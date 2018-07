Die Schwerpunktverlagerung künstlerischer Darbietungen von der regulären Wintersaison der Städte hinweg in sommerliche Festwochen, die von Bädern oder von solchen Orten, die sonst nur als Ziele von Ferienreisenden Bedeutung hatten, veranstaltet werden, ist oft und nicht immer zustimmend kommentiert worden. Nun ist es freilich leicht, das, was an diesen pilzartig wuchernden Veranstaltungsreihen Rummel und geschicktes, nicht immer verantwortungsbewußtes Management ist, als solches zu entlarven. Aber es wäre falsch und ungut, das echte Bedürfnis, das dergestalt nach Sättigung verlangt, und das, zugegeben, Anlaß zu gelegentlicher Ausbeutung gibt, zu übersehen oder allzu gering einzuschätzen. Was vor allem als Vorurteil entlarvt wurde, ist ja die konventionelle Vorstellung davon, daß ernste Musik vom Beginn der wärmeren Jahreszeit an der leichten Muse Platz zu machen habe, wie sie in den Kurparks zur Zerstreuung promenierender Gäste aus der Riesenmuschel tönt. Schon allein das Radio, das seinen Anteil ernster Musik der Saison unerachtet über das ganze Jahr streut, dürfte dieses mit einem festgefügten bürgerlichen Lebensrhythmus zusammenhängende Vorurteil ausgehöhlt haben. Und warum, so könnte man mit Recht fragen, sollte dem heutigen Menschen Kunst gerade dann vorenthalten bleiben, wenn er, der Fron und Hatz des städtischen Alltags entflohen, endlich einmal wirklich Zeit und innere Ruhe dafür hat? Aber das allein ist es nicht.

Wir befragen eine berufstätige junge Dame, die seit einem halben Jahr darauf spart, um im Sommer, statt sich an der See oder im Gebirge körperlicher Kräftigung und diesseitiger Zerstreuung zu widmen, eine an Sensation eben nicht reiche süddeutsche Mittelstadt aufsucht, in der der Kult der Baschschen Musik mit dem gesellschaftlicher Exklusivität geschickt verbunden ist. Wir studieren das Programm und fragen die junge Dame, ob sie dort irgend etwas erwartet, was ihr nicht am eigenen Wohnort in ähnlichem Umfang und ähnlicher Qualität ohnehin zur Verfügung steht. Das stimmt, bestätigt sie, fügt aber beschwörend hinzu, es sei trotzdem etwas ganz anderes. Ihre Augen leuchten. Hier scheint als Motiv ein unausgelebtes Wallfahrtsbedürfnis mächtig zu sein. Und da es für den Menschen von heute, wenn wir von traditionellen Festspielorten absehen, Heiligtümer im früheren Sinn kaum mehr gibt, verlegt man Werte des künstlerischen Betriebs in die Distanz einer Wallfahrtsstätte, in deren abgegrenztem Terrain sich Künstler und Publikum zur Auferbauung einer kurzlebigen Gemeinschaft zusammenfinden. Dann ist eben wirklich alles ganz anders und das Routinemäßige hat den Akzent des Herausgehobenen bekommen.

Überdies stellen diese Musikwochen die Reservate einer radiofreien, ganz auf Begegnung mit lebendigen Interpreten gestellten Kunstübung dar. Nicht als ob dort die Radiofeinde, die Abseitigen, hinpilgerten; deren Zahl würde kaum hinreichen, das Anwachsen dieser Veranstaltungsreihen zu erklären. Es kann vielmehr unterstellt werden, daß die gleichen Menschen, die in der Zwangshaft des städtischen Alltags auf ihr Radio nicht glauben verzichten zu können, sich gleichsam unbewußt in Marsch setzen, um der selbstverschuldeten Verstrickung in die entpersönlichte musikalische Fernübertragung zu entgehen. So sind diese zahlreichen sommerlichen Wochen wie ein Ventil, wie die Ziele einer Massenflucht aus der Vermassung, aus der Anonymität des zum Rundfunkhörer degradierten Kunstkonsumenten. Nicht nur der Künstler, man selbst tritt wieder leibhaftig in Erscheinung.

Als Ausdruck einer Massenbewegung tragen die Kunstwochen den verschiedenartigsten Bedürfnissen Rechnung, sie reichen vom mondän betonten Treffpunkt internationaler Prominenz bis zur intimen Klausur einer esoterisch gerichteten Gemeinschaft, sie umfassen ebenso die Pflege konventionell gängiger Werte, wie die intellektuelle Diskussion radikal moderner Probleme. Es dürfte kaum eine Richtung geben, die sich nicht in einer sommerlichen „Woche“ verdichtete. Zu den besonders ernsthaft und verantwortungsvoll geleiteten Veranstaltungen in dieser Art gehören die in Reichweite Hamburgs gelegenen „Sommerlichen Musiktage Hitzacker“, die, aus Laienspiel und aus einer von Flüchtlingen getragenen Improvisation hervorgegangenen, jetzt zehn Jahre fruchtbaren Bestehens zurückblicken können. Das schon zur Tradition gewordene Profil dieser Tage umfaßt in ausgewogenem Rhythmus die Pflege der alten Musik (die diesmal durch die erstmalig originell? Wiedergabe von Monteverdis „Orfeo“ besonderes Gewicht erhält), der Klassik und Romantik sowie der zeitgenössischen Musik, die, wie jedesmal, mit Uraufführungen zu Wort kommt. Eine still eindringliche Landschaft, Musik von Rang und menschliche Begegnung verbinden sich zu einem harmonischen Gesamtklang.

Hier spürt man nichts mehr von Flucht, ein legitimes menschlich-künstlerisches Bedürfnis hat sich angesiedelt, und seine Erfüllung verwirklicht zugleich eine Grundforderung, die sonst nirgends erhört wird: die Musik unserer Zeit mit der der Vergangenheit zu konfrontieren und sie dadurch der selbständigen Urteilksraft eines wirklichen Publikums zu unterbreiten. Karl Grebe