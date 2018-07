Die Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt/M., des Spitzeninstitut für Agrarkredite in der Bundesrepublik, legt den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 1954 vor. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme nochmals um etwa 12 v. H. auf rd. 558 (486) Mill. DM erhöht, die Indossamentsverbindlichkeiten sind auf 690 (550) Mill. DM gediegen. Das Geschäftsvolumen hat sich von 1052 Mill. DM auf 1257 Mill. DM ausgeweitet. Auf das vorläufig auf 130 Mill. DM bemessene Grundkapital – es wird nach und nach durch die Zinszahlungen aus der „Rentenbankgrundschuld“ aufgebracht, mit der jedes landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Grundstück ab einem Einheitswert von 6000 DM belastet ist – sind bis zum Bilanzstichtag 70,7 (i. V. 56,2) Mill. DM eingezahlt worden, so daß noch 59,3 Mill. DM ausstehen. Die Deutsche Genossenschaftskasse erhält nach dem Gesetz die Hälfte der eingehenden Rentenbankgrundschuldzinsen, bis der Maximalbetrag von 64 Mill. DM erreicht ist. Mit dem auf der Passivseite eingesetzten Betrag von 2.02 Mill. DM ist nunmehr diese Verpflichtung erfüllt, so daß in Zukunft hierfür keine weiteren Beträge mehr zurückgestellt werden müssen; der Betrag von 2,02 Mill. DM ist im Januar 1955 an die Deutsche Genossenschaftskasse gezahlt worden. Es steht also zu erwarten, daß in Zukunft die Kapitalauffüllung bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank sehr viel rascher vor sich gehen wird. In den nächsten vier Jahren ist mit einem jährlichen Eingang an Rentenbankgrundschuldzinsen von 22 Mill. DM zu rechnen, so daß ein um etwa 30 Mill. DM höherer Eingangsbetrag zur Verfügung stehen wird – ca. 88 Mill. DM gegenüber rd. 59 Mill. DM noch ausstehendem Grundkapital – als es zur Auffüllung des Grundkapitals auf 130 Mill. DM erforderlich wäre!

In verstärktem Umfange konnten 1954 im mittel- und langfristigen Agrarkredit Mittel eingesetzt werden, die die Landw. Rentenbank am Kapitalmarkt selbst beschafft hat Der ersten Emission von nom. 30 Mill. DM Schuldverschreibungen (Landwirtschaftsbriefe) aus dem Jahre 1953 sind 1954 zwei weitere Emissionen von je nom. 20 Mill. DM gefolgt, wobei jedesmal ein um 1/2 v. H. niedrigerer Zinssatz, die letzte Anleihe also zu 6 1/2 v. H. bei einem Emissionskurs von 98, zur Anwendung kam. Inzwischen ist vor wenigen Tagen eine weitere Anleihe von nom. 30 Mill. DM zu 6 v. H. bei 99 Auszahlung mit 6 Jahren Laufzeit aufgelegt worden; sie kommt mit etwa 7 1/4 v. H. an den Hof.

Nun die Ertragsrechnung: bei Gesamterträgen von 15,66 (6,45) Mill. DM – wobei 11,86 Mill. DM Habenzinsen 8,62 Mill. DM Sollzinsen gegenüber stehen – sowie nach 0,49 (0,43) Mill. DM Abschreibungen und Zuweisung von 1,72 (1,50) Mill. DM an die Rücklagen wird der ausgewiesene Reingewinn von 2,03 (2,02) Mill. DM gem. Gesetz über die Landwirtschaftliche Rentenbank mit 10 v. H. (0,2 Mill. DM) für eine das allgemeine Interesse wahrende Förderung der Landwirtschaft verwendet, die restlichen 1,83 (1,82) Mill DM werden „der Hauptrücklage zugewiesen. L e.