Zwei Äußerungen aus amerikanischen Luftfahrtkreisen kennzeichnen die Situation des immer schneller werdenden Luftverkehrs mit seinen komplizierten Bodenorganisationen und der immer schwieriger zu übersehenden Fülle von Bordinstrumenten. Die eine lautet: in absehbarer Zeit wird der reaktionsträge Mensch für das schnelle Flugzeug eher zu einer Belastung als zu einer Hilfe werden; und die andere: es wird den Piloten bald nicht mehr möglich sein, zu sagen, wo sie sind, sondern nur noch, wo sie waren. Es bleiben für die weitere Entwicklung nur zwei Auswege: entweder die noch in weiter Ferne liegende vollautomatische pilotenlose Steuerung des gesamten Luftverkehrs oder eine radikal vereinfachte Überwachung und Steuerung der Maschinen. Man muß dem bis an die äußerste Grenze seiner Leistungsfähigkeit strapazierten Menschen wieder einen kleinen Vorsprung geben. In der zuletztgenannten Richtung scheint sich nach Berichten aus den USA – jedenfalls für den Blindflug (ohne Erdsicht), der die Piloten besonders stark beansprucht – eine Lösung mit Hilfe des Fernsehens anzubahnen. An Stelle des Gewirrs von Instrumenten, Uhren und Kontrolleuchten, vor deren die Piloten heute in ihrer Führungskanzel sitzen, sollen zwei Fernsehbildschirme, ein Geschwindigkeitshebel und ein kleiner Steuerknüppel treten. Obwohl Einzelheiten des Entwurfs noch streng geheimgehalten werden, lassen sich die Grundzüge des in der Entwicklung stehenden Gerätes schon jetzt absehen.

In der Mitte des Zukünftigen Arbeitspultes des Piloten (dessen halbrunde Auskehlung an unsere aufklappbaren Kinderstühlchen erinnert) ist ein ziemlich flacher, kreisrunder Fernsehbildschirm eingelassen. Auf diesem Rund-Orientierungsschirm erscheint ein landkartenähnliches Abbild der gerade überflogenen Landschaft und der jeweilige Standort des Flugzeuges. Mit Hilfe einer am äußeren Rand befindlichen Skaleneinteilung wird auch der Kurs ablesbar sein. Nun ist es für die strahlgetriebenen Verkehrsflugzeuge mit ihrem hohen Kraftstoffverbrauch besonders wichtig, zu wissen, wie lange der „Sprit“ noch reicht. Es gibt für sie den sogenannten kritischen Punkt (point of no return), bei dem keine Umkehr, sondern nur noch der Weiterflug zum beabsichtigten Zielhafen möglich ist. Die maximalen Reichweiten aller Maschinen konnten bisher nur in einer komplizierten Gleichung von Kraftstoffvorrat, Wetterlage und anderen Faktoren berechnet werden. Dies umständliche Verfahren wird in der Pilotenkanzel der Zukunft auf raffinierte Art vereinfacht. Bei Flugbeginn entspricht der auf dem Bildschirm erscheinende Geländeausschnitt der maximalen Reichweite des Maschinentyps. Entsprechend dem Kraftstoffverbrauch und der herrschenden Höhenwindströmung verändert und verengt sich ein den Aktionsradius anzeigender Kreis ständig und zieht sich auf den Standort des Flugzeuges als seinen Mittelpunkt konzentrisch zusammen. Es klingt phantastisch, daß hierbei nicht nur ein mittlerer Aktionsradius, sondern differenzierte Reichweiten nach verschiedenen Himmelsrichtungen über dem Orientierungsschirm angezeigt werden sollen – je nachdem, ob in Flugrichtung Rücken- oder Gegenwind vorherrschen. Wenn der Pilot mit dem letzten Tropfen Benzin landet, müssen sich also der Standortpunkt und der den Aktionsradius anzeigende Kreis decken.

Auf einem halbkreisförmigen senkrecht stehenden zweiten Bildschirm direkt hinter dem Arbeitspult des Piloten erscheint als flaches Panoramabild das vor ihm liegende Gelände. Auf diesem „Voraus-Orientierungsschirm“ soll man beim Ansetzen zur Landung auch in der dicksten „Waschküche“ jedes Anflughindernis erkennen können. Nach menschlichem Ermessen wäre damit auch während des Reisefluges die Gefahr eines Zusammenstoßes mit anderen Maschinen ausgeschlossen. Wenn die Schirme halten, was sie versprechen, wird es keinen Blindflug im jetziger! Sinne mehr geben. Mit ihrer Hilfe wird der Pilot auch im stärksten Nebel noch die Landebahn sehen können.

Die Konstruktion der sehr flachen kleinen Fernsehschirme wird ebenso geheimgehalten, wie die Erzeugung der Bildwiedergabe auf den Sciirmen selbst. Sicher ist jedoch, daß es den Maschinen nicht vom Boden zugestrahlt wird. Das Gerät soll in drei Jahren erprobungsreif sein. H. Panzram