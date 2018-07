Eine Erhebung der Bundesanstalt, die ohne Echo blieb – Radikaler Abbau der „unechten“ Arbeitslosigkeit jetzt möglich

Während sonst die Monatsberichte der Nürnberger Bundesanstalt („für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung“) durchaus nicht mit sensationellem Material gespickt sind, liegt es diesmal, bei dem neulich (Ende Juni) veröffentlichten Mai-Bericht über den Stand des Arbeitsmarktes, völlig anders: er enthält ein paar Zahlenangaben von allgemeiner Bedeutung. Daß sie weder in den üblichen „Vornotizen“ an die Presse noch im eigentlichen Bericht besonders hervorgehoben worden sind (und deshalb auch in der Öffentlichkeit bisher kaum Beachtung gefunden haben), scheint „Regie“ zu sein: die Nürnberger möchten wohl der Ende April durchgeführten Erhebung über den Anteil der „Berufstüchtigen“ (an der Gesamtzahl der Erwerbslosen) nicht gerne zu viel Publizität geben ... weil deren Ergebnisse nämlich doch recht kritische Betrachtungen herausfordern könnten. So bereitet denn der Bericht mit einigen geschickten Sätzen einen freundlichen Schleier über die Tatsache, daß am Stichtag (30. April) rund 400 000 der insgesamt gezählten 894000 Arbeitslosen, gleich 45 v. H., nicht voll vermittlungsfähig und somit keine „echten“ Erwerbslosen waren, daß sie also (zum mindesten in ihrer überwiegenden Mehrzahl) die Erwerbslosenunterstützung, deren Bezug an die Voraussetzung der Arbeitsfähigkeit und -willigkeit geknüpft ist, zu Unrecht bezogen haben – und (natürlich!) fortlaufend weiter zu Unrecht beziehen: „bis ans Ende ihrer Lebenstage“, um es einmal überpointiert zu sagen! Hier liegt also ein vordringliches Stück Sozialreform.

Im einzelnen sind 220 000 Männer (45 v. H. der Gesamtzahl) und 177 000 Frauen (44 v. H. der Gesamtzahl) vorhanden, die „im Beruf nicht voll vermittlungsfähig“ sind. Bei der Erhebung vom Herbst 1952 (Stichtag 15. Oktober), die allerdings von dem etwas abweichenden Begriff „im Beruf voll arbeitsverwendbar“ ausging, war die entsprechende Zahl bei den Männern 285 000 (46 v. H.), bei den Frauen 209 000 (54 v. H.). Ein Vergleich mit den Ergebnissen vom Herbst 1952 macht besonders deutlich, wie publizitäts-vorsichtig (um nicht zu sagen -scheu) man diesmal in Nürnberg zu Werke gegangen ist. Damals wurde ein Heft von 32 Druckseiten mit Zahlen und Kommentaren veröffentlicht – diesmal begnügt man sich (nur vorläufig, hoffentlich!) mit ganzen 22 Druckzeilen Kommentar zu einer aus acht Zahlen (!) bestehenden tabellarischen Übersicht. Zudem steht im Text noch ein „dicker“ Fehler. Es heißt da nämlich, die Zahl der arbeitslosen Männer sei zwischen den beiden Stichtagen (Mitte Oktober 1952 und Ende April 1955) „um 268 700 gesenkt worden“. Die Zahlen für die beiden Stichtage (soweit sie in die Erhebungen eingegangen sind) lauten aber: 619 100 und 491300 – was nach Schürmanns Rechenbuch als Differenz 127 800 ergibt und also nicht (wie vermutlich aus der Differenz Anfang Oktober 1952 zu Ende Mai 1955 errechnet) die mehr als doppelt so hoch angegebene Zahl 268 700 ... Nun, das ist nur eine Kleinigkeit; aber man muß ja wohl auch mit Vergleichszahlen präzise sein, wenn die eigentlichen Daten volle Geltung beanspruchen sollen.

Noch zahlreiche Arbeitskräfte verfüglich

Diese „eigentlichen Daten“ erfordern nun noch weitere kritische Betrachtungen. Dabei ist an dem anzuknüpfen, was die Erhebung vom Herbst 1952 ergeben hat, und was wir dazu seinerzeit (insbesondere in dem Aufsatz „Dramatisierte Arbeitslosigkeit“ in Nr. 35/1953) kritisch bemerken mußten. Wie damals hervorgehoben, entfällt ein relativ hoher Anteil der statistisch erfaßten Erwerbslosen insgesamt auf die Berufsgruppen der Ungelernten: „Hilfsberufe“, „ohne nähere Angabe“, „Dienst- und Wachberufe“ und „Reinigungsberufe“, in der Sprache der Arbeitsämter. Solange man nicht weiß, wie viele Männer und Frauen dieser Kategorien von der jüngsten Erhebung als im „Beruf voll vermittlungsfähig“ gezählt und festgestellt worden sind, weiß man eigentlich noch gar nichts über die vorhandenen Arbeitskraftreserven. Die kommentierende Feststellung der Nürnberger, die von der „wichtigen Tatsache“ spricht, daß die heute schon sehr niedrige Arbeitslosenzahl noch immer „überwiegend“ (mit 55 v. H. der Gesamtzahl!) die sogenannten „Berufstüchtigen“ umfasse, ist insoweit also, gelinde gesagt, mehr als euphemistisch. – Ein weiterer Wunsch: Nürnberg möge, bei der (ja sicherlich geplanten) statistischen Aufgliederung der Ergebnisse aus der neuen Erhebung die Altersgliederung darstellen: diesmal aber in der richtigen Form, die angibt, wie viele Arbeitslose insgesamt auf die einzelnen Altersklassen (bis 18, 25, 45, 55, 65 Jahre, und darüber) entfallen, und wie viele davon jeweils „vermittlungsfähig“ sind. Die seinerzeit erfolgte Aufgliederung, wieviel Prozent der in den jeweiligen Altersstufen vorhandenen Arbeitslosen nun „voll“, „beschränkt“ und „nicht arbeitsverwendbar“ waren (ohne Angabe der absoluten Zahlen für die Besetzung der einzelnen Altersklassen) ist eine völlig unnütze statistische Spielerei.

Andererseits verdienen dieMitarbeiter der Nürnberger Bundesanstalt auch einiges Lob: vor allem, weil sie den praktisch unbrauchbaren Begriff „arbeitsverwendbar“ aufgegeben haben, zugunsten der sehr viel brauchbareren „Vermittlungsfähigkeit“. Im Herbst 1952 wollte man ausgehen von den „persönlichen Eigenschaften des Arbeitslosen, die seine Aussichten auf dem Arbeitsmarkt unabhängig von den zeit- und strukturbedingten Aufnahmemöglichkeiten der Wirtschaft bestimmen“ – das war also der Versuch, abstrahierend von den konkreten Gegebenheiten einen absoluten Begriff „arbeitsverwendbar“ zu konstituieren, und damit ist man denn ja auch, wie nicht anders zu erwarten, in die Sackgasse der Irrealität hineingeraten. Denn so war ja dem freien Ermessen der „Vermittler“ auf den Arbeitsämtern, die jene Erhebungen in letzter Instanz durchzuführen haben, Tor und Tür weit aufgetan. Ein schönes Beispiel dafür, zu welchen Ergebnissen man, auf derartig wirklichkeitsleeren Begriffen aufbauend, kommen kann, bietet ein Vergleich zwischen den Hamburger Zahlen der Erhebung vom Oktober 1952 und einer Teilerhebung vom Januar des gleichen Jahres. Damals sollte festgestellt werden, wie viele der „dauererwerbslosen“ Frauen (gleich über ein Jahr in der Arbeitslosen fürsorge Unterstützte) „voll vermittelbar“ seien; das Ergebnis lautete: 18,2 v. H. – gemessen am Bundesdurchschnitt („ohne Bayern“) von 18,9 v. H. eine recht plausibel klingende Zahl. Als die Ermittlung vom Oktober anlief, war offenbar die Weisung ergangen, bei der Erteilung der Qualifikation „voll arbeitsverwendbar“ möglichst großzügig zu verfahren. Ergebnis: Hamburg kam auf 54 v. H. „voll arbeitsverwendbare“ Frauen (diesmal in der Arbeitslosenfürsorge insgesamt), gegenüber gut 35 v. H. im übrigen Bundesgebiet (Bayern wieder ausgenommen). Hier die absoluten Zahlen:

Daß die Zahl der im Herbst 1952 insgesamt vorhandenen Arbeitslosenfürsorgeempfängerinnen um rund 12 000 höher war als die im Januar für die „über ein Jahr“ Unterstützten, wird jeder gern glauben. Aber selbst ein gläubiger Hamburger wird es dem Präses der Arbeitsbehörde nicht abnehmen wollen, daß nahezu die gleiche Zahl, wie sie sich da als Zugang ergab, nun auch bei den „voll arbeitsverwendbaren“ erwerbslosen Frauen der gleichen Kategorie zugewachsen sein soll... Also, da gibt es keinen Zweifel mehr: die Zahlen sind „geschönt“. Es hat sich eben niemand dessen versehen, daß ein Mensch auf den Gedanken kommen könnte, solche Zahlenvergleiche zwischen Januar- und Oktoberzahlen anzustellen; deshalb glaubte man, „großzügig“ verfahren zu können. Mit Recht hat denn auch (seinerzeit im „Volkswirt“) Dr. Oft-Nürnberg vor allzu kurzfristig wiederholten Erhebungen dieser Art gewarnt, mit dem Hinweis: die Voraussetzungen, unter denen die Einordnung der Erwerbslosen in die bewußten Kategorien erfolgten, könnten sich geändert haben, und es könnten bei den Vermittlern der Arbeitsämter „erhebliche Schwankungen in der Beurteilung (des Verwendbarkeitsgrades) auftreten“.