Gganz Praha ist ein Goldnetz von Gedichten“, so heißt es in Detlev von Liliencrons bizarr autobiographischem Epos „Poggfred“. Als wir jungen Schriftsteller mit dem verehrend schwärmenden und schwärmerisch verehrten Baron durch die Prager Weinstuben und Nachtlokale niederen Ranges streiften, lag dieser Goldglanz über der ganzen Gruppe und über den Versen, die er sprach.

Sprach? – Er spuckte die Verse. Mit dem Gebiß des alten Herrn schien etwas nicht in Ordnung zu sein. Sprudelnd und zischend brachen die elysischen Gebilde hervor, „es jagt die Schwalbe weglang auf und nieder“ – nicht ganz verständlich, schon die uns fremde norddeutsche Aussprache entrückte sie uns. Aber wußten wir denn nicht das meiste auswendig, was der seltsame, zerzauste grauhaarige Kavalier wütend oder lachend hervorsprühte? Und „lever tot als Sklav’“, das verstanden wir genau. Auch im Vortragssaal, wenn er fast tonlos, aber in höchster Leidenschaft seinen heiseren Schlachtruf „Temeraire! Téméraire!“ ausstieß, den Namen des Kriegsschiffes, das kanonierend untergeht (wie in der Glorie des Turnerschen Gemäldes): auch da umflogen unsere etwas ängstlichen binnenländischen Herzen aufgeregt den kleinen stämmigen See-Greis.

Es gab damals in Prag die Gruppe der konservativen Literaten, von Hugo Salus und Friedrich Adler geführt, die selbst untereinander uneins waren, weshalb der von ihnen beherrschte Verein rechtens „Concordia“ hieß. (Tuschelnd nannte man ihn Discordia.) Der Lyriker Hugo Salus mit seinem schmalen, edlen, blassen Gesicht und langem dunkelblondem Dichterhaar war für die ältere Generation Olympier schlechthin. Einige seiner Gedichte („Die Teppichklopferinnen“, „Die alte Uhr“) sollten aber auch heute noch nicht vergessen werden. Damals freilich konnte die Revolution der Jungen nicht ausbleiben. Die Jungen luden Liliencron nach Prag ein, sie wurden seine Freunde, er das Fanal ihres Kampfes. Schade, daß dieses Fanal so viel von den Schulden erzählte, die ihm auf dem Buckel lagen. Das verstanden wir noch nicht ganz, haben es aber später genügend kennengelernt. Vorläufig berauschten wir uns an Liliencrons neuen kühnen Worten. War es nicht, als habe er manche Zeile (vor Jahrzehnten) ausdrücklich gedichtet, um die Concordioten zu ärgern? Wenn er, beispielsweise, sang:. „Des Mannes Hochkraft strotzt auf Siegesrossen.“ Oder das Lied von der nordischen Stadt, die von ihrem Deiche her, den Ozean, den „Blanken Hans“ höhnt. Und der Ozean antwortet mit einer Flutwelle, die die Stadt begräbt. Geheimnisvoll über alle Maßen beginnt das, pianissiom, wenn die Daktylen der zweiten Zeile zu klingen anheben:

Und wie sie drohend die Fäuste ballen, zieht leis aus dem Schlamm der Krake die

Trutz, Blanke Hans! [Krallen.

Es ging uns durch Mark und Bein; und der blasse Victor Hadwiger schöpfte wieder Mut, dieser Peter Hille Prags, dem nur eine Else Lasker-Schüler gefehlt hat, sonst wäre auch er zur Legende geworden wie jener in Berlin. Neulich las ich in einem Essay von Hanns W. Eppelsberger, er sei der erste Expressionist gewesen. Wir liebten ihn und lebten mit ihm, dem Unsteten. Aber in die „Concordia“ wurde er nicht hineingelassen. – Mut faßte auch mein Freund, der arme geniale Paul Leppin, dessen Verse „Glocken, die im Dunkeln rufen“, dessen Bänkelgedichte, dessen bei Hegner erschienener Roman „Daniel Jesus“ nie die verdiente Würdigung gefunden haben. Er nahm viel von dem voraus, was typisches Prag war und nachher in die Kathedrale Rilkes einging. – Kurz und gut: diese beiden und noch einige, die des nordischen Barons exotische Anwesenheit in Prag ermunterte, beschlossen eines Tages einen „großen Coup“. Am Sonntagvormittag, da das ganze deutsche Prag sich auf dem „Graben“ versammelte und in zwei langen Kolonnen aneinander vorbeipromenierte (merkwürdiger Kleinstadtbrauch, den ich mir in ein heutiges Stadttempo gar nicht einfügen kann): an solch einem Vormittag erschienen unsere Neo-Romantiker in geschlossener Gruppe auf dem „Bummel“, jeder einen riesigen Kalabreser auf dem Kopf und jeder eine langstielige rosa Rose vor sich hertragend, als gelte es einen neuen Kult der Schönheit zu stiften. Prag war schockiert; aber Liliencron fand die Sache ganz in Ordnung.

Mancher spürte, daß der „Heidegänger“, der entgleiste Baron, von seinen Standesgenossen über die Achsel angesehen, doch noch etwas mehr zu sagen hatte, als kindischen Demonstrationen zu applaudieren oder im „Überbrettl“ seine vokalschimmernde Vision „Die Musik kommt“ unter Begleitung schlechter Musik vorzutragen. Er war ein tragischer Epikuräer, ein kaisertreuer Großrevolutionär, ein militärbegeisterter Idyllanbeter, all die unausgetragenen Gegensätze, die in Kleists, teilweise auch in Heines Brust gewütet hatten, schleppte er mit sich. Daher konnte und mußte einmal dies äußerlich frohe Lebenskind auf der Prager Karlsbrücke stehenbleiben, nachts ins schwarze Wasser starren und die Worte murmeln: „Ob es wohl hier tief genug ist?“ – Humor aber blieb ihm ausreichend, um sich aufdringlicher Dichterlinge zu erwehren. Einer hatte ihm aus Prag ein großes Paket ungedruckter Gedichte zur Beurteilung geschickt. Er bekam es postwendend und uneröffnet zurück. In Liliencrons klobig dicker Schrift, wie mit dem unteren Ende des Federstiels geschrieben, kündete der Begleitbrief ungefähr folgendes: „Es ist mir bereits gelungen, den Tag von 24 auf 43 Stunden zu steigern. Jetzt arbeite ich daran, ihn auf 480 Stunden zu bringen. Sobald ich das erzielt habe, werde ich unverzüglich alle Gedichte studieren, die man mir von nah und fern zuschickt.“