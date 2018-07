Inhalt Seite 1 — Gerling-Konzern wartet mit schönen Erfolgszahlen auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das deutsche Lebensversicherungsgeschäft hat den Schock, den die Währungsreform zunächst bei den Versicherten hervorrief, überwunden. Diese Feststellung wird auch bestätigt durch die Jetzt vorliegenden Bilanzen der Lebensversicherungsgruppe des Gerling-Konzerns, die mit beachtlichen Erfolgszahlen aufwarten. Die Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG, Köln; die Friedrich Wilhelm Magdeburger Lebensversicherungs-AG und die Friedrich Wilhelm Magdeburger Versicherungs-AG haben ihre Prämieneinnahmen seit 1949 von zusammen 32,3 Mill. DM auf 74 Mill. DM in 1954 mehr als verdoppeln können. Diese Einnahmen beruhen auf einem Gesamtversicherungsbestand in 1954 von 1595,7 Mill. DM, von dem auf den Gerling-Konzern selbst 1097 Mill. DM entfallen.

Das AK der Gesellschaften wurde wie folgt umgestellt:

Das AK der Friedrich Wilhelm Magdeburger Versicherungs-AG wurde voll umgestellt, weil diese Gesellschaft als künftig reiner Sachversicherer eine stärkere Kapitalausrüstung als die über namhafte Reserven verfügenden Lebensversicherungsgesellschaften benötigt. In der Geschäftspolitik der Gruppe ergab sich nach dem Kriege zwangsläufig zunächst die Notwendigkeit, die Kriegsfolgen zu. beseitigen. Soweit es in Händen der Gesellschaften selbst lag; dürfte dieses Ziel im allgemeinen erreicht sein. Als Hypothek sind die mit 3 1/2 v. H. oder 3 v. H. zu verzinsenden Ausgleichsforderungen geblieben, die mit 120,5 Mill. DM in 1954 noch etwa ein Drittel der Vermögenswerte der Gesamtgruppe ausmachten. Dadurch wurde der Durchschnittszinsertrag weitgehend bestimmt. Infolge der zunehmenden Neuanlagen im Grundbesitz (1949: 14,1, 1954 : 34 Mill.), bei den Hypotheken und Grundschuldforderungen (14,4 – 41 Mill.), Schuldscheinforderungen (7 – 65,8 Mill.), Wertpapieren (2,8 – 22,2 Mill.), Bankguthaben (7,9 – 17,4 Mill) und bei den sonstigen Aktiva (20,7 – 49,7 Mill.) zeigt der durchschnittliche Zinsertrag eine steigende Tendenz. (Im Gerling-Konzern von 3,7 in 1949 auf 4,9 v. H. in 1953.) Insgesamt werden die Vermögenswerte der Lebensgruppe in 1954 mit 350,6 Mill. DM angegeben.

Mit dem Ansteigen des Lebensversicherungsbestandes haben sich auch die Leistungen entsprechend erhöht. Sie wuchsen in der Gruppe von 11,5 in 1949 auf 25,9 Mill. DM in 1954 Darin sind die Leistungen der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftfahr-Versicherung, die von der Friedrich Wilhelm Magdeburger Versicherungs-AG betrieben wird, nicht enhalten. Bei ihr stiegen die Leistungen von 1,1 auf 4,2 in dem gleichen Zeitraum.

Beim Gerling-Konzern liegen neben der DMEB auch die Bilanzen für die Geschäftsjahre 1948/49, 1950, 1951 und 1952 vor. Die in dieser Zeit erzielten Überschüsse, die nahezu vollständig der Rückstellung für Beitragsrückerstattung angewiesen wurden, bewirkten einen Anstieg dieser Rückstellungen von 1,744 Mill. DM am 21. 6. 1948 auf 12,075 Mill. DM am 31. 12. 1952. Aus den dann noch ausgewiesenen Gewinnen von zusammen 0,36 Mill. DM für die Berichtsjahre werden pro Anno 4 v. H. (oder zusammen 18 v. H.) Dividende auf das eingezahlte AK verteilt.

Die bei der Friedrich Wilhelm Magdeburger Lebensversicherungs-AG in der Zeit seit der Währungsreform bis einschließlich 1953 angefallenen Gewinne wurden ganz der Gewinnrückstellung der Versicherten (21. 6. 1948: 2,8, 1953: 3,7 Mill. DM) zugeführt.

Die in den Jahren seit der Währungsreform bis einschließlich 1953 bei der Friedrich Wilhelm Magdeburger Versicherungs-AG erzielten Überschüsse wurden ebenfalls vollständig der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeschrieben. In den Jahren, in denen Gewinne nicht entstanden, wurde die Bilanz mit Hilfe der freien Rücklage ausgeglichen. –ndt