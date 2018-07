Vielleicht muß man Italiener sein, in diesem Falle Italienerin, um der Versuchung zu widerstehen, einen guten Einfall nicht als Roman auszuschlachten, sondern ihn in die knappere und so viel schwerere Form einer Novelle zu bändigen. Sicher aber muß man über ein eigenwilliges Talent verfügen, wenn man erreicht, daß sich die Gestalten unserer Phantasie nicht kurz nach der Lektüre wieder verflüchtigen, sondern den Leser weiterhin verfolgen, also wirklich „zum Leben“ erweckt wurden. Anna Banfi ist dies mit ihrem Novellenband gelungen:

Anna Banfi: „Die Frauen sterben nicht.“

Der Einfall, der der Titelerzählung den Namen gab, ist zum mindesten ungewöhnlich: Im Jahre 1617 bricht unter den männlichen Bewohnern der Erde eine seltsame Epidemie aus: sie erinnern sich plötzlich eines vorhergehenden Lebens, und durch alte Archive kontrolliert, kann man auch überall ihre frühere Existenz beweisen. Doch nur den männlichen Bewohnern dieser Erde ist die Gabe des Erinnerns gegeben, die Frauen sind davon ausgeschlossen: die Frauen sterben also. Langsam verändert sich die Struktur des Lebens, des Zusammenlebens, des Verhältnisses zu Gott, zu der Kunst, zur Familie. Es bilden sich Frauengemeinschaften, die in einer Art von Klöstern leben, in Klausur und freiwilliger Abgeschiedenheit. Jahrhunderte vergehen. Die Frauen, ihres erbarmungslosen Schicksals bewußt, finden in sich die Kraft, Neues zu schaffen: unvergänglich schöne Gedichte, Musik, Kunstwerke, die auch nach ihrem Tode ohne Wiederkehr noch von ihnen Zeugnis ablegen können. Bis auch eines Tages eine von ihnen von dem „Erinnern“ übermannt wird. So waren sie also doch den Männern gleich, unsterblich wie sie. Diese einzige jedoch hatte den Mut, nach ihrer Entdeckung zu schweigen und zu sterben, ohne jemandem davon vorher Mitteilung zu machen. Nur in ihren nachgelassenen Papieren fand sich ein Satz, der sich an die Männer wendet und sie „Brüder“ nennt. Das Buch schließt „Im Lichte der neuen Geschehnisse, die die Gültigkeit des Erinnerns für alle von neuem in Zweifel zieht, können wir ermessen, wie recht sie hatte“.

Die vierte und stilistisch vollendete Erzählun; „Lavinias Flucht“ spielt in einem venezianischen Waisenhaus, dessen Insassen je nach ihren Fähigkeiten zu Choristinnen oder Stickerinnen ausgebildet werden. Lavinias geheimnisvolles Verschwinden war das entscheidende Erlebnis für ihre beiden Freundinnen Zanetta und Orsola, die beide kurz nachher aus dem Waisenhaus austreten: Orsola, um den ersten besten, einen reichen älterer. Witwer aus Chioggia zu heiraten. Zanetta, um sich nicht von ihr zu trennen, heiratet einen Bäcker aus der gleichen Stadt. Orsola wird langsam vor der Schwindsucht dahingerafft, doch bis zuletzt sitzen die beiden Freundinnen nachmittags, wenr es die Arbeit der Bäckerin erlaubt, für ein Stündchen zusammen und flüchten sich aus der grauen und freudlosen Wirklichkeit in das, was ihr gemeinsames „Zuhause“ gewesen war: das Waisenhaus und das Erinnern an ihre Kinder- und Jungmädchenjahre, als sie, über nicht endenwollende Stickereien gebeugt, jenseits der Lagunen eine wunderbare Zukunft erträumten. Doch immer führen alle Gespräche zu Lavinias geheimnisvoller Flucht und zu dem Rätselraten über das Warum zurück. Irgendwie hing diese mit einem Heft voll komponierter Musik zusammen, das sie nach Lavinias Flucht in ihrem Spind entdeckt und eifersüchtig gehütet hatten. Lag dort der Grund zu Lavinias Verschwinden? Sie wußten, daß Lavinia als Lehrerin des Chores oft die Partituren nach ihren eigenen Ideen verändert hatte und an einem eigenen Chorwerk schrieb. Sie hatte ein einziges Mal den Mut aufgebracht, es Don Antonio, dem Musiklehrer, zu zeigen. Doch niemand war bei jenem Gespräch zugegen gewesen. Lag hier der Ausgangspunkt? War sie aus Verzweiflung fortgegangen? Hatte sie sich das Leben genommen oder war sie mit einem Schiff in jene fernen Gegenden entflohen, aus denen sie, unbekanntes Findelkind, in ein fremländisches Segeltuch gehüllt, einst gekommen war? Zanetta und Orsola spinnen ihre Gedanken darum weiter ... wohlbehütet, aber stumm liegt das Heft mit der Partitur im Schrein des Bäckerhauses in Chioggia ...

Auf dem italienischen Büchermarkt, der von ausländischen Übersetzungen überflutet ist und in dem die Wellen der Mode Bücher hinauftragen, um sie nach ein paar Wochen wieder ins Nichts zurückzuspielen, haben sich die „Frauen, die nicht sterben“ und „Lavinias Flucht“ mit eigenwilliger Hartnäckigkeit gehalten. Vielleicht wird man also dieser Autorin der jüngsten italienischen Schriftstellergeneration doch bald, wenn auch langsam und zögernd, einen Platz einräumen müssen, den sie bei ihrer Lesergemeinde schon einnimmt, unter der Bedingung, daß sie auch weiterhin ihrer Eigenart treu bleibt und sich nicht, um des schnelleren Erfolges willen, zu einem Kompromiß mit dem allzu flüchtigen Zeitgeschmack hinreißen läßt.

Ingrid Parigi