st., Schleswig

Die neue „Schlacht um das Danewerk“ tobt in wechselnder Härte schon seit vielen Jahrzehnten. Zur Zeit geht eine neue Attacke gegen dieses Denkmal der Wikingerzeit los – diesmal nicht so sehr von Seiten der Grundbesitzer und Landwirte, die das Bauwerk selbst anderweitig verwerten möchten. Danewerk, Haithabu und der Bustorfer Runenstein sind in Gefahr, einfach zugebaut und in Nutzland verwandelt zu werden. Schon entsteht eine Baracke nördlich Idstedt-Kirche direkt neben einem der Hügelgräber, in einem Naturschutzgebiet, das die streckenweise erhaltene große frühmittelalterliche Handelsstraße schützen soll, deretwegen ein guter Teil der Wikingerbefestigungsanlagen an der Schlei errichtet wurde. Das Gelände um den Bustorfer Runenstein ist bereits zu Siedlungszwecken parzelliert. Unmittelbar am Ringwall von Haithabu auf der Südseite ist schon eine ganze Anzahl von unschönen Bauten und Baracken entstanden, die das ursprüngliche Bild völlig zerstören. Die Kreisverwaltung hat bereits alles mögliche getan, um Eingriffe wie den Barackenbau bei Idstedt zu verhindern. Doch fehlen oft die klaren gesetzlichen Grundlagen. Falls nicht bald eingegriffen wird, so wird man in einigen Jahren diese Zeugnisse der Geschichte zwischen Häusern und Anlagen suchen müssen.

Es war etwa 1899, als es überhaupt zum ersten Male Wissenschaftlern und Behörden zugleich auffiel, daß im Westen von Schleswig ein einzigartiges tausendjähriges Baudenkmal von der Vernichtung bedroht war. Damals war schon der weitaus größte Teil dieses „Südwalls“ der Wikingerzeit verschwunden. Aus den Kreisakten von Schleswig geht hervor, daß die früher bis sieben Meter hohe Ziegelsteinmauer Waldemars des Großen entlang dem Danewerk schon damals fast restlos abgebaut war. Jedes zweite bis dritte Haus entlang der Waldemarsmauer und große Teile von Schloß Gottorf sind aus Ziegeln dieser Riesengrenzmauer errichtet. Der Teil des Erdwalls des Danewerks zwischen Hollingstedt und Illingstedt wurde zum Bodenauffüllen in die Wiesen geworfen. Der Teil des Erdwalls am Bustorfer Denkmal wurde mit Klärgrubenresten der Stadt Schleswig gemischt und sogar als Kompost verkauft.

Um den bescheidenen Rest zu retten, erließ die Königlich Preußische Regierung in Berlin eine Verfügung, die den Landrat des Kreises Schleswig zu Erhaltungsmaßnahmen verpflichtete. Zunächst wurde fast 15 Jahre lang den Bauern entlang dem Danewerk eine jährliche „Abstandssumme“ gezahlt (dafür, daß sie die Erd- und Steinentnahme von den Anlagen einstellten). 1911 wurde ein Vertrag mit dem Kreis geschlossen, nach dem dieser die Anlagen des Danewerks von den Grundbesitzern aufkaufen sollte. Dieser Aufkauf zog sich bis. 1938 hin, aber in der Notzeit des letzten Krieges wurde dann doch von verschiedenen Seiten erneut an der Wikingerbefestigung „demontiert“. Doch nach der Währungsreform und einigen Gerichtsverhandlungen gingen auch diese Sorgen vorüber. Viel problematischer ist die gegenwärtige Situation. Denn „demontagefreudige“ Bauern kann man aufklären und mit ihnen verhandeln, und man kann die Anlagen auch bewachen. Gegen das „Verbauen“ hilft – wenn erst Häuser stehen – praktisch nichts mehr.