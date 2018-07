In der neuesten Ausgabe der „Monatsblätter für freiheitliche Wirtschaftspolitik“ setzt sich Herbert Groß in einem Aufsatz („Kathedersozialisten“ gestern und heute) mit den Bemühungen einiger Wirtschaftspolitiker von rechts und besonders von links auseinander, die Polarität von freier Marktwirtschaft und geplanter Staatswirtschaft durch eine Art „pragmatische Harmonie“ aufzulösen. Groß hält eine solche Vermischung von Freiheit und Zwang für gefährlich. Sie sei mit unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, solange sie die Freiheit betont, unvereinbar und nur geeignet, „in die freie Marktwirtschaft gleichsam über ,trojanische Pferde’ des ‚Kompromisses‘ unfruchtbare und abgenutzte Vorstellungen vom staatlichen lnterventionismus einzuschmuggeln... Die Heilung kann aber nur hundertprozentig erfolgen ... Eine marktwirtschaftliche Konzeption, die den Dirigismus zwar abbaut, aber bei zwanzig oder zehn Prozent stehenbleibt, obwohl man die Heilung voll durchführen könnte, wäre Kurpfuscherei... Es gibt letztlich nur eine ‚marktkonforme‘ Staatspolitik, nämlich diejenige, die sich selbst möglichst überflüssig macht.“

Zu diesem Husarenritt Marktwirtschaft contra Planwirtschaft bleibt einiges zu sagen. Zustimmen kann man Herrn Groß, und zwar nachdrücklich, darin, daß die seit einiger Zeit erkennbare Annäherung der wirtschaftspolitischen Fronten, gepriesen als Zeichen einer Abwendung vom dogmatischen und einer Hinwendung zum pragmatischen Denken, einen penetranten Beigeschmack hat. Dem hinter uns liegenden Abenteuer der Investitionshilfe etwa, oder der noch nicht abgeschlossenen Leidensgeschichte der Kartellgesetzgebung haften, allzusehr die Makel eines durch die Flucht in die Nur-Praxis zustande gekommenen „faulen Kompromisses“ an, als daß man hier von einer echten Lösung sprechen könnte. Protestieren müssen wir aber gegen die These, daß aus diesen immer wieder mißlungenen und mißlingenden Kompromiß Versucher, nun die Folgerung zu ziehen sei, daß man ein- für allemal die Finger davon lassen solle und die „Heilung“ nur „hundertprozentig“ im Sinne der reinen marktwirtschaftlichen Lehre erfolgen könne.

Das scheint uns nun doch, im Eifer des Gefechts, weit über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Mit solcher beneidenswerten Rechtgläubigkeit schadet man nur der eigenen Sache und drückt der Gegenseite die Argumente für die schlimmere Gegenthese in die Hand. Es gibt Gott sei Dank noch eine dritte Folgerung, die man aus dem wirtschaftspolitischen Dilemma unserer Tage ziehen könnte: das Fehlschlagen der Bemühungen, über eine Synthese von Markt- und Staatswirtschaft zu einer „Wirtschaftspolitik aus einem Guß“ zu kommen, läßt die Vermutung zu, daß beide Doktrinen auf irrealen Ausgangspunkten beruhen und darum so eng sind, daß sie auch zusammen noch kein Konzept ergeben, mit dem sich in der Praxis Wirtschaftspolitik betreiben ließe. Die „Heilung“ wäre also auf einer Grundlage zu versuchen, die sowohl die liberalen wie auch die sozialistischen Horizonte überschreitet und so breit genug ist, um das Gedankengut beider Richtungen als Elemente einer dritten Auffassung von der Wirtschaft und vom wirtschaftenden Menschen miteinander zu einer dann echten Synthese zu vereinen.

Wir möchten den „Kathederökonomisten“ der einen wie der anderen Seite empfehlen, sich etwa das kürzlich erschienene Buch von Hans Jürgen Seraphim („Theorie der allgemeinen Volkswirtschaftspolitik“, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen; 351 S., brosch. 30,– DM) zur Hand zu nehmen, um es angelegentlich zu studieren. Das ist nun allerdings etwas dickflüssige Wissenschaft, traktiert in jenem Schreibstil, über den Klage zu führen man ja bei vielen professionellen Nationalökonomen deutscher Zunge leider Anlaß hat. Aber hier werden Perspektiven eröffnet, die vielleicht doch geeignet sein könnten, die wirtschaftspolitische Diskussion zwischen der marktwirtschaftlichen Scylla und der planwirtschaftlichen Charybdis nun endlich in glücklichere Regionen hindurchzusteuern. Hier wird der Versuch gemacht, dem krassen Entweder-Oder, in dessen Sog – siehe Groß – die Debatte ja immer wieder zu versacken pflegt, durch eine Zurückbesinnung auf ein anderes und volleres Bild vom Menschen seine Schärfe zu nehmen.

Der Mensch ist in dieser Schau weder der homo oeconomicus“, der sich allein vom Motiv der rationalen Zweckdienlichkeit leiten läßt und damit Teil eines sich selbst steuernden oder von außen steuerbaren Mechanismus ist. Noch ist der Mensch das mysteriöse Gesellschaftswesen, das nach dem Kommando allein verfügungsberechtigter und mit umfassender Macht ausgestatteter Instanzen beliebig dirigierbar ist.’Er ist auch nicht zur Hälfte das eine und zur Hälfte das andere, auf welcher Basis zusammenzuraufen sich die mit „soziologischen Randdaten“ und „Gegengewichten“ operierenden Neuliberalen und die mit dem Wettbewerb liebäugelnden Neusozialisten („Wettbewerb soweit wie möglich, Planung soweit wie nötig“) vergeblich bemühen. Der Mensch ist in dieser Sicht immer und in jedem Teil seines Wesens beides und darüber hinaus noch einiges mehr, also auch in seinen wirtschaftlichen Aktionen und Reaktionen nur mit einer Wirtschaftspolitik faßbar, die neben dem marktwirtschaftlichen und planwirtschaftlichen Instrumentarium noch über eine Reihe anderer Klangregister verfügt.

Es entzieht sich im Augenblick unserer Beurteilung, wieweit dieser Entwurf einer „Theorie der allgemeinen Volkswirtschaftspolitik“, der als Neuerscheinung auf unseren Redaktionstisch kam, in wissenschaftliches Neuland vorstößt. Der Autor selbst stellt einen solchen Anspruch jedenfalls nicht. Von der allgemeinen Heerstraße der wirtschaftspolitischen Diskussion abweichende Wege werden aber wohl insofern beschritten, als hier das Bemühen zu erkennen ist, über eine unherkömmliche, realistische Durchleuchtung des ökonomischen Machtproblems die Antinomie der „nurökonomischen“ Betrachtungsweise der klassischen Theorie (Smith, Ricardo) und der einseitig mit soziologischen Kategorien arbeitenden „Historischen Schule“ der Nationalökonomie (Max Weber, Sombart, Schumpeter) in einem umfassenden Gesamtsystem aufzulösen.

„Macht“ wird hier nicht als ein zusätzliches, außerhalb der ökonomischen Wirklichkeit stehendes, sondern als ein konstitutives Element der Wirtschaft aufgefaßt, das weder durch die atomisierende Wirkung des Wettbewerbs noch durch Verstaatlichungskapriolen aus der Welt der Wirtschaft eliminiert werden kann. Macht ist auch nicht grundsätzlich und von vornherein ein Übel, sondern nur dann, wenn sie mißbraucht wird. Macht ist, zum Unterschied von Gewalt, „die Voraussetzung und Bedingung der Schaffung und Erhaltung von Gemeinschaftsbildungen“ und damit ein zwischenmenschlicher Tatbestand“, mit dem sich der Wirtschaftspolitiker durch Verbote (zur Sicherstellung des Wettbewerbs) und Befehle (zur Erfüllung der Wirtschaftspläne) nur sehr unvollkommen Und äußerlich auseinandersetzen kann. Markt- und Planwirtschaft sind überhaupt keine Wirtschaftssysteme oder gar Wirtschaftsordnungen, sondern nur mögliche „technische Verfahrensweisen“, die im Rahmen konkreter wirtschaftspolitischer Konstellationen anwendbar sind, deren ordnende Prinzipien aber die allgemeinen geistigen Ideen sind, die die Menschen einer Zeit beherrschen, „Die Spannweite des wirtschaftspolitischen Mitteleinsatzes umfaßt infolgedessen die marktwirtschaftlichen wie die öffentlich-gemeinwirtschaftlichen Äußerungen wirtschaftlichen Handelns“, die über ein breites Mittelfeld „wirtschaftslenkerischer“, auf die „Beeinflussung der Wirtschaftsgesinnung“ zielender Maßnahmen (Aufklärung, Beratung, Erziehung, Kultivierung bestimmter Verhaltensnormen) aufeinander abgestimmt und integriert werden.

Wie gesagt, wir wollen nicht rechten, ob solche Gedankengänge revolutionär sind. Sicher muß manches erst noch weiter durchdacht werden, um auf dem Boden dieser Theorie zu einer praktisch realisierbaren Wirtschaftspolitik kommen zu können. Auch über die von Prof. Seraphim empfohlene Förderung „gegengewichtiger Machtstellungen“ (nach Galbraith, zum „Ausgleich der Monopolisierungsgrade“) könnte man verschiedener Meinung sein; wird doch dadurch in die Wirtschaft wieder eine Art Mechanik, dieses Mal über die Soziologie, hineingebracht. Aber darüber ließe sich streiten. Uninteressant sind aber die Windmühlenattacken à la Don Quichote, ob sie nun von der einen oder von der anderen Seite kommen. Denn sie gehen schon in ihrem Ziel an den Tatbeständen des zwanzigsten Jahrhunderts – und an der menschlichen Wirklichkeit vorbei. Wolfgang Krüger