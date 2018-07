AR-Ergänznng bei Rhein-West-Eisen, Auf der oHV der größten Gießereigruppe der Bundesrepublik, der Rheinisch-Westfälische Eisen- und Stahlwerke AG, Mülheim-Ruhr, deren AK von 69 Mill. DM zu rund SS v. H. im Besitz der Rheinische Stahlwerke ist, wurde in den AR der Vorsitzer des Vorstandes von Rheinstahl, Dipl.-Kaufmann Werner Söhngen. ferner Dr. K. Roesch, Professor an der Bergakademie Clausthal, neu gewählt. Die entsprechende Neuwahl von Arbeitnehmervertretern sei, wie Georg Reuter vom Bundesvorstand des DGB als stellvertretender AR-Vorsitzer in einer unangebrachten tendenziösen Rede auf der HV erklärte, von der Belegschaft verweigert worden, weil man das Betriebsverfassungsgesetz für Holdingunternehmen nicht anerkenne, sondern das volle Mitbestimmungsgesetz wünsche. Erstaunlicherweise verwahrte sich keiner der anwesenden zahlreichen Aktionäre gegen die politischen Erklärungen Georg Reuters, obwohl sie recht deplaciert gewirkt hatten. Die oHV genehmigte den Abschluß mit 11 v. H. Dividende für die zwei Geschäftsjahre 1952/53 und 1953/54. AR-Vorsitzer Dr. Heinrich Dinkelbach erklärte, daß auch im laufenden Geschäftsjahr die Entwicklung gut sei, die Umsätze um 26 v. H. höher als im Vorjahr lägen und die Monatsumsätze rund 45 Mill. DM betrügen. Seitens des Vorstandes kritisierte man den jüngsten Importabschluß für 85 000 t Roheisen aus der Sowjetunion und nannte diese Importe „weit überzogen und preislich für den Verbraucher ohne Vorteil“

Westfälische Union hofft auf Osthandel. Auf einer Pressekonferenz der Westfälische Union AG für Eisen und Drahtindustrie, Hamm, wurde die Hoffnung ausgesprochen, daß der Ost-West-Handel für Drahterzeugnisse eine erhebliche Belebung erfahren möge. Die Bedeutung des Osthandels für die deutsche Drahtindustrie sei nach wie vor erheblich; früher wäre ein Drittel des deutschen Drahtabsatzes in die Gebiete östlich Berlins gegangen. Auch Japan und China seien stets Großabnehmer für deutschen Draht gewesen. Die Union meldet für das Geschäftsjahr 1953/54 eine Umsatzerhöhung um 13 v. H. auf 133 Mill. DM. Die gegenwärtige Auftragslage reicht für drei Monate. Das Unternehmen ist der größte Drahtproduzent der Bundesrepublik. Leider gewährt die Bilanz keinen Einblick über die Ertragslage, da der Gewinn auf Grund des Organschaftsvertrages in die Bilanz der Muttergesellschaft, der Niederrheinischen Hütte AG, Duisburg, aufgeht.

Die Stolberger Zink AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, Aachen, die für 1954 eine auf 7 (i. V. 5) v. H. erhöhte Dividende vorschlägt (HV am 20. Juli), nennt das Ergebnis des Geschäftsjahres 1954 befriedigend. Die Preise für Blei und Zink haben sich gegenüber 1953 etwas gebessert, ohne daß die Preise, gemessen an der Entwicklung der Kostenseiten, bisher hätten voll befriedigen können. Es heißt dann, daß das Geschäft durch die zweigleisige Preisbildung der Notierungen in London und in New York erschwert wird, insbesondere die Versorgung der Bleihütten mit Vörstetten aus ausländischen Minen. Der Bericht stellt fest, daß die Verhandlungen mit dem Bundeswirtschaftsministerium in der Absicht, Mittel und Wege für die Erhaltung der Produktionskraft des inländischen Bleizinkerzbergbaues zu finden, auch im Berichtsjahr nicht voran gekommen sind. – In der Gewinn- und Verlustrechnung stehen neben einem erheblich höheren Rohertrag von 34,62 (31,56) – in Mill. DM 0,54 (0,47) ao. Erträge (u. a. aus Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen) und 0,81 (keine) aus Teilauflösung der ges. Rücklage für die Vermögensabgabe. Andererseits beanspruchten Löhne und Gehälter 20,09 (19,25), Ertragssteuern 4‚02 (2,99), erheblich höher Mehraufwandzinsen mit 0,47 (0,19): auf Anlagen wurden ziemlich unv. 2,76 (2,71) abgeschrieben und der freien Rücklage wurden 1,35 (nichts) zugeführt Danach ist ein Jahresgewinn von 0,71 (1,08) ausgewiesen. der sich um den Vortrag auf 1,25 erhöht. Auch in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres hat sich die Produktion zufriedenstellend entwickelt; der Absatz war im ganzen gut.

Die HV der Concordia Bergbau AG, Oberhausen, am 8. Juli genehmigte antragsgemäß den Abschluß 1954 mit 5 v. H. Dividende auf 21 Mill. DM Aktienkapital. Die Kohlenförderung der Gesellschaft lag im Berichtsjahr mit 1,45 Mill. t um 3,62 v. H. über dem Vorjahr. Die Koksproduktion belief sich auf 395 220 t, das sind 18,59 v. H. weniger als 1953. Die wertmäßige Umsatzzunahme um 11,2 v. H. sei, so wird im Geschäftsbericht erklärt, in erster Linie auf die erzielte Fördersteigerung, auf die teilweise Räumung der Halden sowie auf die Im März 1954 aufgenommenen Stromlieferungen an das öffentliche Netz zurückzuführen. Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes des neuen Kraftwerkes mit zwei Kesseln Im März 1954 wurde Ende 1954 der zweite Bauabschnitt mit einem dritten Kessel In Auftrag gegeben. Die neue Anlage wird voraussichtlich Mitte 1958 In Betrieb genommen. Die Kosten- und Ertragslage der Gesellschaft war 1954 zufriedenstellend. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr beurteilt die Verwaltung nicht ungünstig. Die Zahl der Beschäftigten beträgt zur Zeit 5720 Personen. Wie viele andere Zechengesellschaften klagt auch die Concordia AG über die starke Fluktuation der Belegschaft.

Die Concordia-Lebensversicherungs AG, Köln, verteilt lt. HV-Beschluß vom 6. Juli für 1954 wieder 8 v. H. Dividende auf das volleingezahlte AK von 0,70 Mill. DM. Aus dem Gesamtüberschuß des Jahres 1954 in Höhe von 4,3 (1. V. 2,8) Mill. DM werden 4,21 (2,71) Mill. DM, das sind rund 98 v. H., der Gewinnreserve der Versicherten zugewiesen. Das erste Halbjahr 1955, so erklärte der Vorsitzende des Vorstandes Otto Garde, ist mit einer 50 %igen Steigerung des Antragseingangs außerordentlich günstig verlaufen. Es sei damit zu rechnen, daß Ende 1956 der Versichertenbestand über eine Mrd. liegen wird. Der Versicherungsbestand habe inzwischen bereits einschließlich des übertragenen Bestandes der Rothenburger Lebensversicherungs-AG von 28,5 Mill. DM rund 850 Mill. DM ereicht, gegenüber 765 Mill. DM Ende 1954 und 652 Mill. DM Ende 1953.