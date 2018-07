g. g., Warnemünde

Es könnte auch heute noch herrlich sein in den Ostseebädern an der mecklenburgischen Küste. Aber der alte Glanz ist verblichen. Warnemünde zum Beispiel hat sich zu einer unschönen Industriestadt ausgewachsen, und in Saßnitz mühen sich die Mannschaften der im „staatlichen Fischereikombinat“ zusammengefaßten Kutter, ihr feuchtes Soll zu erfüllen – eine Bemühung, die freilich oft genug am erbarmungswürdigen Zustand der Logger oder an der Unzulänglichkeit der planenden Behörden scheitert.

Seebäder sind Heringsdorf und Kühlungsborn geblieben, auch Zingst oder Graal-Müritz. Aber private Kurgäste gibt es nicht mehr. Die Urlauber werden vom staatlich gelenkten FDGB verschickt, übrigens nicht seiten nach einem geheimnisvollen Schlüssel, so daß die Erfurter meistens im Thüringer Wald und die Küstenbewohner an der Ostsee untergebracht werden. Mit dem privaten Kurgast verschwand auch die privat geleitete Pension, das freiwirtschaftlich betriebene Hotel. Die Wirte wurden vor Jahren enteignet, vielfach verhaftet und verurteilt. Der FDGB übernahm die Unterkünfte. Hauptamtliche Funktionäre widmeten sich der Urlauberbetreuung.

Der SED-Staat blickt mit ausgesprochener Selbstzufriedenheit auf die „Errungenschaft“ seines Feriendienstes. Daß ein Stahlwerker aus Riesa eine sommerliche Ostseereise unternimmt – das habe es in der kapitalistischen Zeit nicht gegeben, schwärmen die Leitartikler der Presse.

Aber die Erfahrungen, die der Stahlwerker aus Riesa in Kühlungsborn oder Zingst zum machen hat, sind kaum geeignet, seine Zuneigung zum Arbeiter- und Bauernstaat zu wecken. Da stellt sich in Zingst heraus, daß morgens Schlange stehen muß, wer Brötchen und Milch zum Frühstück haben will. Und die Urlauber in Kühlungsborn müssen mit dem Achselzucken der HO-Verkäuferin vorliebnehmen, wenn sie nach einer Flasche Limonade fragen. In dem einen Seebad verkaufen die Läden keine Badeanzüge, im anderen fehlt es an Süßwaren. Es gibt Pensionen, die keine Matratzen haben, und andere, die trotz ihrer 50 FDGB-Gäste mit einer Kellnerin vorliebnehmen müssen.

Diese Zustände herrschen, obwohl im April jedes Jahres „Tage der Bereitschaft“ abgehalten werden, um die Leistungsfähigkeit der FDGB-Heime zu erproben. Aber es ist eben jedes Jahr dasselbe. Im Frühjahr rühmt die Presse begeistert die Errungenschaften der DDR, die dem Dreher aus Stalinstadt Bibliotheken im Ostseeferienheim einrichtet und Betriebstanzgruppen eine Polka üben läßt, damit sich der Feinmechaniker aus Jena auch nach dem Seebad wohl fühlt – und im Sommer treffen dann die Beschwerdebriefe ein, die neben dem allgemeinen, verwahrlosten Zustand der Bäder zum Beispiel Regenpfützen im Kurhaussaal von Zingst, die schlechte Verpflegung in Graal-Müritz, lässige Bedienung oder unwürdige Unterbringung beanstanden.