 2,4 Mrd. DM betragenden „Überhang“ an Mitteln auf Besatzungskostenkonto (zusammen mit den 3,8 Mrd. des von uns laufend zu zahlenden Beitrags zu den Stationierungskosten) noch in diesem Etatsjahr „geballt“ ausgeben, und Minister Blank könnte obendrein die ihm bewilligten 5,2 Mrd. „sofort“ beanspruchen... Nun ist ja die Verausgabung von Mitteln, die aus Steuern stammen, im allgemeinen „geldpolitisch neutral“. Außerdem aber wird, nach begründeten Annahmen der Bank deutscher Länder (s. S. 20 des letzten Monatsberichts), die Sache vermutlich so laufen, daß die Besatzungsmächte zwar ihre Reserven (allmählich ...) auflösen, daß dafür aber Blank – weil er aus technischen Gründen vorerst gar nicht soviel ausgeben kann, wie er verfüglich hat – (zunächst ...) neue Reserven ansammeln wird, die in ihrer Höhe die „freigesetzten“ Mittel des Besatzungskostenkontos „fürs erste weitgehend, wenn nicht gar vollständig kompensieren“. Das bedeutet, also einen Entspannungsfaktor.

Andererseits klingt das von der ZEIT herausgearbeitete „Hauptmotiv“ auch an mancher anderen Stelle des Berichts an – und durchaus nicht nur in sanften Flötentönen. So etwa, wenn die Bank den Lastenausgleichsfonds für jetzt und für später auf den Kapitalmarkt verweist, weil „eine Interimsfinanzierung ... aus geld- und liquiditätspolitischen Gründen gegenwärtig nicht unbedenklich wäre, da sie (leichter als die Mittelbeschaffung über den Kapitalmarkt) dazu beitragen könnte, die expansiven Tendenzen der derzeitigen Konjunkturentwicklung zu verschärfen... ... Aus allgemein kreditpolitischen Gründen wird es wahrscheinlich angezeigt sein, sich sofort an den Kapitalmarkt zu wenden, weil damit die Gewähr gegeben ist, daß die hohen Ausgaben, die der Fonds auch in diesem Jahr wieder tätigen soll, nicht zu einer bedenklichen Steigerung der Gesamtnachfrage führen, sondern unter einer – konjunkturpolitisch geboteneren – Zurückdrängung etwaiger anderer Kreditwünsche finanziert werden. – So nachzulesen auf S. 24 des Berichts (Sperrungen nicht im Original). J. P. H.