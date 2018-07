Gespensterhaft" nannte Erich Ollenhauer im Bundestag die Situation, in der kürzlich die Wehrdebatte stattfand. Er meinte damit, daß angesichts der Atomwaffen der deutsche Verteidigungsbeitrag auf strategische Vorstellungen gemünzt sei, welche die jüngste Entwicklung der Äaffentechnik noch nicht in ihre Rechnungen einlezogen hätten. Ging also die Debatte um eine >ache, die "gespensterhaft" ist, weil sie den Bezug iuf die Wirklichkeit verloren hat? Und gilt das licht nur vom deutschen Wehrbeitrag, sondern oich von den herkömmlichen Waffen, von Erd ruppen überhaupt? Was Ollenhauer andeutete, entsprach einer weit verbreiteten Meinung, weit verbreitet nicht nur unter Laien, sondern auch unter Militärs. Die Atomwaffen haben die bisherige Kriegführung ntthront, sie haben die Strategie revolutioniert. 5s gilt, rüstungspolitisch radikal umzud_enken. S7as soll noch Infanterie, wie motorisiert sie auch ein mag, was sollen noch Panzer, was sollen noch ylaschinengewehre gegen Wasserstoffbomben usrichten? Werden sie in einem kommenden riege nicht zu der gleichen "gespensterhaften " lolle verurteilt sein, die etwa Kavallerieregimentern gegenüber Panzerverbänden zufällt? Stärker noch als im 19. Jahrhundert ist wieder ie enge Beziehung zwischen Außenpolitik und Strategie in das allgemeine Bewußtsein getreten: eine außenpolitische Planung kann ihren Zweck "rfüllen, wenn sie nicht mit den strategischen Ge ebenheiten und Möglichkeiten harmoniert, sie tändig im Auge behält. Also stünde auch jegliche Vußenpolitik vor der Notwendigkeit radikalen Imdenkens, einer Anpassung an die strategische vCvolution, welche die Atomwaffen heraufbechworen haben.

Auf die deutsche Frage angewandt, hieße das: ahrend Deutschland bisher für Ost und West urategisch hochinteressant sein mochte, verliert es n Interesse in dem Maße, als sich die beiden lachtblöcke auf die strategische und daher auch lußenpolitische Revolution besinnen. Die Frage, er dieses kleine europäische Stück besetzt hält, j4rd im Zeitalter der nuklearen Fernwaffen und ernstrategie bedeutungslos. Niemand ist daher rnstlich mehr an der Aufrechterhaltung der deutf hen Teilung interessiert. Es kann nur noch um Rückzugsgefechte und um Modalitäten der WieJervereinigung, um die Wahrung cer Gesichter, iurz um subalterne Fragen gehen. Wen kann es 13 wundern, aß die Hoffnung auf Wiederereinigung jetzt einen mächtigen Auftrieb eralten hat, nicht nur dank der Symptome einer siternationalen Entspannung, sondern eben auch, eil die strategische Revolution beiden Großmächten den Zugriff auf West- und Ostdeutschland als überflüssig erscheinen lassen muß? Die Wasserstoffbombe als Motiv der deutschen Wiedervereinigung: wie wandelt sich doch zuveilen der Fluch in eitel Segen! Doch die Frage erhebt sich: warum weigern sich gerade die Sowjets, die strategische Revolution anzuerkennen, obwohl sie doch gleichfalls im Besitz der Atomgeheimnisse und ihrer waffentechnischen Realisierung sind, warum pflegen gerade die Sowjets in Moskau, Peking und den Satellitenstaaten die konventionelle Rüstung, die doch "überholt" ist, mehr denn je? Und warum sind es gerade die Sowjets, die — unter dem nachhaltigen Beifall Nehrus — mit bewundernswerter Hartnäckigkeit immer wieder auf ein Verbot der Atomwaffen drängen? Die Antwort ist einfach. Die Sowjets wissen genauso wie wir, daß es die Angst vor den Atomwaffen ist, die bisher einen dritten Weltkrieg verhindert hat, eine Angst, an der sie genauso teilhaben wie wir. Aber ihre logischen Fähigkeiten sind damit nicht erschöpft. Denn, so fclgern sie weiter, diese Angst hat zwar bisher als Erhalterin des Friedens funktioniert, doch kann trotrdem der Krieg ausbrechen. Wenn er aber ausgebrochen ist, ist es noch keineswegs ausgemacht, daß cann jene Angst nicht weiterhin wenigstens die Funktion ausübt, daß beide Seiten auf die Anwendung von Atomwaffen verzichten. Gewiß, man weiß es nicht: aber gerade deswegen gilt es, sich luf beide Möglichkeiten vorzubereiten, darauf also, daß der Krieg auch später konventionell aufgetragen wird, und darauf, daß er nukleare Formen annimmt. Selbst wenn eine nukleare Kriegführung das Todesurteil f iir die ganze Welt, auch für den roten Machtbereich, bedeutet, muß sie vorbereitet werden, um die paradoxerweise wohltätige Funktion der Angst zu erhalten, die sie nur :>ei einer Reziprozität der Vorbereitung entfalten kann. D<is Geheimnis der roten Rüstungspo itik mit ihrem unübersehbaren Akzent auf den konventionellen Waffen besteht also darin, dal sie die Chance, welche die Angst vor der Anwendung von Atomwaffen gewährt, hoch genug ehschätzt, um eine Kriegführung "überholten" Stils auch in der Zukunft für möglich zu halten Überdies hat es sich gezeigt, daß auch heute noch lokal bägrenzte Kriege möglich sind, die ausschließlich konventionell geführt werden. Das Geheimnis aber, warum gerade die Sowjets auf ein Verbot der Atomwaffen drängen, ist schon oft gelüf et worden: weil dann nämlich der rote Machtblcck dank seiner konventionellen Rüstung auf billigste Weise ein erdrückendes militärisches Übergewicht gegenüber dem Westen erhalten würde.

Die Rechnung mit beiden Möglichkeiten, welche die rote Rüstungspolitik allein zu erklären vermag, bedeutet auch eine zweigleisige strategische und zweigleisige außenpolitische Planung. Damit ist Deutschland strategisch nicht so uninteressant geworden, wie diejenigen meinen, welche nur die eine, die nukleare Möglichkeit künftiger Kriegführung sehen. Damit aber auch steht der Optimismus, der nun die deutsche Wiedervereinigung in greifbare Nahe gerückt sieht, keineswegs auf sicheren Füßen. Die Einladung Adenauers nach Moskau könnte sehr wohl den Sinn haben, daß der Kreml im Zuge seiner Entspannungspolitik nicht die Teilung Deutschlands aufheben, sondern nur in eine friedliche Phase überführen will. sk Nach dem koreanischen Zwischenspiel hat sich die amerikanische Rüstungspolitik wieder auf die Atomwaffen konzentriert: man nennt es den lich, bei Lichte besehen, ein old look ist, wie ihn Louis Johnson pflegte, als er James Forrestal als Herrn des Pentagons ablöste, bis ihn Korea desavouierte. In der Vernachlässigung der konventionellen Rüstung aber liegt eine ungeheuerliche Weltgefahr: die nämlich, daß Amerika, käme es zum Kriege, gar nichts anderes übrigbliebe, als zur Wasserstoff- oder gar zur Kobaltbombe zu greifen. Denn es hätte nicht die Möglichkeit einer konventionellen Kriegführung, oder es könnte — wie im letzten Kriege — diese Möglichkeit erst in einigen Jahren nach Kriegsbeginn entwickeln, wenn also ein Teil der Welt, die sich jetzt noch die freie nennen darf, zerstört und unter die konventionellen Stiefel der Barbaren geraten wäre. Zumindest läßt sich sagen: die Versuchung, die Atomwaffen sofort einzusetzen, wäre für Amerika ungleich größer als für den östlichen Machtblock.

Andererseits erschwert es die Struktur ihrer Wirtschaft den USA, es auch nur in defensivem Rahmen den Sowjets gleichzutun, sich also auf beide Möglichkeiten hinreichend vorzubereiten. Hier beginnt die Aufgabe der übrigen Staaten der NATO: ihrerseits nämlich konventionell zu rüsten und damit die Atomrüstung Amerikas so zu ergänzen, daß die freie Welt im ganzen das Gleichgewicht zum roten Machtblock herstellt. Und hier eben liegt auch der militärische Sinn des deutschen Wehrbeitrags: er kann weder den Frieden noch Sicherheit vor einem Atomkrieg gewähren, aber er kann die Chance erhöhen, daß, käme es wider alle Hoffnung der Menschheit zu einem Kriege, dieser nicht nur deswegen nuklear geführt wird und damit alles organische Leben mit dem totalen Untergang bedroht, weil es auf der westlichen Seite an der Möglichkeit fehlt, ihn konventionell zu führen. Winfried Martini