Fast drei Jahre lang haben die Betriebssportvereine um ihre Anerkennung in der deutschen Sportbewegung gekämpft. Nun endlich ist es zu. einem Abkommen zwischen dem Deutschen Sport-Bund und der Interessengemeinschaft der Betriebssportverbände der Bundesrepublik und Westberlins gekommen. Daß es dazu so langwieriger Verhandlungen und Anstrengungen bedurfte, ist schwer zu verstehen. Man hätte doch wohl annehmen dürfen, daß der Deutsche Sport-Bund, als der über allem schwebende Patron der vielgestaleigen Leibesübungen, sich ohne Besinnen auch der Mitarbeit der Firmensportler hätte vergewissern sollen, denn ihm geht es ja angeblich allein um die Sache – die körperliche Ertüchtigung des ganzen Volkes –, und keineswegs um die mehr oder minder berechtigten sportlichen und wirtschaftlichen Interessen der ihm angeschlossenen Bünde, Verbände und Vereine.

Sie sahen ganz unbegreiflicher- und unberechtigterweise seit zwei Jahrzehnten in den Betriebssportgemeinschaften eine Gefahr und eine vermeintliche Konkurrenz. Wir wollen uns freuen, daß endlich die Vernunft und die bessere Einsicht gesiegt haben, wobei wir allerdings noch immer bedauern müssen, daß man nicht auch den letzten Schritt getan und die Interessengemeinschaft der Betriebssportverbände als völlig gleichberechtigt mit den Landessportbünden und den Fachverbänden in den Sportbund aufgenommen hat. Aber vielleicht wird auch das noch eines Tages kommen müssen, weil sich der Betriebssport immer mehr ausbreiten wird:

Denn es gibt eine große Anzahl von Menschen, die die Bindungen mit einem Verein scheuen, die sich aber gern mit ihren Arbeitskollegen auch im Sport zu einer losen Gemeinschaft zusammenschließen und die weiterhin nicht das Bedürfnis haben, sich wettkampfmäßig zu betätigen. Sie wollen Turnen und Sport nur zur Erholung betreiben und dabei vor allem eine frohe Gesellschaft finden. Dazu wird es auch immer mehr Unternehmer geben, die den Wert sinnvoll betriebener Leibesübungen zur Erhöhung der Arbeitskraft durchaus anerkennen und ihn deshalb schon im Interesse ihres Betriebes fördern werden. Der Sport könnte daraus großen Nutzen ziehen, denn über den Betriebssport könnte das Unternehmertum allmählich planmäßig für die Schaffung vorbildlicher Sportstätten und die Unterstützung der Sportler ganz allgemein gewonnen werden. Wir meinen also, daß der Sportbund gar nichts besseres tun kann, als freundschaftlich mit den Betriebssportlern zusammenzuarbeiten.

Der Betriebssport ist eine sehr wertvolle Ergänzung für den gesamten Sport, und vor allem auch ein Kanal, durch den ihm immer mehr Menschen zugeführt werden, die bislang den Leibesübungen fremd und interesselos gegenübergestanden haben. Der Beweis hierfür liegt seit Jahren vor. Von den zwanzigtausend Mitgliedern Hamburger Firmensportvereine (der Hamburger Sportbund zählt ungefähr 130 000 Mitglieder) haben 80 v. H. vorher niemals Sport getrieben oder geturnt, sie wurden erst durch ihre betriebseigene Gruppe dazu veranlaßt. Und wie in Hamburg ist es allerorts. – Das allein bestätigt schon die Daseinsberechtigung dieser Vereine. Das Bonner Abkommen, dessen Einzelheiten naturgemäß nur die unmittelbar Beteiligten interessieren, dürfte der Anfang einer vertrauensvollen Gemeinschaftsarbeit sein. In einem Schreiben des Bundeskanzlers an den Präsidenten des Deutschen Sport-Bundes heißt es, daß „angesichts der sprunghaft steigenden Zivilisationsschäden und der körperlichen und nervlichen Verfassung unserer Jugend eine ausreichende Leibeserziehung der Jugend und eine nachhaltige Sportpflege zur Erhaltung unseres Volkes die Aufmerksamkeit und Förderung aller verantwortlichen Stellen verdient“, und daß er deshalb dem Sportbund jede nur mögliche Unterstützung zuteil werden lassen wird. Diese Tatsache verpflichtet doch aber auch den Sportbund, nun seinerseits alle zu unterstützen, die sich dieser Aufgabe widmen.

Walter F. Kleffel