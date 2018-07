Der Bundesfinanzhof hat mit der Grundsatzentscheidung vom 10. Februar 1955 (BStBl III, 99) eine weitgehende Erleichterung für Kraftfahrzeugbesitzer geschaffen. Er hat sich von der bisherigen Rechtsprechung abgewendet und eine wesentliche Änderung der Steuerpraxis herbeigeführt. In den Urteilsgründen wird betont: „Nach erneuter Prüfung hält der Senat an der Auffassung der früheren Rechtsprechung nicht mehr fest, daß in entsprechender Anwendung von § 9 Ziffer 4 EStG auch bei Angehörigen der freien Berufe die Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Praxis nur insoweit als Betriebsausgaben anerkannt werden könnten, als sie notwendig sind, und daß als notwendig in der Regel nur die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel anerkannt werden können.“

M:t dieser Feststellung sind wesentliche Hindernisse beseitigt, die bisher bestanden. Wenn es sich im Entscheidungsfall auch um einen Arzt handelte, wird in dem Urteil ausdrücklich erklärt, daß diese Rechtsfindung für alle Angehörigen der freien Berufe gilt. Besonders wichtig ist der Hinweis auf § 1 des Steueranpassungsgesetzes, der folgenden Wortlaut hat: „Bei der Auslegung der steuergesetzlichen Vorschriften und bei der steuerlichen Beurteilung von Tatbeständen sind die Volksanschauung, der Zweck und die wirtschaftliche Bedeutung der Steuergesetze und die Entwicklung der Verhältnisse zu berücksichtigen.“ Demzufolge heißt es in den Urteilsgründen: „Die bisherige Auffassung kann um so weniger aufrechterhalten werden, als die Motorisierung inzwischen erheblich fortgeschritten ist. Die Benutzung eines Kraftfahrzeuges führt auch gewöhnlich zur Zeitersparnis und kommt dadurch auch der Berufsfortbildung und damit der Gewinnsteigerung zugute; es muß ferner berücksichtigt werden, daß andere Berufsgruppen, die den Gewinn versteuern, also Landwirte und Gewerbetreibende, fast unbeschränkt die Möglichkeit haben, die Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb als Betriebsausgaben abzusetzen. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Fahrtkosten auch dann als Betriebsausgaben berücksichtigt werden können, wenn ein Steuerpflichtiger aus persönlichen Gründen den Wohnsitz ungewöhnlich weit von der Praxis entfernt wählt.“ Entscheidend sind also die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die sich aus der Entwicklung der Verhältnisse ergeben haben. Danach ist ein Kraftfahrzeug heute ein „zumeist“ berufsnotwendiger Gegenstand. Zu den Betriebsausgaben werden nun also auch die für mittelbare Zwecke gerechnet. Insoweit ist dieses Urteil ein nützlicher Ausgangspunkt für weitere zeitgemäße Rechtsgestaltung.

Schließlich bricht der Bundesfinanzhof auch mit den bisherigen Gepflogenheiten im Steuerwesen, daß nur das anzuerkennen sei, was die Behörden als notwendig betrachten; denn es wird wörtlich ausgeführt: „Weiche Aufwendungen der Steuerpflichtige für den Betrieb macht, entscheidet grundsätzlich der Unternehmer nach freiem Ermessen. Es ist nicht erforderlich, daß die Aufwendungen objektiv erforderlich oder zweckmäßig sind. Es ist nach Auffassung des Senats nicht zulässig, für die Aufwendungen zwischen Wohnung und Praxis, die begrifflich zu den Betriebsausgaben sehnen, eine abweichende und einschränkende Auslegung zu vertreten.“ Diese neue Rechtsfindung kann auch noch für die bereits abgegebenen Steuererklärungen für 1954 verwendet und durch einen Nachtrag geltend gemacht werden. Dabei ist zweckmäßigerweise zugleich auf das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 26. Juni 1953 (BStBl III, 254) zu verweisen. Danach ist der Standpunkt der beteiligten Wirtschaft für das maßgebend, was als Verkehrsanschauung gilt, nicht aber die Ansicht, der Finanzbehörden. In Zweifelsfällen wird es nützlich sein, eine Erklärung der Berufsorganisation beizufügen, aus der sich ergibt, welche Aufwendungen zum Betriebe oder zur Berufsausübung gewöhnlich gehören. M. Mk.