Im Bericht der Industrie- und Handelskammer zu Köln für das zweite Quartal 1955 finden sich einige Hinweise auf die „Grenzen der Expansion“, die nunmehr spürbar werden, sowie auf die bedenkliche Anspannung im Kundenkredit. Wir geben die betreffenden Stellen hier auszugsweise wieder.

Die bisherige Expansion hat sich zu einem guten Teil auf den damals noch vorhandenen Arbeitsreserven aufgebaut. Der Mangel an Arbeitskraft ten, und zwar nicht nur an qualifizierten Kräften, sondern auch an Hilfsarbeitern, hat sich mit dem weiteren Anstieg der Produktion empfindlich verschärft. Die angewachsenen Beschäftigtenzahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Bedarf an Arbeitskräften das verfügbare Angebot beträchtlich übersteigt. Hier zeichnen sich die ersten Engpässe ab. Mit der praktischen Vollbeschäftigung sind wir an unsere entscheidenden Grenzen gestoßen. Um so notwendiger wird es sein, die Zeit bis zur Einberufung der ersten Jahrgänge noch auszunutzen und für eine Hebung der Produktivität Sorge zu tragen.

In der Rohstoffversorgung trat bei Eisen und Stahl noch keine Entspannung ein. Die Lieferzeiten für Walzwerkserzeugnisse stiegen teilweise bis auf acht und zehn Monate an. Die Schwierigkeiten in der Beschaffung von Grobblechen wirkten sich im Exportgeschäft bereits sehr nachteilig aus. Mit einer Entlastung ist wohl erst zu rechnen, wenn alle heranreifenden Kapazitäten in Gang gekommen sind und wenn die Spekulations- und Vorratskäufe endlich nachlassen. Auch die Hereinnahme von Stahlguß erforderte lange Wartezeiten, ebenso von Gußbruch, dessen Qualität obendrein vielfach zu Klagen Anlaß gab. Die Versorgung mit Kupfer bereitete insofern Schwierigkeiten, als durch die Ausfuhrsperre der Amerikaner für bestellte Kupferpartien eine gewisse Mangellage eintrat, deren Behebung sich nicht einfach gestaltete, da auch sonst promptes Kupfer kaum zu erhalten war.

Bei Steinkohle hat sich die Versorgung mit Gießereikoks verbessert. In bezug auf die übrigen Sorten, insbesondere Fettkohle, blieben dagegen immer noch viele Wünsche offen. Die Lage auf dem Braunkohlenbrikett-Markt war weiter angespannt, vor allem dadurch, daß die vereinbarten Liefermengen aus der Ostzone nur schleppend eingingen und daß aus dem hiesigen Revier nach den einschlägigen Versorgungsgebieten Ersatzlieferungen erfolgen mußten.

Die Verkaufspreise standen unentwegt unter einem starken Wettbewerbsdruck. Die Industrie war nach bestem Können bestrebt, die Verteuerung der Grundstoffpreise durch rationelle Arbeitsweise unter Ausnutzung der Vollbeschäftigung aufzufangen. So blieb das Preisbild im großen und ganzen auch weiterhin stabil. Die Preiserhöhungen der Vorstufen wie auch die Lohnerhöhungen zu kompensieren, wird aber zunehmend schwieriger. Es kann daher noch nicht von einer durchgreifenden Beruhigung der Fertigwarenpreise gesprochen werden. Die Liquiditätslage wurde allgemein von den Firmen als sehr angespannt bezeichnet.

Die vergangenen Monate haben in weiten Kreisen des Handels erneut Klagen aufkommen lassen in der Richtung, daß die Steuerreform die an sie geknüpften Hoffnungen als Mittel zur dringend notwendigen Eigenkapitalbildung nicht erfüllen konnte. Abgesehen von den in vielen Sparten des Großhandels drückenden Außenständen stellen Rationalisierung und Modernisierung in großem Umfang Ansprüche, die der Handel ohne Aufnahme von Fremdkapital nicht erfüllen zu können glaubt. Hierauf ist es auch zurückzuführen, daß Klagen des Mittelstandes über die ungleichen Wettbewerbsbedingungen der Groß-, Mittel- und Kleinbetriebe in bezug auf den Geld- und Kreditmarkt und die steuerlichen Auswirkungen sich häufen. Der Handel wünscht nicht nur die Erschließung neuer Kapitalfonds – in letzter Zeit wird immer ernsthafter über die Schaffung einer Zentral-Emissionsanstalt für den Mittelstand diskutiert –, sondern er hält eine durchgreifende Senkung der Kreditkosten für notwendig und auch für möglich. Insbesondere wünscht er eine Erleichterung bei Krediten in laufender Rechnung.

Die Stimmen des Großhandels, die über eine zunehmende Verschlechterung der Zahlungsmoral und über steigende Außenstände klagen, mehren sich nach wie vor. Besonders werden die mit der Bauwirtschaft und dem Bauhandwerk zusammenarbeitenden Großhandelszweige von dieser ungesunden Entwicklung betroffen, zumal die finanzielle Lage des Handwerks durch die lange wetterbedingte Arbeitspause stark angespannt ist. Außenstände in Höhe von zwei Monatsumsätzen und mehr sind keine Seltenheit. Auch der schleppende Geldeingang im öffentlichen Auftragswesen wird nach wie vor beklagt... Optimistischere Berichte über die allgemeine Geldlage kommen in erster Linie aus dem Einzelhandel mit langlebigen Gebrauchsgütern.