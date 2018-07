Unsere Zeit unterscheidet sich dadurch von anderen Zeiten, daß wir, ihre Zeitgenossen, keine Zeit haben. Eigentlich gibt es sie also gar nicht, unsere Zeit, denn wenn wir sie nicht haben, wie könnte sie denn vorhanden sein? Daß sie aber trotzdem vorhanden ist, als Tages- und Nachtzeit, als große und als kleine, als gute und als schlimme Zeit, das hängt teils vom Lauf der Gestirne ab und teils von den Herrschaften, die uns jeweils mit einer „großen Zeit“ beglücken. Wir merken das dann immer an den Kosten.

Die „Größe“ einer Zeit ist ihre fragwürdigste Relativität. Die physikalische Relativität der Zeit ist bekanntlich von Einstein entdeckt worden, aber so richtig hat das niemand begriffen, und als der große Mann uns in seiner Sterbestunde noch etwas Wichtiges dazu sagen wollte, wurde er von seiner Krankenpflegerin nicht verstanden, weil er seine letzten Worte in seiner deutschen Muttersprache gesprochen hatte.

Ohnehin haben wir keine Zeit, darüber nachzudenken, weil wir unsere Zeit mit Dingen anfüllen, die wir für wichtiger halten, zum Beispiel mit dem Wiederaufbau kriegszerstörter Städte und mit Experimenten, um herauszufinden, wie man das Aufgebaute noch schneller und gründlicher wieder kaputt machen kann. Wir nennen die Zeit, die wir damit verbringen, eine Zeit des Fortschritts. Der Fortschritt kommt daher, daß wir nichts Besseres zu tun wissen. Wenn es dann wieder Trümmer gibt, fangen wir wieder von vorne an... und so fort, Schritt für Schritt.

Wenn wir auch, abgesehen von den paar Handvoll Fachleuten, nichts von Einsteins Relativitätstheorie verstehen, so gibt es für uns doch eine Alltags-Relativität der Zeit, die wir freilich zumeist auch nicht begreifen. Wir können sie aber im Wege des Experiments darstellen. Wir können uns auf eine Wiese legen und in die Wolken gucken. Dieses Experiment dürfte allerdings den wenigsten Normalverbrauchern an Zeit gelingen. Denn während wir in die Wolken gucken, treiben wir unablässig das, was wir denken nennen. Wir denken an die Steuererklärung, wir denken an den neuen Anzug, den wir so nötig brauchten, an den Geburtstag von Tante Emma, und ob sich auf dem Boden vielleicht noch etwas fände, was ihr Freude machen würde, ohne uns Geld zu kosten, wir denken an die verschiedensten Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, Geld zu verdienen... die Wolken fliegen davon, ohne daß wir uns gedankenlos und fröhlich daran gehängt haben, wir blicken erschrocken auf die Armbanduhr und hasten zum Mittagstisch in die Pension „Waldesruh“ oder zum ungeduldig hupenden Omnibus der Reisegesellschaft „Tempo“.

Wenn aber zwei Damen miteinander über die neueste Haarfrisur telephonieren oder über die Männer, und wenn wir an irgendeinem Amtsschalter zu warten haben, dann wissen wir plötzlich, wieviel Zeit vorrätig ist. Andererseits brauchen wir nur irgendeinen Herrn Direktor anzutelephonieren, um die Kehrseite der Relativität der Zeit zu erfahren. In wenigen Sekunden wird die Sekretärin uns den ganzen Terminkalender des Herrn Direktors heruntertelephonieren, um uns klarzumachen, daß der Herr Direktor beim besten Willen auch nicht das winzigste Quentchen Zeit für uns erübrigen könne.

Nur sein Begräbnis steht nicht im Terminkalender – die einzige Gelegenheit, wo er zu sprechen wäre...

Gerhard Thimm