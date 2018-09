Der Existentialismus im amerikanischen Geistesleben“ – ein verwunderliches Thema für den akademischen Vortrag eines amerikanischen Philosophieprofessors. „Existentialisten“ – sind das nicht jene jungen Leute mit Dandyfrisuren, schmal und kurzärmelig, einen Ausdruck patentierter Verzweiflung auf den altklugen Gesichtern? Tagsüber gehen sie braven Berufen nach, sind Gebrauchsgraphiker, Schauspielschüler oder Tanzeleven. Abends aber sitzen sie in gruselig dumpfen Kellern und genießen bei Orangensaft das Nichts, in dem sich alle Werte auflösen ...

Nun, mit dieser allerletzten Sackgasse der ’Jugendbewegung beschäftigte sich Professor J. Glenn Gray aus Colorado nicht. Allerdings, auch er wußte zu erzählen, daß eine Zeitlang sogar in den USA das importierte Gehabe der jungen Garde von Saint-Germain-des-Pres unter dem Slogan „Existentialismus“ Schule gemacht habe. Das waren die Nachkriegsjahre, in denen Jean-Paul Sartre (nicht ohne eigene Schuld) in der ganzen westlichen Welt als New Look der Philosophie bestaunt wurde. Aber Cafés und Kellerkneipen sind eine Sache, Geistesleben eine andere, nicht unbedingt damit identische. Und das so strapazierte Wort „Existenz“ ist ja nun wirklich nicht nur ein neo-dadaistischer Schlachtruf, sondern auch, vorher und nachher, eine lebendige Kategorie des Denkens, die viel heilsame Unruhe gestiftet hat und noch weiter stiften wird. Offenbar, wie wir von Professor Gray erfuhren, auch in dem Lande der Patentzivilisation.

„Angesichts des Vordringens der Apparaturen sind Paradox und Ironie gut zu brauchen“, sagte Professor Gray. Und das heißt: Kierkegaard, der Wiederentdecker des Paradoxes und der Ironie, kann, hundert Jahre nach seinem Tode, durch sein Denken virulent werden – gerade weil er alle Werte „zersetzt“, die die industrielle Welt begründen: die Organisierbarkeit, die Autonomie des Menschen, das vermeintliche Zusammenstimmen von technischer und so ialer Perfektion. Kierkegaards christlicher Radikalismus will am Menschen nur sehen, daß er ein „Einzelner“ ist – und eben dies, daß einer absolut ja gesagt hat zur Vereinzelung, das macht seine Stimme so gewichtig in einer Gesellschaft, der die einen nachsagen, es sei ihr Segen, die andern, es sei ihr Fluch, daß sie die Menschen aus ihren „Bindungen“ herauslöse und vereinzel „Kierkegaards Individualismus kam als Schock in Amerika an.“ Die sozialen Optimisten wurden plötzlich gewahr, daß die Erfüllung ihres Wunschtraums dem Menschen seine eigentliche Berufung, seine „Authentizität“, verstellen würde – und die Pessimisten mußten begreifen, daß der „Verlust der Mitte“ einen Gewinn an religiöser Kraft im Gefolge haben kann, also nicht beklagens-, sondern eher wünschenswert ist.

Als vor etwa zwanzig Jahren die ersten Kierkegard-Übersetzungen ins Englische erschienen, lag ein großer Teil des Werkes zweier deutscher Philosophen schon vor: Karl Jägers und Martin Heidegger (beide in englischen Übersetzungen) haben denn auch, vor und nach dem Aufblitzen von Sartres ephemerem Ruhm, in Amerika bei den Theologen und den Philosophen erregte Aufmerksamkeit gefunden. Während Kierkegaard ein entschlossener Einzelgänger, ein dezidierter Gegner aller Lehrüberlieferung gewesen war, traten nun – schon das war Grund genug zum Aufmerken – im Heimatland Hegels zwei akademische Lehrer, zwei Philosophen, die aus Überzeugung Professoren waren, auf, die sich der Verwissenschaftlichung des Lebens und des Erkennens mit zäher Leidenschaft entgegenwerfen und alle bis vor kurzem noch von der Philosophie (auch der amerikanischen) nach Art der Einzelwissenschaften bearbeiteten Fragen – nach dem Sein, der Wahrheit dem Dasein des Menschen in der Welt – wieder als Urfragen beunruhigend machten!

Diese Gesinnung, diese tragische Bereitschaft zum Verzicht auf Patentantworten ist es, die, wie Professor Gray zeigte, auf das amerikanische Geistesleben eine sich immer noch vertiefende Einwirkung hat. „Auf Antwort warten können ein Leben lang“, die Bewegung des Denkens nicht vorzeitig anhalten und zu einem System verfestigen, kurz: ein „existierender Denker“ zu sein – das könnte im Zeitalter des Vollautomatismus leicht verlernt werden. Wer innerlich entschlossen ist, es nicht zu verlernen, den darf man vielleicht (als Erinnerungszeichen an Kierkegaard) einen „Existentialisten“ nennen.

Der Vortragende, zur Zeit Gastprofessor in Freiburg i. Br., ist selbst ein lebendes Beispiel für diese Art der Einwirkung. Er sagte, es gebe in Amen.niemanden, der auf einzelne Thesen etwa Heideggers eingeschworen sei. Im Gegenteil, die Kritik sei lebhaft und werde vielleicht auf ganz andere Wege für das amerikanische Denken führen. Jedoch: „Heidegger verhilft bei uns anderen Denkern zu ihrer geistigen Geburt, und darin liegt seine Größe.“ C. E. L.