Jenseits des Waldrückens stieß ich auf eine seltsame Wohnstatt. Kastenartig glich sie einem allen Zirkuswagen ohne Räder und stand auf einer Basis aus Feldsteinen. Ein rechtwinklig zum Wald zeigender Anbau aus dünnen Fichtenstämmen, palisadenartig gefügt, zeigte in der Schmalseite eine halb offene Tür, die ein großer Holunderbusch schützte. Auch das grasige Rechteck war von Holunderbüschen unregelmäßig umschlossen. Ich stand noch im Wald und starrte hinab auf ein geschlossenes Fenster, neben dem drei quadratische Glasscheiben eine zusätzliche Lichtluke bildeten. Das Glas war blank und ließ eine Helligkeit durdischimmern. Ich schloß daraus, daß vermutlich in der entgegengesetzten Längswand ein weiteres Fenster sei. In dieser menschenfernen Abgelegenheit hätte selbst der plötzliche Anblick eines Forsthauses überrascht. Ich ging langsam weiter hinab. Nach fünfzehn Schritten glaubte ich das Opfer einer Sinnestäuschung zu sein, die Scheiben glänzten jetzt schwarz. Ich ging zurück, hier hatten die Ferster Helligkeit gezeigt, ich sah das glänzende Schwarz. Ich war gesehen worden. Ich wurde beobachtet. Jemand wollte unentdeckt bleiben. Hinter den Scheiben regte sich nichts. Mir war keine Sinnestäuschung zugestoßen.

Ich ging hinab, und am Waldrand angekommen, wo kein Gebüsch eine Grenze bildete vom schütteren Schattengras zur festen Grasnarbe des Weidelandes, blieb ich horchend stehen. Nichts. Ich stand dort Minuten. Dann vernahm ich aus ziemlicher Entfernung den Ruf einer Wildtaube. Es war September. Ich überlegte, seltsam alarmiert, ob Wildtauben jetzt noch im Lande und ob sie um diese Jahreszeit nicht zumindest verstummt seien. Ich wußte es nicht. Der Ruf, der sich nur einmal wiederholte, kam mir ungewöhnlich vor, vielleicht nur deshalb, weil ich seinen Ort nicht bestimmen konnte. Es ist möglich, daß meine Verwirrung daran schuld war. Mein Blick fiel wieder auf die Tür. Ich sah jetzt, daß der Holunder sich in einer besonderen Weise der Tür zuneigte, als seien mehrere Äste durch Fesselung dorthin gezwungen worden. Und dann sah ich, daß die Tür zu war. Dies konnte keine Sinnestäuschung sein. Vor Augenblicken war die Tür offen gewesen und jetzt zu. Sollte ich durch Rufen zu verstehen geben, daß ich ein harmloser Spaziergänger sei? Ich beschloß, der Sache auf den Grund zu gehen. Die dichtwachsenden Büsche an der offenen Schmalseite des Rechtecks entlanggehend, meinte ich ein leises Geräusch zu vernehmen, etwa wie von knarrenden Dielen, ich blieb sofort stehen, nichts. Die Schmalseite des alten Wagens zeigte unter einem von innen mit Brettern vernagelten kleinen Fenster Spuren eines Kutschbocks im Holz. Er mußte vor langer Zeit abmontiert worden sein, auch diese Spuren waren verwittert. Ich rutschte bergab. Die Vorderseite zeigte den einstigen Wagen auf einem gut meterhohen Feldsteinsockel ruhend, etwas überkantig hingestellt, man hätte von hier aus die Bastion nur mit einer Leiter erstürmen können, und das einen Meter über meinem Kopf befindliche Fenster bot keine Einblicksmöglichkeit. Es war zu dem mit einem sackartigen Tuch verhängt. Ich lauerte hinauf, konnte aber keinerlei Bewegung erkennen. Ein Steinwurf mußte als Feindseligkeit ausgelegt werden. Vor mich hinpfeifend ging ich der Anbauseite zu, bog um die Ecke, kam zu dem Holunderbusch, der die Tür verteidigte. Ich tat einen langsamen Schritt durch eine Lücke zwischen tiefen Ästen und stolperte über einen tief ausgespannten Draht. In der Hütte erklang ein gongähnlicher Laut. Ich stand zwei Schritte von der Tür entfernt und konnte deutlich hören, wie der Klang ausschwang, die Hütte wirkte als Resonanzträger wie der Hohlraum einer Geige. Ich sah den dünnen Draht, der aus der Knüppelwand neben der Tür kam und ziemlich straff gespannt in den Büschen das von diesen umgrenzte Rechteck umlief. Ich vermutete das, nachprüfen konnte ich es nicht. Ich schreibe das so hin, als ob es mich im Augenblick des gongähnlichen Klanges ausschließlich beschäftigt hätte, was Unsinn ist. Als ich aus dem Gebüsch wieder zurücktrat, müssen meine, wenn auch leisen Schritte und das Laubgeräusch ein anderes übertönt haben, so daß nur der Umstand einer Veränderung, nichts Hörbares jedoch, einen Alarmreflex in mir auslöste, der meinen Blick zur Tür riß. Sie war halb geöffnet.

Vor dem dunklen Hintergrund stand ein zierlicher schlanker Mann mit schütterem weißem Haar, es mußte fast frauenhaft weiches Haar sein; denn es fiel ihm in einer gebogenen Strähne leicht in die Stirn und über die Schläfen. Ein Mann, und wirklich hatte ich stundenweit von jedem bewohnten Ort kein weibliches Wesen erwartet, es ist aber nicht Snobismus, wenn ich hinzufüge, daß es ein Herr war. Ein alter Herr, und kommt hinzu, daß sein Aussehen mich interessierte, auch wenn er wie ein Waldarbeiter ausgesehen hätte oder gekleidet gewesen wäre, dann brauche ich kaum zu betonen, daß sein Äußeres mir ungefähr den gleichen Eindruck machte, den ich gehabt hätte, wenn in meiner jüngst aufgegebenen Daseinsform als politischer Redakteur meine sehr korrekte Sekretärin, Fräulein Nohl, in einem Badeanzug mich im Büro erwartet hätte. Dieser Eremit im demontierten Zirkuswagen trug einen schwarzen Abendanzug, ein elegantes weißes Oberhemd und eine silbergraue Krawatte. Er hatte einen ebenso wie seine Kleidung an diesem Ort ungewöhnlichen Kopf. Dieser Vergleich ist albern, denn seinen Kopf trug er nicht nach eigener Wahl. Er sah aus wie ein Privatgelehrter oder Künstler. Sein Gesicht war fein gezeichnet von Falten, ein gestutzter Bart, weiß wie sein Kopfhaar und seineBrauen, gab ihm etwas Englisches. Vielleicht hätte ich mich der Situation anzupassen gewußt und etwas gesagt, um das Einanderanstarren zu beenden. Der Ort jedoch, das Aussehen des Mannes und sodann die langsame Bewegung, mit der er die Rechte aus der Hosentasche nahm und eine Pistole auf mich richtete– es war des Verblüffenden zu viel, es verschlug mir die Sprache. Ich merkte, daß ich zornig wurde. Er starrte mich so an, wie man sich das vorstellt. Es war aber doch anders als Kino. Und überdies war es völlig lächerlich! „Was soll denn das?“ rief oder schrie ich, „nehmen Sie die Waffe weg!“

Die zwischen Hüfte und Brust wenig vorgestreckte Hand rührte sich nicht. Das Gesicht wirkte gelassen, nur der Blick verhieß nichts Gutes, obgleich er nicht Zorn verriet, sondern die leidenschaftliche Wachsamkeit eines Jägers. Die Situation war so absurd, daß ich lachen mußte, was einen ungewollten Effekt hervorrief: dem Mann stieg das Blut zu Kopf. „Ich kann Sie anzeigen“, sagte ich. „Wer gibt Ihnen das Recht, harmlose Spaziergänger mit der Pistole zu bedrohen?“ Bevor ich die Paradoxie meiner Frage erfaßt hatte, denn ein Recht, Leute mit Pistolen zu bedrohen, gibt es nirgendwo, sagte er: „Harmloser Spaziergänger?“ „Was denn sonst?“ schrie ich, erbost von der Unwürdigkeit meiner Lage.

Er fixierte mich. „Wo kommen Sie her?“ fragte er mit scheinbar unbeteiligter Stimme. Ich verbat es mir, so gefragt zu werden, „noch dazu mit einer Pistole in der Hand! Erklären lieber Sie sich, wenn Sie nicht wollen, daß ich beim nächsten Gendarmerieposten Anzeige erstatte!“

Er lächelte – fast „selbstvergessen“. Er sah auf die Waffe in seiner Hand hinab und wog sie spielerisch, er sagte langsam im Ton gelassener Unterhaltung: „Pistole! Sehen Sie nicht, daß es ein Browning ist?“

„Ich glaube nicht, daß ich verpflichtet bin, mich vor einem Spaziergang für solche Unterscheidungen zu präparieren. Ich habe auch nicht daran gedacht, mich vorher des Unterschieds zwischen afrikanischen und indischen Elefanten zu vergewissern!“